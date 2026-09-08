Mamdani publică 170.000 de pagini de documente despre 11 septembrie și spune că newyorkezii au fost mințiți

1 minut de citit Publicat la 23:01 08 Sep 2026 Modificat la 23:01 08 Sep 2026

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani. sursa foto: Getty

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a făcut publice marți peste 170.000 de pagini de documente interne care arată cum autoritățile municipale au indus publicul în eroare cu privire la siguranța aerului din jurul Ground Zero, după atentatele din 11 septembrie, scrie Independent.

Într-o conferință de presă la Primărie, alături de activistul și actorul Jon Stewart, Mamdani i-a condamnat pe foștii lideri pentru că au mințit în privința aerului toxic, minciună care a dus la îmbolnăvirea a numeroși salvatori și locuitori.

„Oamenii s-au îmbolnăvit pentru că liderii în care aveau încredere i-au mințit și le-au spus că pot respira în siguranță un aer toxic”, a declarat Mamdani.

Documentele au fost publicate cu câteva zile înainte ca Statele Unite să marcheze 25 de ani de la deturnările comise de Al-Qaida, în urma cărora au murit aproape 3.000 de oameni.

Printre ele se află și așa-numitul memoriu Harding, care detalia strategiile analizate de oraș pentru a-și limita răspunderea juridică legată de expunerea la substanțe toxice și de echipamentele de protecție.

„Era otravă în aer, pe sol, pe pervaze, în aparatele de aer condiționat, pe animalele voastre de companie și pe haine, și a rămas acolo luni de zile”, a spus Jon Stewart. „Toată lumea știa. Acum e foarte clar că și orașul știa”.

Publicarea documentelor a pus capăt unui proces intentat de grupul de advocacy 9/11 Health Watch, urmând ca alte documente municipale să fie încărcate treptat.