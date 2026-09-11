Fake news despre conducerea IGAv: O imagine falsă prezintă schimbarea șefului Inspectoratului General de Aviație. Reacția instituției

1 minut de citit Publicat la 23:05 11 Sep 2026 Modificat la 23:05 11 Sep 2026

Informația corectă se transmite prin canalele oficiale ale instituțiilor statului român / sursă foto: Facebook

Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne atrage vineri atenția că în mediul online este redistribuită frecvent o imagine care prezintă, în mod fals, o pretinsă decizie a prim-ministrului privind împuternicirea unui alt cadru militar pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de șef al IGAv, scrie Agerpres.

Într-o postare pe Facebook, reprezentanții Inspectoratului General de Aviație precizează că, în prezent, inspector general al IGAv este generalul de flotilă aeriană Cătălin-Paul Dache, aflat în funcție încă din anul 2019.

„În ultimele ore, în mediul online este redistribuită frecvent o imagine care prezintă, în mod fals, o pretinsă decizie a prim-ministrului României, privind împuternicirea unui alt cadru militar pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de inspector general al Inspectoratului General de Aviație.

Informația este falsă. În prezent, funcția de inspector general al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne este deținută de generalul de flotilă aeriană Cătălin-Paul Dache, aflat în funcție încă din anul 2019.

Imaginea distribuită pe rețelele de socializare este prezentată în mod înșelător ca fiind o decizie oficială a prim-ministrului României și nu reflectă situația reală privind conducerea Inspectoratului General de Aviație. Recomandăm tuturor celor care întâlnesc aceste tipuri de informații să verifice sursa și autenticitatea documentelor înainte de redistribuire”, transmite IGAv.

Informația corectă se transmite prin canalele oficiale ale instituțiilor statului român, precizează sursa citată.