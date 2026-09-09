Președinția demontează un fake news care se rostogolește pe internet: "România nu trimite trupe pe frontul din Ucraina"

Operatori de drone ucraineni. Președinția a comunicat, miercuri, că țara noastră nu trimite militari pe frontul din Ucraina, după ce un fake news a început să circule pe internet. Foto: Hepta

Președinția României a avertizat, miercuri, în legătură cu un fake news propagat pe internet în ultima perioadă și prin care este rostogolită teoria falsă că țara noastră ar urma să trimită soldați să lupte pe frontul din Ucraina.

E vorba despre o confuzie întreținută în mod voit, după ce Parlamentul a fost solicitat să aprobe participarea a cel mult 20 de militari români la un Comandament Internațional în sprijinul Ucrainei. Însă soldații sunt trimiși în Franța și Marea Britanie, nu pe frontul ruso-ucrainean.

"În ultimele zile, se propagă în mediul online o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict.

Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Ne aflăm, așadar, într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă, din cauza acțiunilor militare rusești.

Președinția României: Nicio prezență românească pe frontul din Ucraina

Prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor noștri, motiv pentru care țara noastră participă în toate formatele internaționale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate.

Un astfel de format este Coaliția de voință pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanții politice și juridice pentru Ucraina, ceea ce ar însemna garanții de pace și stabilitate pentru întreaga noastră regiune.

În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei.

Faptele reale și verificabile sunt următoarele: Nicio prezență pe front. Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării țării cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia. România NU trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front", se spune în postarea Președinției, publicată pe Facebook.