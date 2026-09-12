Lavinia Șandru denunță bătaia de joc de la Târgu Mureș: elevi umiliți, statuia lui Eminescu în buruieni și centrul cultural în ploaie

1 minut de citit Publicat la 09:27 12 Sep 2026 Modificat la 09:27 12 Sep 2026

Buruienile crescute printre dale, în apropierea statuii lui Mihai Eminescu, sunt unul dintre exemplele prin care Lavinia Șandru atrage atenția asupra nepăsării. FOTO: Captură video

Lavinia Șandru, președinte BCSC al PUSL, critică dur administrația din Târgu Mureș într-o postare pe rețelele de socializare. Aceasta reclamă birocrația impusă elevilor pentru obținerea cartelelor de transport gratuit, lipsa de îngrijire a zonei statuii lui Mihai Eminescu și infiltrațiile din centrul cultural care poartă numele poetului.

Buruienile crescute printre dale, în apropierea statuii lui Mihai Eminescu, sunt unul dintre exemplele prin care Lavinia Șandru atrage atenția asupra nepăsării față de spațiile reprezentative ale orașului. Reprezentanta PUSL critică felul în care este întreținut acest loc și pune în discuție responsabilitatea administrației pentru protejarea simbolurilor culturale ale comunității.

La Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, problema semnalată este și mai gravă. Potrivit Laviniei Șandru, în interior plouă, iar situația a fost discutată în Consiliul Local, fără să fie rezolvată.

„Plouă în interior. Dar nu se face nimic. Oare de ce?”, întreabă președintele BCSC al PUSL.

În aceeași postare, Lavinia Șandru reclamă procedura prin care elevii trebuie să obțină cartelele pentru transportul în comun gratuit. Potrivit acesteia, începând cu 15 septembrie, elevilor li se cere să se prezinte personal, cu documente, acord GDPR și 10 lei.

Reprezentanta PUSL critică aceste formalități și deplasări, invocând posibilitatea unor soluții digitale, precum solicitările online sau reînnoirea automată a cartelelor.

„Suntem în era digitală”, subliniază Lavinia Șandru, care consideră că administrația ar trebui să simplifice accesul elevilor la transportul gratuit.

Mesajul pune în legătură dificultățile birocratice întâmpinate de copii cu neglijarea spațiilor culturale: două situații prin care Lavinia Șandru contestă prioritățile administrației locale și grija acesteia față de comunitate.

„De ce așteptăm să se distrugă tot, de ce nu ne pasă de lucrurile pe care le avem?”, întreabă aceasta.

Postarea se încheie cu o întrebare directă: „Cine vrea ca Târgu Mureșul să se prăbușească?”