România trebuie să aibă un depozit geologic pentru deșeurile radioactive până în 2050. Ce a decis Guvernul

Un element important îl reprezintă gestionarea în condiţii de siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive / sursă foto: Getty Images

Guvernul a aprobat, vineri, un memorandum prin care îşi asumă un calendar de măsuri pentru alinierea proiectelor nucleare strategice ale ţării la cerinţele europene de sustenabilitate, prin înființarea unui depozit de adâncime pentru deșeurile radioactive, informează Agerpres.

Un element important îl reprezintă gestionarea în condiţii de siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv existenţa unui depozit geologic de adâncime pentru deşeurile radioactive de înaltă activitate, se spune într-un comunicat al Guvernului.

„În prezent, strategia naţională a României prevede anul 2055 pentru depozitul geologic de adâncime. Cerinţele europene prevăd însă ca acesta să fie operaţionalizat până în 2050. Pentru a elimina acest decalaj de cinci ani şi pentru a evita întârzieri în evaluarea proiectelor nucleare, Guvernul îşi asumă un calendar clar de măsuri care să permită României să respecte termenul european”, se precizează în comunicat.

Respectarea acestor cerinţe este importantă pentru continuarea şi implementarea proiectelor strategice din domeniul nuclear, inclusiv pentru cele dezvoltate de Nuclearelectrica, menţionează sursa citată.

„Lipsa unui angajament şi a unui plan credibil pentru operaţionalizarea depozitului geologic până în 2050 ar putea duce la întârzieri în procesul de evaluare şi aprobare la nivelul Comisiei Europene, cu posibile efecte asupra calendarului de realizare şi punere în funcţiune a proiectelor de investiţii nucleare. Prin acest memorandum, România transmite un mesaj clar privind angajamentul său de a respecta cerinţele europene şi de a lua din timp măsurile necesare pentru gestionarea în siguranţă, pe termen lung, a deşeurilor radioactive”, informează Executivul.