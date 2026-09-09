În 2023, un oraș a pavat două drumuri cu peste 100.000 de pahare de carton și 1,2 milioane de sticle. Ce s-a întâmplat între timp

2 minute de citit Publicat la 21:37 09 Sep 2026 Modificat la 21:37 09 Sep 2026

În Australia, două drumuri dintr-o suburbie a orașului Sydney au fost pavate cu pahare de cafea aruncate și sticle sparte. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un pahar de cafea are o viață efemeră: după consum, în majoritatea cazurilor, paharul ajunge la groapa de gunoi, deoarece are o peliculă subțire impermeabilă la interior, care îngreunează reciclarea convențională ca deșeu de carton.

În Sydney, Australia, prin decizia autorităților, aceste pahare mai greu reciclabile au căpătat o nouă utilitate, ca parte a materialului folosit la asfaltarea drumurilor, notează Times of India.

În Penrith, două porțiuni de șosea au fost reabilitate cu un amestec de asfalt, pahare de cafea, sticlă spartă și alte materiale recuperate. Proiectul a utilizat aproximativ 135.000 de pahare și echivalentul a 1,2 milioane de sticle.

Drumurile măsoară aproximativ 750 de metri în total: 400 de metri pe Jamison Road în South Penrith și 350 de metri pe Swallow Drive, în Erskine Park.

Proiectul a marcat o premieră în Australia iar potrivit organizației Closed Loop, asfaltul cu conținut reciclat a redus amprenta de carbon a suprafeței drumului cu aproximativ 24%.

Cum s-a născut proiectul de reciclare a paharelor și sticlelor la asfaltarea drumurilor

Tehnologia PAK-PAVE din spatele proiectului este rezultatul colaborării între compania de asfaltări din statul australian New South Wales și organizația Closed Loop, prin programul său, Simply Cups.

O porțiune asfaltată astfel, măsurând 50 de metri, a fost testată inițial în vestul orașului Sydney și supusă unor probe dificile. Camioane grele au trecut în mod repetat peste ea, iar în laborator noul material a fost supus la diverse tensiuni, până la rupere.

Conform rezultatelor, materia experimentală a avut o performanță cel puțin la fel de bună ca asfaltul convențional și a demonstrat o durabilitate ridicată. Proporția precisă de material de pahare de cafea din amestec a fost păstrată confidențială din rațiuni comerciale.

Proiectul a implicat, de asemenea, Universitatea din New South Wales.

Și sticla și-a găsit locul în asfaltul din Penrith

Asfaltările experimentale din Penrith nu se bazează exclusiv pe pahare de cafea. Sticla spartă reciclată face, de asemenea, parte din amestec, alături de pavajul asfaltic recuperat și de zgura provenind de la cuptoarele de oțelărie.

Sticla reciclată a fost deja utilizată în construcția altor drumuri din Sydney. În cadrul proiectului Penrith, aceste materiale recuperate au reprezentat, împreună, mai mult de jumătate din necesarul materiei prime de construcție a drumurilor.

Times of India notează că proiectul merge dincolo de simpla găsire a unei alte utilizări pentru deșeuri. El demonstrează așa-numita economie circulară, în care materialele sunt păstrate în uz, în loc să fie aruncate după un singur ciclu de viață.

Locuri de muncă nou create pe seama reciclării deșeurilor

Beneficiile potențiale trec dincolo de câștigurile pentru mediu. În 2020, Gayle Sloan, pe atunci CEO al Asociației pentru Managementul Deșeurilor și Recuperarea Resurselor din Australia, a declarat pentru The Guardian că recuperarea, reutilizarea sau reciclarea a 10.000 de tone de deșeuri ar putea crea mult mai multe locuri de muncă decât trimiterea aceluiași material la groapa de gunoi sau exportul acestuia.

Pentru State Asphalt Services, proiectul pe termen lung este ambițios: drumuri realizate aproape în întregime din materiale reciclate. Iar din punct de vedere al filosofiei asociate economiei circulare, un pahar de cafea aruncat nu înseamnă sfârșitul ciclului de viață pentru acest produs. Noua sa viață se află, literalmente, sub roțile șoferilor australieni.