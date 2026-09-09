SNRB îndeamnă românii să predea spre colectare bateriile uzate în Săptămâna Europeană a Reciclării Bateriilor. Sursa foto: Agerpres

Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) se alătură evenimentului Săptămâna Europeană a Reciclării Bateriilor și îndeamnă românii să predea spre colectare bateriile uzate. "Aceste baterii conțin metale reutilizabile, precum litiul, care pot fi recuperate și folosite inclusiv pentru producerea unor baterii noi", s-a menţionat într-un comunicat.

"Cu toții avem baterii uzate uitate prin casă: într-un sertar din bucătărie, într-o telecomandă pe care nu o mai folosim sau în dispozitive vechi. Însă aceste baterii conțin metale reutilizabile, precum litiul, care pot fi recuperate și folosite inclusiv pentru producerea unor baterii noi. Cu ocazia Săptămânii Europene a Reciclării Bateriilor, Eucobat și organizațiile sale membre desfășoară o campanie comună prin care atrag atenția asupra importanței colectării bateriilor uzate și asupra contribuției sistemelor europene de colectare la economia circulară.

În România, SNRB se alătură inițiativei europene și continuă misiunea de a încuraja colectarea separată și reciclarea corectă a bateriilor uzate. Fiecare baterie colectată este sortată și procesată în instalații specializate din Europa, unde materiale reutilizabile precum zincul, fierul, manganul, nichelul, cobaltul și litiul sunt recuperate și reintroduse în economie, putând fi utilizate pentru realizarea unor produse diverse, de la obiecte de zi cu zi până la baterii noi", subliniază reprezentanții asociației de profil, într-un comunicat transmis pentru Agerpres, miercuri.

Potrivit experților, regula esențială care protejează atât oamenii, cât și mediul este ca nicio baterie să nu ajungă în coșul de gunoi sau în alte fluxuri de deșeuri.

"Bateriile ajunse în deșeurile menajere se pot deteriora și pot provoca incendii în vehiculele de colectare și în instalațiile de sortare. Atunci când sunt predate prin intermediul sistemelor dedicate, acestea pot fi gestionate în siguranță și tratate corespunzător", notează sursa citată.

Regulamentul UE privind bateriile, publicat în iulie 2023, a introdus noi obiective ambițioase de colectare pe care industria trebuie să le atingă până la sfârșitul anului 2030.

"Aproape fiecare gospodărie are un sertar în care s-au adunat baterii uzate. Există însă și bateriile 'ascunse', aflate în laptopuri vechi, telefoane și alte dispozitive ajunse la sfârșitul duratei de viață și rămase nefolosite pe un raft sau într-un dulap. Acolo unde este posibil, acestea ar trebui scoase din dispozitive și predate la punctele de colectare corespunzătoare.

(...). Fiecare baterie colectată înseamnă o șansă ca materiale valoroase să rămână în circuitul economic și, în același timp, un pas către o economie mai circulară", menționează organizația.

În perioada 5 - 13 septembrie 2026, Eucobat și membrii săi marchează cea de-a 12-a ediție a Săptămânii Europene a Reciclării Bateriilor (European Battery Recycling Week) printr-o campanie comună desfășurată sub titulaturile #EveryBatteryCounts și #EBRW26.

Săptămâna Europeană a Reciclării Bateriilor s-a dezvoltat pornind de la Ziua Europeană a Reciclării Bateriilor, celebrată pe 9 septembrie, pentru a marca ziua de naștere a omului de știință italian Luigi Galvani (1737), ale cărui cercetări în domeniul electricității animale au deschis calea către dezvoltarea bateriei.