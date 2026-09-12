Ce este RoPay și cum funcționează. Sistemul național prin care faci plăți instant cu telefonul, gratuit, fără să ai nevoie de IBAN

3 minute de citit Publicat la 08:00 12 Sep 2026 Modificat la 08:00 12 Sep 2026

RoPay este un sistem de plăți instant care permite transferul banilor direct între conturi bancare din România. Foto: Getty Images

RoPay este serviciul național de plăți instant, prin care utilizatorii pot trimite sau primi bani direct din aplicația de mobile banking. Plata se poate face prin scanarea unui cod QR, prin numărul de telefon sau contactless, prin NFC, fără introducerea manuală a IBAN-ului.

Ce este RoPay

RoPay este un sistem de plăți instant care permite transferul banilor direct între conturi bancare din România. Serviciul a fost dezvoltat împreună cu Asociația Română a Băncilor și este pus la dispoziția clienților prin aplicațiile de mobile banking ale băncilor participante.

Spre deosebire de un transfer bancar obișnuit, plățile realizate prin RoPay sunt instant, inclusiv atunci când expeditorul și destinatarul au conturi la bănci diferite.

Serviciul poate fi folosit atât pentru plăți între persoane, cât și pentru cumpărături, plata facturilor sau achitarea unor servicii.

Cum funcționează RoPay

Pentru a folosi RoPay, trebuie să ai aplicația de mobile banking a unei bănci care oferă acest serviciu.

În funcție de bancă, funcția poate fi găsită în meniul „Plăți” sau „Conturi”, poate avea o secțiune proprie sau poate apărea sub denumiri precum „Plată către un prieten”, „Solicită bani”, „Generează cod QR” ori „Plătește cu numărul de telefon”.

Pentru a trimite bani unei persoane, poți scana codul QR RoPay generat de aceasta. O altă variantă este folosirea numărului de telefon, dacă acesta este înregistrat pentru RoPay.

Pentru a primi bani, poți genera din aplicația bancară propriul cod QR, pe care îl poate scana persoana care face plata.

Unde poți plăti cu RoPay

RoPay poate fi folosit în mai multe situații, în funcție de serviciile implementate de banca sau comerciantul respectiv.

Poți, de exemplu, să:

trimiți bani instant unui prieten sau unui membru al familiei;

primești bani printr-un cod QR;

plătești la POS prin scanarea unui cod QR sau prin NFC;

plătești online prin scanarea unui cod QR RoPay;

faci o plată online direct din aplicația băncii;

plătești la comercianți mici, inclusiv în piețe;

achiți servicii, precum cele oferite de un instalator sau electrician;

plătești facturi care au un cod QR RoPay;

cumperi bilete de transport, dacă operatorul oferă această opțiune;

plătești curierului, în cazul firmelor care au implementat RoPay.

Este RoPay gratuit?

Pentru persoanele fizice, utilizarea RoPay este gratuită, potrivit informațiilor publicate de administratorul serviciului.

Plățile sunt realizate direct între conturi bancare și beneficiază de mecanismele de securitate folosite de sistemele bancare.

Este RoPay sigur?

RoPay este administrat de TRANSFOND, compania care operează infrastructura de compensare electronică interbancară din România.

Tranzacțiile sunt inițiate din aplicația de mobile banking a băncii, astfel că sunt utilizate mecanismele de autentificare și securitate ale băncii respective.

Un avantaj al plăților prin QR sau prin numărul de telefon este că utilizatorul nu trebuie să introducă manual toate datele bancare ale destinatarului, ceea ce poate reduce riscul unor greșeli de completare.

Ca la orice plată, utilizatorul trebuie însă să verifice numele beneficiarului și suma afișată înainte de autorizarea tranzacției.

Poate fi folosit RoPay pentru plăți în străinătate?

Nu. În prezent, RoPay este destinat plăților efectuate în România.

Serviciul permite transferuri instant între conturi deschise la bănci din România, indiferent dacă acestea sunt la aceeași bancă sau la instituții bancare diferite participante la sistem.

RoPay și „mijlocul modern de plată”

RoPay poate fi relevant și pentru comercianții care trebuie să ofere clienților posibilitatea de a plăti printr-un mijloc modern de plată.

În decembrie 2025, legislația fiscală a fost modificată pentru a include în categoria mijloacelor moderne de plată și soluțiile digitale bazate pe aplicații care permit inițierea unui ordin de plată direct din cont în cont, pe lângă cardurile de debit, credit sau preplătite.

Astfel, un cod QR RoPay afișat de un comerciant poate fi folosit pentru încasarea unei plăți direct în contul acestuia.

Pe scurt, ce trebuie să știi despre RoPay

RoPay înseamnă plăți instant, direct din aplicația bancară. Poți trimite bani prin cod QR sau număr de telefon, poți plăti la comercianți prin QR ori NFC și poți achita facturi sau servicii, dacă furnizorul oferă această opțiune. Pentru persoanele fizice, serviciul este gratuit, iar în prezent poate fi utilizat pentru tranzacții în România.