Antena 3 CNN Actualitate Deplasări de tehnică militară şi zboruri la joasă înălţime în toată țara. Forțele Aeriene lansează exercițiul "Burebista 26"

Deplasări de tehnică militară şi zboruri la joasă înălţime în toată țara. Forțele Aeriene lansează exercițiul "Burebista 26"

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 22:05 11 Sep 2026 Modificat la 22:07 11 Sep 2026
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Exerciţiul este unul complex şi se desfăşoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă-control şi execuţie. FOTO: Agerpres

Forţele Aeriene Române desfăşoară, în perioada 14 - 25 septembrie, exerciţiul "Burebista 26" pe întreg teritoriul national, potrivit Agerpres.

Exerciţiul este unul complex şi se desfăşoară după un scenariu fictiv la care participă toate structurile de comandă-control şi execuţie din Forţele Aeriene Române, cu sprijinul Forţelor Terestre şi Forţelor pentru Operaţii Speciale, se arată vineri pe pagina de Facebook a Statului Major al Forţelor Aeriene.

Potrivit sursei citate, scopul acestui exerciţiu este de antrenare a structurilor din Forţele Aeriene Române în context integrat şi interarme, pentru planificarea şi ducerea acţiunilor de luptă în cadrul operaţiei aeriene.

În perioada de desfăşurare a acestui exerciţiu vor avea loc deplasări de tehnică militară şi personal pe rute terestre şi zboruri la joasă înălţime pe întreg teritoriul naţional, informează Statul Major al Forţelor Aeriene. 

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Etichete: Armata Română MApN exercitiu militar Forţele Aeriene Române

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