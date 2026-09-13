În 2021, China a construit un drum în Shanghai din 6000 de sticle de lapte. A fost "primul drum din plastic" al chinezilor

Proiectul a fost prezentat ca un exemplu al modului în care știința materialelor poate crea noi utilizări pentru plastic. FOTO: Profimedia Images

În 2021, peste 6.000 de sticle de lapte utilizate și alte deșeuri din plastic au fost transformate în material pentru asfalt și folosite la construirea unui drum în Shanghai. Proiectul, realizat de compania Dow împreună cu producătorul de lactate Shiny Meadow, a dus la apariția primului „drum din plastic” din China, oferind o nouă utilizare deșeurilor dificil de reciclat potrivit The Times of India.

Potrivit comunicatului oficial al Dow, sticlele erau, din punct de vedere tehnic, reciclabile, însă reciclatorii sunt adesea reticenți în a le accepta deoarece resturile de lapte provocau un nivel ridicat de contaminare. Astfel, un material care putea fi reciclat putea ajunge totuși să fie tratat ca deșeu, în loc să fie considerat o resursă utilă.

Shiny Meadow a recunoscut, de asemenea, dificultatea gestionării sticlelor la sfârșitul perioadei lor de utilizare. Lin Rong, directorul companiei, a declarat că firma folosea deja materiale reciclabile pentru ambalaje, însă exista în continuare o problemă în cazul sticlelor pe care companiile de reciclare le considerau plastic cu valoare redusă. „Suntem încântați că am găsit o utilizare importantă pentru sticlele noastre goale”, a spus Lin, descriind proiectul rutier drept o modalitate de a oferi ambalajelor un „parcurs circular”.

Dow a transformat deșeurile din plastic în material pentru drumuri

Soluția Dow colectează plasticul greu de reciclat și îl transformă în plastic reciclat post-consum pentru asfalt modificat cu polimeri. Materialul reciclat a fost apoi integrat în procesul de pavare a drumului, transformând mii de sticle nedorite într-o componentă a infrastructurii din campusul Xuhui al Universității de Știință și Tehnologie din China de Est. În total, peste 6.000 de sticle de lapte folosite și alte deșeuri din plastic au fost utilizate în proiect.

Proiectul a fost prezentat, de asemenea, ca un exemplu al modului în care știința materialelor poate crea noi utilizări pentru plasticul pe care sistemele tradiționale de reciclare întâmpină dificultăți în a-l procesa. Bambang Candra, vicepreședintele comercial al Dow pentru regiunea Asia-Pacific, responsabil pentru divizia de ambalaje și materiale plastice de specialitate, a declarat: „Folosindu-ne expertiza în domeniul științei materialelor, contribuim la găsirea unui nou scop pentru sticlele care devin deșeuri.” El a adăugat că firma speră ca proiectul să încurajeze și alți proprietari de mărci să găsească modalități de reducere a deșeurilor din plastic.

Cum ar putea drumul din plastic să reducă emisiile

Proiectul urmărea să facă mai mult decât să elimine pur și simplu plasticul nedorit într-o altă formă. Dow a declarat că menținerea deșeurilor în afara mediului, reducerea cantității de bitum necesare și posibilitatea prelungirii duratei de viață a drumurilor ar putea contribui, de asemenea, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie. Compania a prezentat, prin urmare, drumul drept un exemplu de transformare a unei probleme legate de deșeuri într-o aplicație pentru infrastructură.

Pentru Shiny Meadow, proiectul se înscria într-o idee mai amplă de economie circulară. Lin Rong a spus că firma își dorește ca ambalajele sale din plastic să aibă „un parcurs circular”, în loc să urmeze traseul tradițional de producție, consum și utilizare. Drumul reprezenta o posibilă destinație pentru sticlele de plastic care aveau o valoare redusă pentru reciclatorii convenționali, oferind ambalajelor aruncate o utilizare practică după încheierea scopului lor inițial.

Proiectul din Shanghai făcea parte din activitatea mai amplă a Dow privind utilizarea plasticului reciclat în drumuri din Asia. Compania a declarat că a început să îmbunătățească drumuri cu plastic reciclat în orașul Depok, Indonezia, în 2017. Ulterior, a colaborat cu parteneri din India pentru drumuri din Pune și Bangalore și a început o colaborare cu Siam Cement Group în Thailanda.

Universitatea de Știință și Tehnologie din China de Est a considerat drumul din Shanghai o demonstrație practică a modului în care abordările neconvenționale pot fi utilizate pentru combaterea deșeurilor din plastic. Profesorul Li Tao, vicepreședintele universității, a declarat că instituția speră ca această colaborare să îi inspire pe studenți să exploreze soluții neobișnuite pentru sustenabilitate și să aplice idei creative la o scară mai largă.