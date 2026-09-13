Românii petrec 53 de minute pe drumul dintre casă și locul de muncă, deși distanța medie este de 17 km

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Românii parcurg cea mai scurtă distanţă zilnică către locul de muncă și casă, față de restul europenilor, deși petrec aproximativ 53 de minute pe drum, potrivit rezultatelor unui studiu de specialitate realizat în 16 ţări. Conform datelor analizate de SD Worx, România se clasează pe locul al şaselea, în funcţie de durata medie a navetei, deşi distanţa medie raportată este cea mai mică din analiză, scrie Agerpres.

„Angajaţii din România petrec, în medie, 53 minute pe zi pentru deplasarea dus-întors la locul de muncă, deşi parcurg doar 17 kilometri, faţă de o medie europeană de 45 kilometri - cea mai mică distanţă medie dintre cele 16 ţări europene incluse în studiul HR & Payroll Pulse (...) Ca durată a navetei, România se află pe locul al şaselea în clasamentul european. Mai mult, durata efectivă a navetei depăşeşte chiar timpul maxim pe care angajaţii români spun că ar fi dispuşi să-l petreacă zilnic pe drum, respectiv 51 minute. Prin comparaţie, la nivel european, timpul maxim acceptat este de 62 minute, cu 14 minute peste durata medie efectivă a navetei”, precizează realizatorii cercetării.

Potrivit SD Worx, cele mai lungi durate medii ale navetei sunt raportate în Belgia, unde angajaţii parcurg, în medie, 64 de kilometri dus-întors şi petrec 61 de minute pe drum, în Suedia, cu 53 de kilometri şi 57 de minute și în Irlanda, cu 47 de kilometri şi 56 de minute.

La polul opus al clasamentului, raportat la durată, se află Croaţia, cu 37 de kilometri parcurşi în 41 de minute, Italia cu 42 de kilometri în 35 de minute şi Slovenia, cu 42 de kilometri în 32 de minute. Astfel, din totalul ţărilor incluse în studiu, România înregistrează cea mai scurtă distanţă medie, de 17 kilometri, iar Belgia cea mai lungă, de 64 kilometri.

Diferenţa dintre timpul petrecut pe drum şi distanţa parcursă conturează o problemă de mobilitate ci nu de distanţă, susţin realizatorii cercetării.

În context, în România, aproape două treimi (63%) dintre respondenţi declară o navetă de 10-29 de kilometri dus-întors, pondere de peste două ori mai mare decât media europeană de 27%. Cu toate acestea, numai 47% dintre angajaţii români încheie naveta în mai puţin de 45 de minute.

Pe de altă parte, 16% petrec cel puţin 90 de minute zilnic pe drum, faţă de 13% la nivel european, iar 11% dintre respondenţii din România petrec cel puţin două ore pe drum.

Datele regionale evidenţiază faptul că, în Bucureşti-Ilfov, naveta dus-întors durează în medie 73 de minute, deşi distanţa parcursă este de numai 16 kilometri, în timp ce în celelalte şapte regiuni de dezvoltare, durata medie a navetei variază între 43 şi 49 de minute.

Mai mult de jumătate dintre respondenţii din Bucureşti-Ilfov (51%) susţin că petrec cel puţin o oră pe zi pe drumul spre şi dinspre serviciu, iar 33% declară că ajung la minimum 90 de minute şi 23% că petrec cel puţin două ore pe drum: aproximativ dublu faţă de media naţională de 11%.

„Aceste date nu se traduc automat într-o respingere a deplasării la birou. Aproape jumătate dintre respondenţii români, respectiv 48%, ar dori să lucreze de acasă în aceeaşi măsură ca în prezent, în timp ce 38,2% ar prefera mai multă muncă de acasă, procent uşor peste media europeană de 35,8%. Alţi 13,7% dintre angajaţii români şi-ar dori să lucreze mai puţin de acasă.

În Bucureşti-Ilfov, unde presiunea navetei este cea mai ridicată dintre regiunile analizate, 47% dintre respondenţi ar dori să lucreze mai mult de acasă, iar numai 10% şi-ar dori mai puţină muncă de acasă. Totodată, 35% consideră că pierd pe drum timp important care ar putea fi folosit pentru muncă. În Bucureşti-Ilfov, procentul ajunge la 43%”, se arată în studiu.

Totodată, România se află pe locul al doilea dintre cele 16 ţări analizate în ceea ce priveşte disponibilitatea opţiunilor de navetă: 61% dintre respondenţii români consideră că au suficiente variante pentru a ajunge la locul de muncă (versus media europeană de 53%). În acest top, doar Olanda înregistrează un procent mai mare, de 70%.

În acelaşi timp, 52% dintre angajaţi consideră transportul public ca fiind convenabil, fiabil şi uşor accesibil, comparativ cu o medie europeană de 36%.

„Contradicţia este şi mai vizibilă în Bucureşti-Ilfov: 58% dintre respondenţi evaluează pozitiv transportul public, cel mai mare procent dintre regiunile României, deşi aici este raportată şi cea mai lungă durată medie a navetei. Totuşi, durata relativ ridicată raportată pentru cea mai scurtă distanţă medie din analiză arată că existenţa şi aprecierea opţiunilor de transport nu se traduc întotdeauna într-o deplasare rapidă”, subliniază datele din cercetare.

Studiul „HR & Payroll Pulse” a fost realizat în perioada 27 ianuarie - 20 februarie 2026 în 16 ţări europene: Belgia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Croaţia, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Serbia, Slovenia, Spania, Regatul Unit al Marii Britanii şi Suedia, pe un eşantion de 5.936 de decidenţi HR şi 16.500 de angajaţi.

SD Worx este specializată în soluţii de HR, salarizare şi administrarea timpului de lucru. Compania sprijină peste 100.000 de organizaţii, procesează salariile a peste şase milioane de angajaţi în fiecare lună şi a înregistrat venituri de 1,3 miliarde de euro în 2025.