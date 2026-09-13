Partidul Reform UK al lui Farage a primit două donații record de câte 36 de milioane de lire sterline de la miliardari cripto

Un comunicat emis sâmbătă de Reform UK a confirmat că Harborne a egalat donația de 36 de milioane de lire sterline. sursa foto: Getty

Partidul Reform UK al lui Nigel Farage a primit două donații separate, de câte 36 de milioane de lire sterline (41 milioane de dolari), de la miliardarii din criptomonede Christopher Harborne și Ben Delo, oferindu-i liderului populist un avantaj financiar în cursa pentru câștigarea următoarelor alegeri generale din Marea Britanie, potrivit Politico.

Un comunicat emis sâmbătă de Reform UK a confirmat că Harborne a egalat donația de 36 de milioane de lire sterline făcută de Delo, anunțată vineri.

Fiecare dintre cele două donații este cea mai mare oferită vreodată unui partid politic din Marea Britanie, depășind cu mult o donație de 9 milioane de lire sterline făcută către Reform UK în 2025 de Harborne.

Delo a susținut, într-un articol de opinie publicat în The Telegraph, că Reform avea nevoie de această infuzie financiară pentru ca alegerile să fie „o confruntare corectă”. Delo, care era deja unul dintre cei mai mari donatori ai Reform, a spus că vrea să ofere partidului „condiții egale” la următoarele alegeri generale.

Ziarul a publicat sâmbătă și un articol de opinie semnat de Harborne, în care acesta și-a descris donația drept „un cadou filantropic pentru țara noastră”.

Farage le-a mulțumit celor doi pentru contribuțiile lor. „Ambii bărbați știu că suntem singurul partid care poate redresa țara”, a declarat el într-un comunicat.

Reform UK s-a aflat în fruntea sondajelor începând din aprilie 2025, potrivit Poll of Polls al Politico. Însă partidul a coborât acum ușor în urma Partidului Laburist, cu noul premier Andy Burnham la conducere și după alegerile parțiale bizare în care Farage l-a învins pe candidatul satiric Count Binface.

Formațiunea de dreapta se grăbește în prezent să fie pregătită pentru lupta electorală, pe fondul speculațiilor că Burnham ar putea convoca alegeri generale anticipate, deși acestea nu sunt programate până în 2029. Reform UK caută potențiali candidați care să candideze pentru un mandat de deputat și, în acest moment, are doar aproximativ 100 de candidați de top considerați pregătiți să intre în cursă.

Atât Reform, ca partid, cât și Nigel Farage s-au confruntat în ultimii ani cu întrebări privind donațiile și modul în care acestea au fost raportate. Partidul face în prezent obiectul unei anchete a Poliției Metropolitane în legătură cu acuzații că ar fi încălcat legile privind finanțarea din străinătate. Populistul de dreapta s-a confruntat, de asemenea, în repetate rânduri cu întrebări privind o donație separată de 5 milioane de lire sterline în numerar făcută de Harborne, despre care Farage a spus că a acceptat-o la începutul anului 2024 „într-o capacitate strict personală”.