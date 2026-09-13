Mai mulți oficiali europeni, printre care consilierul lui Merz, se aflau în trenul lovit de o dronă aproape de granița cu Polonia

Pe lângă Sautter, la bordul trenului se aflau, potrivit relatării, și consilieri pe probleme de securitate ai altor guverne europene. FOTO: Profimedia Images

Printre pasagerii trenului lovit de o dronă rusească în apropierea graniței cu Polonia s-au aflat consilieri pentru securitate ai mai multor guverne europene, diplomați, parlamentari și oameni de știință. Potrivit publicației „Der Spiegel”, la bord se afla și Günter Sautter, consilierul pentru politică externă și de securitate al cancelarului german Friedrich Merz, iar fostul premier britanic Boris Johnson s-ar fi întors cu același tren în Polonia, după o conferință la Kiev, scrie n-tv.de.

De asemenea, o dronă rusească a lovit în cursul nopții de sâmbătă spre duminică zona din apropierea graniței ucraineano-poloneze, în localitatea Jahodyn. Ministrul ucrainean de Externe, Andri Sîbiha, a anunțat acest lucru pe platforma X, corectând astfel o declarație anterioară potrivit căreia punctul de trecere a frontierei fusese lovit direct

Locul impactului se află la aproximativ 800 de metri de graniță, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Poliției de Frontieră poloneze. Punctul de trecere a frontierei a fost închis temporar în timpul atacului. Potrivit relatărilor din presa ucraineană, a fost lovită o benzinărie.

O dronă a atacat locomotiva unui tren de pasageri

De asemenea, în regiunea de frontieră Volîn, o dronă a atacat locomotiva unui tren de pasageri cu doi kilometri înainte de granița cu Polonia, anunță compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia. Nu există răniți.

Potrivit publicației Der Spiegel, atacurile rusești l-au afectat și pe unul dintre cei mai apropiați consilieri ai cancelarului german Friedrich Merz. Günter Sautter, consilierul pentru politică externă și de securitate al Cancelariei, călătorea în timpul nopții cu trenul de noapte de la Kiev spre Polonia. În primele ore ale dimineții, trenul a fost oprit în apropierea graniței poloneze, iar din cauza impactului, o parte dintre vagoane au fost evacuate.

Pe lângă Sautter, la bordul trenului se aflau, potrivit relatării, și consilieri pe probleme de securitate ai altor guverne europene, membri ai Bundestagului, diplomați și oameni de știință. Și fostul premier britanic Boris Johnson s-ar fi întors cu trenul în Polonia după o conferință la Kiev. În cele din urmă, toți au scăpat doar cu sperietura: la scurt timp după solicitarea de evacuare, situația a fost, se pare, declarată din nou sigură.

Ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, a scris că membri ai echipei sale au rămas blocați la punctul de trecere a frontierei și nu au putut părăsi Ucraina din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești. „Atacurile Rusiei se intensifică și se apropie tot mai mult de NATO și de UE. Și răspunsul nostru trebuie să se intensifice”, a declarat ministrul de Externe.

O mare parte din ajutorul militar și umanitar occidental destinat Ucrainei ajunge în țară prin punctele de trecere a frontierei cu Polonia. De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, drone sau fragmente de rachete au căzut în mod repetat în țările vecine, precum România, Polonia sau Republica Moldova.