Bolojan și Simina Tănăsescu nu s-au dus nici astăzi la Comisia care anchetează întâlnirea din 14 august. Ce se întâmplă dacă nu vin

Întâlnirea, care a generat un scandal uriaș la vârful Justiției, a avut loc pe data de 14 august. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Premierul interimar Ilie Bolojan, preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, şi preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, nu s-au prezentat, marţi, la audieri în Comisia de constituţionalitate a Senatului care anchetează întâlnirea din 14 august dintre Bolojan şi Tănăsescu.



Preşedinta comisiei, Nadia Cerva, a precizat că aceştia vor fi reinvitaţi marţea viitoare, 22 septembrie.



Cei trei au lipsit de la audieri şi săptămâna trecută. Potrivit Nadiei Cerva, Ilie Bolojan nu s-a prezentat şi nu a oferit vreo explicaţie pentru absenţa sa Simina Tănăsescu a transmis săptămâna trecută că nu poate veni, însă pentru această şedinţă nu a mai trimis nicio informare.



Mircea Abrudean a trimis documente medicale care atestă că este bolnav şi nu se poate prezenta la audiere din cauza stării de sănătate, a precizat Cerva, scrie Agerpres.



Ea a adăugat că vor fi trimise din nou mai multe adrese la Curtea Constituţională. "Comisia a emis două adrese către plenul administrativ al Curţii Constituţionale la care până acest moment nu a primit răspuns, motiv pentru care adresele vor fi trimise din nou", a explicat Nadia Cerva.



Comisia de constituţionalitate a Senatului solicită de la plenul administrativ al CCR documente referitoare la sesizarea privind obiecţia de neconstituţionalitate la Legea ANI, la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvernul României şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi documente dacă mai există pe rol alte cauze, dosare cu părţi Guvern, prim-ministru Ilie Bolojan, Partidul Naţional Liberal.



Conform Nadiei Cerva, s-au mai cerut documentele privind solicitarea unor spaţii adiţionale pentru activitatea CCR la prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, hotărârea prin care Simina Elena Tănăsescu a fost împuternicită să discute problema spaţiilor. "Solicităm explicaţii de ce până la această dată deciziile Curţii Constituţionale privind excepţiile de neconstituţionalitate admise pe speţele privind Consiliile de administraţie de la societăţile române de radio şi televiziune nu au fost publicate în Monitorul Oficial", a completat ea.



Singura persoană audiată de comisie a fost consilierul de la cabinetul preşedintelui Senatului Cristian Surugiu, care a spus că nu a fost informat înainte de întâlnirea dintre Ilie Bolojan şi Simina Tănăsescu. Surugiu a explicat că, atunci când cei doi au intrat în Secretariatul preşedintelui Senatului, el s-a retras în alt birou pentru a asigura confidenţialitatea. El a precizat că la discuţia dintre cei doi nu a participat altă persoană.



"Este o sfidare din partea domnului Bolojan, cel puţin, că nu se prezintă la această comisie. Este o comisie parlamentară din cadrul Senatului României unde dânsul a fost preşedinte, este senator al României. Dacă înţelege să nu se prezinte până la final, concluziile raportului pe regulament vor conţine inclusiv propuneri de sancţionare", a declarat Nadia Cerva, după şedinţa comisiei.



Întrebată ce se întâmplă cu ancheta dacă cei invitaţi nu se vor prezenta, Cerva a spus: "Concluziile raportului nu ţin foarte mult de audieri, concluziile raportului se vor putea face şi în baza documentelor pe care le primim de la instituţii".



"Noi am solicitat plenului administrativ al Curţii Constituţionale foarte multe documente şi răspunsuri la întrebări să vedem dacă cele spuse de doamna preşedintă în spaţiul public în sensul că întâlnirea a avut ca scop (...) discutarea despre acele spaţii auxiliare ce trebuie puse la dispoziţia Curţii Constituţionale se confirmă sau nu. În cazul în care nu se confirmă din documentele şi din informaţiile primite de la plenul CCR aceste informaţii, normal concluziile raportului vor fi acelea că doamna Tănăsescu, din păcate, nu a spus adevărul şi atunci raportul va merge la Curtea Constituţională. Pe sancţiune, competenţa revine plenului Curţii care va stabili dacă aplică o sancţiune sau nu doamnei Tănăsescu", a indicat Nadia Cerva.



Plenul Senatului a aprobat pe 24 august desfăşurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru constituţionalitate cu privire la întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu.