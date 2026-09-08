Întâlnirea Bolojan-Simina Tănăsescu. Ofițerul SPP a fost audiat: "Doamna fiind cine? O știu doar de la televizor"

3 minute de citit Publicat la 12:44 08 Sep 2026 Modificat la 12:51 08 Sep 2026

Comisia de constituționalitate care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăescu, a vizionat imaginile. FOTO: Antena 3 CNN

Comisia de constituționalitate care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, a vizionat imaginile și l-a audiat pe ofițerul SPP care asigura paza în data de 14 august, în biroul președintelui Senatului.

Ilie Bolojan nu a venit la audiere, deși fusese chemat. Audierea sa era programată pentru ora 11.00.

Ofițer SPP: Nu permit accesul în acest cabinet. Nu intră în atribuțiile mele.

Întrebare: Dar acum v-ați ridicat și ați deschis ușa doamnei. Acest lucru mi-a creat suspiciunea că ați știut despre cine este vorba. Am intrat și eu în biroul domnului Abrudean și nu mi-a deschis nimeni ușa.

Ofițer SPP: Nu pot face o analiză sau o identificare.

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Întrebare: Din imagini se vede că v-ați ridicat, ați văzut că vine și i-ați deschis ușa. Așa procedați cu toate persoanele care intră în cabinetul președintelui Senatului?

Ofițer SPP: Am spus că nu mă ocup de accesul în cabinet.

Întrebare: Nu știți dacă imaginea este autentică?

Ofițer SPP: Am spus că nu pot face o identificare pe baza acestui clip.

Întrebare: Îmi spuneți că ceea ce vedem nu este real?

Ofițer SPP: Nu pot face o identificare.

Întrebare: Din ceea ce vă amintiți, vă amintiți că lucrurile s-au întâmplat în acest fel?

Ofițer SPP: În data de 14 august am fost în mai multe posturi. Fluxul de persoane a fost foarte mare.

Întrebare: O cunoșteați pe doamna? Când ați văzut-o, știați cine era?

Ofițer SPP: Doamna fiind cine?

Întrebare: Doamna fiind președinta CCR.

Ofițer SPP: O știu doar de la televizor.

Întrebare: Nu v-am întrebat dacă o știți personal.

Ofițer SPP: O cunoșteam de la televizor.

Întrebare: Din politețe v-ați ridicat și i-ați deschis ușa?

Ofițer SPP: Nu pot afirma asta.

Întrebare: Nu v-a informat nimeni că în cabinetul președintelui Senaului Mircea Abrudena urma să intre președintele CCR și apoi premierul României?

Ofițer Spp: nu.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament, în care premierul interimar, Ilie Bolojan, apare alături de președinta Curții Constituționale, judecătoarea Simina Tănăsescu au fost difuzate în premieră, luni seara, în emisiunea „Decisiv”, realizată de Cătălina Porumbel.

Întâlnirea, care a generat un scandal uriaș la vârful Justiției, a avut loc pe data de 14 august, cu trei zile înainte ca CCR să declare constituțională Legea integrității, decizie în urma căreia Dominic Fritz își va pierde funcția de primar al municipiului Timișoara.

Potrivit imaginilor prezentate în emisiune, Ilie Bolojan a ajuns la Parlament în jurul orei 13:45 și a intrat în clădire. În același interval, Simina Tănăsescu apare îndreptându-se către biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, unde intră înaintea lui Bolojan, ca o sincronizare perfectă.

Ulterior, Ilie Bolojan intră în același birou, iar imaginile arată că cei doi se află în aceeași locație, în același interval de timp. La ora 14:20, Bolojan părăsește Palatul Parlamentului și se îndreaptă către mașină, iar aproximativ trei minute mai târziu pleacă și Simina Tănăsescu din biroul președintelui Senatului. În prezent, aceste imagini fac obiectul unei anchete desfășurate la nivelul Parlamentului României.

Senatul a decis, săptămâna trecută, să ancheteze întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Constituirea comisiei a fost votată cu 67 de voturi „pentru” și 41 împotrivă.

Întâlnirea a avut loc la Senat – mai exact, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Momentul ales este cel care ridică semne de întrebare: era o perioadă în care Curtea Constituțională urma să se pronunțe pe cauze importante pentru instituții, inclusiv pentru partidul din care face parte Bolojan, PNL. În acele zile, CCR analiza sesizarea de neconstituționalitate depusă de USR și PNL împotriva Legii ANI.

Ancheta pe care o va face Comisia pentru Constituționalitate a Senatului își propune să lămurească exact ce s-a discutat acolo, care a fost scopul întrevederii și, mai ales, de ce a avut loc în biroul șefului Senatului.

Aflat la Oradea, premierul Ilie Bolojan a declarat că întâlnirile dintre demnitari și reprezentanții instituțiilor sunt firești când au ca scop rezolvarea unor chestiuni administrative și că nu înseamnă amestec în dosare aflate pe rol.

Nici șefa CCR nu a negat întâlnirea. Într-un comunicat, Curtea a explicat că discuțiile cu reprezentanți ai executivului au ca „obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției” și a respins ideea că s-ar fi vorbit despre sesizarea la Legea ANI.