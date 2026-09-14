O parte dintre liberali se gândesc să susțină suspendarea Președintelui Nicușor Dan, alături de AUR. "E o atmosferă, nu un plan"

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

O parte dintre liberalii din jurul lui Ilie Bolojan se gândesc să susțină suspendarea Președintelui Nicușor Dan, demers inițiat de AUR. Deși nu au fost voci care să declare public acest lucru, sunt parlamentari care vorbesc neoficial despre asta. Deputata Alina Gorghiu a reacționat public la aceste zvonuri spunând că suspendarea președintelui este o linie roșie în contextul intern și internațional actual și i-a acuzat de "micime politică" pe care cei "care se joacă" cu aceste demers.

Discuțiile din PNL ar avea loc în contextul în care liberalii așteaptă ca Președintele Nicușor Dan să desemneze un candidat de premier, și această desemnare întârzie. Sunt voci în PNL care ar dori să se facă o astfel de mutare și să se alăture demersului de suspendare al AUR.

"E o atmosferă, nu un plan și nu o decizie", a dat asigurări un lider liberal, pentru Antena3.ro, susținând ca aceeași "atmosferă" ar fi și în rândurile USR.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, deputatul liberal Sergiu Bilcea a declarat că, în opinia lui "e o greșeală să se mai declanșeze o criză în România, în acest moment în care nu avem un guvern".

Și deputata Alina Gheorghiu, președinta PNL Argeș, a reacționat pe Facebook la aceste discuții care ar avea loc.

"Azi, unii din PNL se joacă cu suspendarea Președintelui, dar pe surse. Știrea este că, potrivit unor surse, în PNL s-ar lua în calcul votarea suspendării lui Nicușor Dan. De ce credeți că ar da informația pe surse? Pentru că își imaginează că ar forța mâna Președintelui pentru desemnarea premierului. Este o dovadă de micime politică.

Nu ameninți cu suspendarea Președintelui pentru că nu îți convine o anumită desemnare.

Suspendarea Președintelui este o linie roșie în tot acest context, intern și internațional.

Dacă informația este falsă, de ce credeți că cei din PNL nu reacționează așa cum fac de obicei? De ce nu spun public că partidul nu își dorește așa ceva?

Dacă informația este adevărată, atunci hai să nu mai dați informații pe surse. Dacă vreți să votați suspendarea președintelui, asumați-vă. Măcar așa vor afla toți membrii PNL că partidul dorește să închidă obloanele.

În ziua în care PNL amenință cu suspendarea Președintelui, vorbim despre oameni care joacă jocuri mici, mici, mici", a scris Gorghiu pe Facebook.

Liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu a declarat în urmă cu două săptămâni, la Antena 3 CNN că partidul merge înainte cu demersul suspendării Președintelui, pentru că Preşedintele "Nu şi-a schimbat atitudinea".

Partidul AUR anunță că a lansat în 6 august platforma suspeND.ro, despre care spune că prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Motivul invocat de partidul lui George Simion pentru acest demers este că Nicușor Dan "nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția".

După consultările din 23 iunie de la Cotroceni, George Simion a declarat că a cerut ca AUR să intre la guvernare, după blocajul de la Cotroceni și a afirmat că Președintele Nicușor Dan trebuie suspendat "dacă nu se conformează". "AUR la guvernare! E singura soluţie! Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat", a scris Simion atunci pe Facebook.

În 9 august, fostul lider PNL Crin Antonescu a declarat la Antena 3 CNN că România se află în actuala situaţie politică din cauză că "formula pro-europeană" propusă electoratului la cele mai recente alegeri "a eşuat". El a spus că Preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să caute o formulă de guvernare inclusiv fără PNL și că, dacă Nicuşor Dan nu poate rezolva această problemă a guvernării, atunci ar trebui să demisioneze.

Ce spune Constituția

Potrivit Constituției, președintele României poate fi suspendat „în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei”. Iată ce spune articolul 95 din Constituție.

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.”

Pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, este nevoie de semnăturile a 155 de parlamentari. AUR are, în acest moment, 90 de senatori și deputați. De asemenea, pentru declanșarea referendumului de suspendare, e nevoie de votul a 233 de parlamentari.