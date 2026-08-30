AUR nu renunţă la ideea suspendării lui Nicuşor Dan. Petrișor Peiu: "Președintele nu şi-a schimbat atitudinea"

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

AUR nu renunţă la ideea suspendării lui Nicuşor Dan. Liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu a declarat la Antena 3 CNN că partidul merge înainte cu acest demers pentru că Preşedintele "Nu şi-a schimbat atitudinea".

Petrișor Peiu: "Mergem înainte cu suspendarea cu procesul de strângere a semnăturilor parlamentarilor care vor să ţină suspendarea şi apoi procedura de demitere a preşedintelui. Nu s-a schimbat absolut nimic.



Suspendarea merge înainte, pentru că domnul Preşedinte nu şi-a schimbat atitudinea. Noi aşteptăm ca partidele care sunt nemulţumite de modul în care domnul Nicuşor Dan şi-a manifestat puterea, prerogativele prezidenţiale, să vină şi să se alăture acestui demers.



Au fost colegi de-ai noştri parlamentari, care nu sunt parlamentari AUR, care au semnat pentru suspendare".

Partidul AUR anunță că a lansat în 6 august platforma suspeND.ro, despre care spune că prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Motivul invocat de partidul lui George Simion pentru acest demers este că Nicușor Dan "nu propune un nume de prim-ministru, așa cum prevede Constituția".

După consultările din 23 iunie de la Cotroceni, George Simion a declarat că a cerut ca AUR să intre la guvernare, după blocajul de la Cotroceni și a afirmat că Președintele Nicușor Dan trebuie suspendat "dacă nu se conformează". "AUR la guvernare! E singura soluţie! Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat", a scris Simion atunci pe Facebook.

Pe 1 iulie, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a decis demararea procesului de suspendare a lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate