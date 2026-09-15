Uniformele școlare ar urma să devină obligatorii. Proiectul PSD a trecut de Comisia pentru Învățământ din Senat

Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli. Sursa foto: Getty Images

Update: Proiectul de lege prin care uniformele școlare ar urma să devină obligatorii în învățământul preuniversitar a fost adoptat marți, de Comisia pentru Învățământ din Senat.

Senatoarea PSD Carmen Orban a transmis marți că susține introducerea uniformelor școlare obligatorii și spune că acestea pot contribui la reducerea diferențelor materiale dintre elevi și a presiunii sociale.

Propunerea legislativă inițiată de senatorii PSD a fost adoptată marți de Comisia pentru învățământ, știință și inovare, cu majoritatea voturilor membrilor.

S-au înregistrat 13 voturi pentru și 4 abțineri.

„Astăzi, în Comisia pentru învățământ, știință și inovare, am susținut și am votat Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, inițiată de senatorii PSD, propunere care a fost adoptată cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei.

Am susținut această inițiativă pentru că nu cred că uniforma școlară trebuie privită ca o simplă regulă vestimentară.

Dincolo de haină, ea poate însemna echitate, disciplină, identitate și apartenență la o comunitate educațională.

Privind către școlile românești cu tradiție și cu performanțe educaționale remarcabile, observăm că multe dintre ele au păstrat uniforma ca parte a identității lor instituționale. Nu cred că este întâmplător. O școală nu înseamnă doar clădirea în care învață copiii, ci și valorile, tradiția și spiritul unei comunități.

Mi-aș dori ca uniforma să nu fie percepută de elev ca o constrângere, ci ca un semn al apartenenței și al respectului pentru școala sa purtat cu demnitate și, de ce nu, cu mândrie. Așa cum un sportiv își poartă cu onoare însemnele echipei din care face parte, și un elev poate privi uniforma ca pe un simbol al comunității educaționale căreia îi aparține.

În același timp, uniforma poate contribui la o mai mare echitate între copii. Școala trebuie să fie locul în care contează ceea ce ești, ceea ce știi și ceea ce poți deveni, nu marca hainelor pe care le porți sau posibilitățile financiare ale familiei tale.

Standardizarea vestimentară poate reduce presiunea comparațiilor sociale și poate diminua una dintre sursele unor forme de bullying. Nu uniforma ne face egali, dar poate crea un cadru în care diferențele materiale să fie mai puțin vizibile, iar valoarea personală să fie mai puțin dependentă de ceea ce afișăm.

Există și o dimensiune legată de siguranța în școli. O ținută distinctă permite identificarea mai rapidă a elevilor și poate deveni, alături de celelalte măsuri de securitate, un instrument simplu de protecție a comunității școlare.

Dar o asemenea măsură trebuie gândită cu responsabilitate și cu respect față de fiecare familie. Modelul trebuie să fie stabilit la nivelul comunității școlare, fără monopol comercial, iar familiile cu venituri reduse trebuie să poată beneficia de sprijin pentru achiziționarea kitului de bază.

Cred că școala trebuie să îi învețe pe copii nu doar ce să știe, ci și cum să trăiască împreună, cum să se respecte și cum să aparțină unei comunități.

Pentru mine, educația nu este și nu trebuie să fie un teren al răfuielilor politice. Este o responsabilitate față de generațiile care vin și, în egală măsură, o responsabilitate față de România.

Ca medic, profesor universitar și senator, privesc educația și sănătatea ca pe două dintre marile temelii ale unei societăți sănătoase. Putem avea opinii diferite și putem dezbate soluțiile, dar trebuie să avem întotdeauna în față același obiectiv: binele copiilor și viitorul acestei țări.

Pentru că educația nu construiește doar profesioniști. Construiește oameni, caractere și, în cele din urmă, o națiune”, a transmis Carmen Orban, pe pagina sa de Facebook.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat, marți, la Parlament, că PSD susține introducerea obligativităţii uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar, el precizând că şcoala nu trebuie să fie despre modă şi nici despre modalităţi de bullying împotriva celor care nu-şi permit mai multe haine.

Acesta a mai adăugat că școala trebuie să fie despre ceea ce poate elevul, nu despre posibilităţile materiale de părinţilor.

„Eu, împreună cu colegii mei semnatari ai aceste iniţiative şi cu toţi colegii în Partidul Social Democrat, am dorit să introducem obligativitatea uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar, pentru că am constatat că şcoala nu trebuie să fie despre modă şi nici despre modalităţi de bullying împotriva celor care nu-şi permit o ţinută în concordanţă cu ce este astăzi în rândul tinerilor.

Şcoala trebuie să fie despre ce poate elevul, despre valoarea lui în şcoală, nu despre posibilităţile materiale de părinţilor”, a declarat Daniel Zamfir, la Parlament.

Potrivit acestuia, fiecare unitate de de învăţământ va decide cum va arăta tipul de uniformă pentru elevi.

„Se va lăsa la latitudinea unităţilor de învăţământ cum să arate tipul de uniformă pe care să şi-l aleagă, asta în colaborare cu părinţii, cu elevii, cu consiliul profesorial de acolo. Nu va fi o uniformă identică pentru toate unităţile de învăţământ, dar, da, trebuie să existe acest mijloc prin care elevii să înţeleagă că aparţin unei unităţi de învăţământ care, până la urmă, este şi un sentiment de mândrie”, a mai declarat Daniel Zamfir.

Depus pe 26 iulie la Senat, un proiect al unor senatori PSD prevede modificarea Legii Educației astfel încât uniforma școlară să fie obligatorie, și nu cum este în prezent, la latitudinea fiecărei școli prin decizie de Consiliul de Administrație. Inițiatorii nu obligă însă autoritățile locale să cumpere uniformele, ci doar permit posibilitatea achitării costurilor, dacă doresc, din bugetul local.

Proiectul a trecut deja prin mai multe comisii și a primit avize favorabile, cel mai recent de la Comisia de Administrație Publică, miercuri, 2 septembrie.