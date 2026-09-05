Elevii ar putea reveni la uniforma obligatorie în școli. Legea a primit undă verde în Senat. Sursa foto: Getty Images

O inițiativă legislativă care prevede reîntoarcerea la ținuta unică și obligatorie în școlile de stat a primit aviz favorabil într-o comisie din Senatul României, a anunţat deputata PSD Alexandra Presură. Inițiatorii proiectului invocă accentuarea inegalităților socio-economice dintre elevi și încurajarea fenomenului de bullying. Pe de altă parte, proiectul PSD care obligă școlile să impună uniforma obligatorie pe motiv că ar reduce fenomenul de bullying a primit aviz negativ de la Consiliul Economic Social,relatează edupedu.ro.

Depus pe 26 iulie la Senat, un proiect al unor senatori PSD prevede modificarea Legii Educației astfel încât uniforma școlară să fie obligatorie, și nu cum este în prezent, la latitudinea fiecărei școli prin decizie de Consiliul de Administrație. Inițiatorii nu obligă însă autoritățile locale să cumpere uniformele, ci doar permit posibilitatea achitării costurilor, dacă doresc, din bugetul local, relatează edupedu.ro.

"(...), în cadrul Comisiei pentru Administrație Publică din Senatul României, am susținut și obținut avizul favorabil pentru inițiativa legislativă pe care am depus-o alături de colegii mei din grupul parlamentar PSD, privind modificarea și completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, ce vizează introducerea obligatorie a ținutei școlare unice în învățământul de stat.

Este o inițiativă în care cred din tot sufletul și care răspunde unei probleme reale din unitățile de învățământ: bullying-ul și discriminarea bazate pe statutul financiar al familiilor", a scris Alexandra Presură, într-o postare pe Facebook.

Mai mult, în proiect se menționează "întărirea sentimentului de apartenenţă şi concentrarea pe educaţie: Standardizarea vestimentară sporeşte mândria de a reprezenta o anumită comunitate şcolară şi creează un sentiment de unitate colectivă".

"Această măsură este gândită să #protejeze, nu să împovăreze! Gratuitatea și subvenționarea kitului de bază vor fi direcționate direct către familiile vulnerabile și copiii din medii defavorizate, unde #sprijinul statului este crucial. Pentru celelalte categorii, eliminarea monopolului garantează cel mai mic preț posibil de pe piață. Mergem mai departe în parcursul parlamentar cu încrederea că putem reda #decența, egalitatea de șanse și siguranța în fiecare școală din România!", a mai precizat deputata PSD în postarea de pe social media.

Consiliul Economic Social (CES) a dat aviz negativ proiectului PSD care obligă școlile să impună uniforma obligatorie pe motiv că ar reduce fenomenul de bullying.

"Bullying-ul nu apare pentru că elevii au haine diferite, apare acolo unde şcoala nu are mecanisme reale de prevenţie". Mai mult, "dacă există resurse, ele trebuie îndreptate către burse, consiliere, extinderea programului „Masă sănătoasă”, transport, infrastructură şi alte forme de sprijin real", a subliniat CES într-un comunicat.

Senatorii PSD aduc în discuție două modele de țări, respectiv Franța și Marea Britanie, care aplică uniforma obligatorie în școli, dar fără să furnizeze date care să dovedească eficiența măsurii.

"0 analiză comparativă la nivel european arată o reorientare către standardizarea vestimentară în scopul echităţii. Un exemplu major este cel al Franţei, care a implementat un amplu program-pilot pentru introducerea «ţinutei unice» (la tenue unique), cu scopul declarat de generalizare.

De asemenea, modelul din Marea Britanie (School Uniform Policy) obligă prin lege fiecare şcoală să aibă o politică vestimentară, reglementând strict accesibilitatea preţurilor prin interzicerea brandurilor exclusive, asigurând astfel protecţia familiilor cu venituri reduse", scrie în expunerea de motive.

În plus, proiectul prevede amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru școlile care nu respectă prevederea obligativității uniformei, care pot fi date de Poliția Locală, în cazul în care proiectul este adoptat.

Proiectul a trecut deja prin mai multe comisii și a primit avize favorabile, cel mai recent de la Comisia de Administrație Publică, miercuri, 2 septembrie.