Remus Pricopie: Ascensiunea radicalismului este alimentată și de eșecurile celor care guvernează

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie. Foto: Agerpres

Democrația poate fi atacată chiar din interior de către cei care îi folosesc libertățile pentru a câștiga putere și apoi pentru a o deturna, a declarat marți rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Remus Pricopie, care este de părere că ascensiunea radicalismului este alimentată și de eșecurile celor care guvernează.

„De Ziua Internațională a Democrației, merită să ne amintim că participarea la alegeri nu face automat un partid democratic. Cei care instigă la ură, transformă adversarii în dușmani, răspândesc teorii ale conspirației și se proclamă singurii reprezentanți autentici ai poporului pot folosi libertățile democrației chiar pentru a o slăbi. Dar ascensiunea radicalismului este alimentată și de eșecurile celor care guvernează.

Problemele ignorate, privilegiile, abuzurile și lipsa rezultatelor produc nemulțumirea pe care extremiștii o exploatează” a scris Pricopie pe Facebook, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, democrația nu se apără numai condamnând extremismul, ci se apără prin instituții care funcționează, reguli respectate, bună guvernare și responsabilitate.

„Altfel, cei care promit astăzi că vor reda vocea poporului pot decide mâine cine mai are dreptul să vorbească”, a susținut Pricopie.