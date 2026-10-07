Călin Georgescu a fost adus cu duba la DIICOT pentru a doua zi de percheziții informatice. Acolo a venit și Cristela Georgescu

Călin Georgescu a fost adus cu duba la DIICOT pentru a doua zi de percheziții informatice. Acolo a venit și Cristela Georgescu. FOTO Antena 3 CNN

Călin Georgescu a fost adus cu duba la DIICOT, miercuri dimineață, pentru a doua zi de percheziții informatice în dosarul de înșelăciune în care este aresta. Acolo a ajuns cu câteva minute înainte și soția lui, Cristela.

Cristela Georgescu a fost chemată în calitate de martor. Surse au declarat că i se vor pune întrebări, dar, fiind soția celui acuzat, legea îi permite să nu dea declarații.

În jur de 80 - 90 de dispozitive care aparţin familiei Geogescu, găsite la percheziţii, au fost analizate. Este vorba despre laptopuri, telefoane, tablete.

Procurorii vor verifica filmările și mesajele din telefoanele confiscate în timpul perchezițiilor. Miza principală este suma de peste un milion de euro plecată din conturile omului de afaceri Răzvan Leu. Potrivit procurorilor, o parte din bani ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu.

Cristela Georgescu a fost și ieri la DIICOT, unde a fost întâmpinată de susținătorii soțului ei care au aplaudat-o și au scandat „Cristela Georgescu este prima doamnă”. Ea a susținut că familia ei a fost supusă unor „intervenții brutale, inacceptabile”, a denunțat dosarul drept unul „politic” și a sugerat că va depune plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Călin Georgescu a fost scos din arestul central și marți dimineață și adus cu duba la sediul DIICOT, pentru percheziția informatică.

Luni, tatăl Cristelei Georgescu a fost și el chemat în calitate de martor. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că a refuzat să facă declarații.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile după decizia definitivă luată pe 29 septembrie de Curtea de Apel București, în dosarul instrumentat de DIICOT.

Încă de când a fost adus la Arestul Central din București, susținătorii săi au venit să protesteze și nu au mai plecat. Unii au venit cu corturi, pături, steaguri și telefoane ținute ore întregi pe live. Ba chiar au venit și cu copiii după ei. George Simion a transmis, sâmbătă, un nou mesaj pe Facebook prin care i-a îndeamnat, din nou, pe oameni să iasă în stradă, el aflându-se în Polonia.