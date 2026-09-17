Unul dintre instigatorii de la protestul ciobanilor din Piaţa Victoriei a fost arestat, iar alţi patru au primit arest la domiciliu

Imagini de la protestul ciobanilor români, în Piata Victoriei din Bucureşti, pe 15 septembrie 2026. Sursa colaj foto: Agerpres

Judecătoria Sectorului 1 a dispus miercuri noaptea plasarea în arest la domiciliu a patru manifestanţi care au atacat forţele de ordine la protestul din Piaţa Victoriei, potrivit Agerpres. Iar un alt bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Jandarmii şi poliţiştii erau în alertă maximă, întrucât 200.000 de fermieri își anunțaseră prezența la mitingul neautorizat în fața Guvernului.

Conform unor surse judiciare, printre cei plasaţi în arest la domiciliu se află şi Ciprian Pamfile, liderul instigatorilor la violenţe. De asemenea, un alt bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cu aproape o săptămână înainte ca protestul oierilor din Piața Victoriei să degenereze în confruntări cu jandarmii, Gelu Iancu, crescător de ovine și viceprimar în comuna clujeană Căpușu Mare, anunța că se retrage și avertiza că la București "va fi haos" și "se vor întâmpla violențe".

"La data de 15 septembrie, în Piaţa Victoriei, a avut loc un protest al crescătorilor de animale, care la scurt timp a degenerat în violenţe mai ample exercitate la adresa forţelor de ordine şi bunurilor din dotarea acestora, fiind răniţi mai mulţi jandarmi şi distruse autovehicule şi bunuri. Anterior, cu o zi în urmă, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din Bucureşti, a publicat pe aplicaţia TikTok un mesaj prin care instiga publicul să participe la manifestaţie, dar într-un mod violent. În contextul mai amplu al violenţelor, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

În urma cercetărilor, au fost prinşi şi identificaţi cinci bărbaţi, iar printre aceştia se află şi cel care a instigat publicul la violenţă. Cei cinci bărbaţi, cu vârste cuprinse între 33 şi 51 de ani, sunt acuzaţi de infracţiuni precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi instigare publică. Aceştia au dobândit calitatea de inculpaţi şi au fost reţinuţi în cursul nopţii trecute. În cursul zilei de astăzi, procurorii vor formula propunere de arestare preventivă faţă de cei cinci, pentru 30 de zile", a anunţat miercuri Diana Călinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Cel care a instigat oamenii la violenţe se numeşte Ciprian Pamfile şi este un cunoscut susţinător al lui Călin Georgescu. De altfel, el a participat în trecut la mai multe manifestaţii în sprijinul fostului candidat la alegerile prezidenţiale, iar la protestul de marţi din Piaţa Victoriei a apărut la bustul gol, fiind identificat şi ridicat de forţele de ordine.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cercetările efectuate până la acest moment au stabilit că la protestul de marţi au fost răniţi 10 jandarmi, unii dintre aceştia având nevoie de îngrijiri medicale, şi au fost distruse mai multe bunuri: o autospecială a Jandarmeriei, gardurile de siguranţă, precum şi bunuri aparţinând STB.

"Protestatarii sunt acuzaţi că au atacat forţele de ordine cu ţevi metalice, bâte şi diverse obiecte aruncate asupra acestora, respectiv borduri, sticle sau garduri metalice. De asemenea, au distrus gardurile despărţitoare ale sensurilor de circulaţie aparţinând STB", a mai spus reprezentantul Parchetului.

În legătură cu violenţele din Piaţa Victoriei a mai fost reţinut un protestatar, acesta fiind cercetat separat într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

De asemenea, un alt instigator din grupul lui Pamfile a fost prins în trafic de poliţişti având în maşină un pistol.