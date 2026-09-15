Instanțele din România limitează numărul de dosare care pot fi repartizate unui judecător într-o zi. Ce se schimbă

1 minut de citit Publicat la 11:08 15 Sep 2026 Modificat la 11:08 15 Sep 2026

Normarea se realizează la nivelul instanţei / sursa foto: Getty Images

Judecătoriile, tribunalele şi curţile de apel din România implementează de marţi normarea numărului de dosare care îi pot fi repartizate unui judecător într-o zi, notează Agerpres.

Potrivit procedurii pentru gestionarea activităţii instanţelor în raport de capacitatea de procesare, principiile de normare sunt următoarele:

- ajustarea volumului de dosare în instanţă în funcţie de capacitatea reală a acesteia de la un anumit moment;

- stabilirea unei norme la nivel de număr de dosare per judecător prin raportare la datele europene;

- pe baza numărului de dosare înregistrate în fiecare instanţă şi în funcţie de numărul de judecători aflaţi efectiv în activitate la un moment dat, norma determină capacitatea zilnică a instanţei;

- normarea se realizează la nivelul instanţei/materiei juridice, iar între completuri funcţionează mecanismul de repartizare aleatorie şi echilibrată care are în vedere şi complexitatea dosarelor;

- mecanismul de normare nu exclude repartizarea pe puncte de complexitate, ci se completează cu aceasta.

Procedura stabileşte şi reguli de determinare a capacităţii zilnice:

- dacă într-o zi se înregistrează mai multe dosare decât capacitatea zilnică, instanţa va repartiza doar dosarele pe care efectiv le poate judeca raportat la normă, restul fiind plasate în lista de aşteptare în vederea judecării lor;

- dacă într-o zi se înregistrează mai puţine dosare decât capacitatea, diferenţa se reportează în ziua următoare;

- dosarele din lista de aşteptare se vor repartiza plecând de la regula FIFO (first in, first out);

- excepţie fac dosarele urgente (stabilite de CSM), care vor fi repartizate în aceeaşi zi, dar care vor fi contabilizate în capacitatea zilnică; dacă sunt mai multe dosare urgente înregistrate decât capacitatea zilnică, toate vor fi repartizate, iar capacitatea va fi reportată negativ, scopul fiind ca la nivel de an calendaristic să se păstreze pe cât posibil norma.