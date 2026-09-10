CSM a suspendat-o din magistratură pe judecătoarea Liliana Alexe din cazul Romatsa. Foto: Hepta

CSM a decis, joi, suspendarea din magistratură a juecătoarei Liliana Alexe, din cazul Romatsa. Miercuri, 26 august, judecătoarea a fost protagonista unui episod bizar în ședința Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ÎCCJ, unde trebuia să se judece recursul ROMATSA împotriva deciziei de suspendare a activității. Ea ar fi încercat să ia cuvântul fără să fie parte în dosar şi ar fi fost dată afară cu jandarmii. Acum, CSM a suspendat-o din magistratură, dar Liliana Alexe poate contesta decizia.

"Prin hotărârea nr. 10J pronunțată la data de 10 septembrie 2026, Secția pentru judecători în materie disciplinară a admis propunerea formulată de Inspecția Judiciară și, în temeiul dispozițiilor art.52 alin.(1) teza a II-a din Legea nr.305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, a dispus suspendarea din funcție a doamnei Alexe Liliana Cătălina - judecător în cadrul Curții de Apel București până la finalizarea, în mod definitiv, a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare nr. 26-1921/a1.

În esență, s-a reținut că dispozițiile art. 52 alin.(1) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii instituie două condiții legale ce trebuie întrunite cumulativ pentru a se dispune suspendarea din funcție a unui magistrat, respectiv:

a) existența unei proceduri disciplinare în curs;

b) exercitarea în continuare a funcției de către magistrat să fie de natură afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurilor disciplinare ori procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă prestigiului justiției.

Hotărârea pronunțată de Secția pentru judecători în materie disciplinară poate fi atacată cu contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție-Completul de 5 judecători în termen de 5 zile de la comunicare", a comunicat CSM.

Ce s-a întâmplat la ședința ÎCCJ

Liliana Cătălina Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel București care a decis suspendarea activității ROMATSA pentru "discriminare" a fost, miercuri, protagonista unui episod bizar în ședința Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ÎCCJ.

Alexe s-a prezentat neinvitată în sala unde trebuia să se judece recursul ROMATSA împotriva deciziei de suspendare a activității.

Ea a încercat să ia cuvântul fără să fie parte în dosar, a insistat după ce i s-a refuzat solicitarea și, în cele din urmă, pentru că perturba lucrările completului de judecată, a fost dată afară din sală.

Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, ÎCCJ confirmă incidentul.