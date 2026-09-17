Rusia îl decorează pe comandantul navei de război care a tras rachete de semnalizare spre un elicopter danez

1 minut de citit Publicat la 09:26 17 Sep 2026 Modificat la 09:26 17 Sep 2026

Navă de luptă. Rusia l-a decorat pe comandantul corvetei care a tras cu rachete de semnalizare spre un elicopter danez. Foto: Getty

Ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, l-a decorat pe comandantul corvetei „Soobrazitelny”, după ce acesta a lansat rachete de semnalizare spre un elicopter al Forțelor Armate daneze. Incidentul a avut loc în apele internaționale, în apropiere de portul danez Gedser, notează European Pravda.

Ministerul rus al Apărării a anunțat pe rețelele de socializare că Belousov i-a acordat Medalia pentru Merit în Luptă comandantului navei pentru „acțiuni abile și hotărâte în prevenirea unei provocări din partea unui elicopter al Forțelor Aeriene daneze”.

Ministerul a prezentat propria sa versiune asupra evenimentului. Astfel, pe 14 septembrie, la ora 14:22, corveta „Soobrazitelny” – parte a Flotei ruse a Mării Baltice – opera în apele internaționale din sud-vestul Mării Baltice și a detectat un aparat de zbor identificat drept un elicopter al Forțelor Aeriene daneze.

Potrivit instituției ruse, elicopterul danez se apropia de nava de război și nu a răspuns la apelurile transmise pe canalul internațional de comunicații.

Moscova pretinde că elicopterul danez a provocat corveta rusă

„Pentru a preveni o provocare din partea elicopterului danez, comandantul corvetei a decis să lanseze două rachete de semnalizare roșii, după care elicopterul a părăsit zona în care opera nava de război rusă”, se arată în comunicatul ministerului.

Guvernul de la Copenhaga l-a convocat pe ambasadorul rus după ce nava rusă a lansat rachete de semnalizare spre elicopterul danez.

Comentând incidentul, premierul danez Mette Frederiksen a declarat că Rusia și-a intensificat războiul hibrid împotriva Europei.

Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a acuzat, la rândul lui, armata daneză de „provocare”, din cauza manevrelor efectuate în apropierea unei fregate rusești.