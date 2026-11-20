ANM: Vine frigul la final de noiembrie, dar vremea se încălzește înainte de Crăciun. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

1 minut de citit Publicat la 09:20 20 Noi 2026 Modificat la 09:20 20 Noi 2026

ANM anunţă că vremea se schimbă în România. Prognoza meteo pentru finalul lunii noiembrie și perioada dinaintea Crăciunului. Sursa foto: Getty Images

Temperaturile vor fi uşor mai scăzute decât cele specifice perioadei în ultima săptămână a lunii noiembrie, la nivelul întregii ţări, cu abateri mai accentuate în zonele montane şi submontane. În schimb, începutul lunii decembrie va fi caracterizat de un deficit de precipitaţii în cea mai mare parte a regiunilor. Conform prognozei pentru următoarele patru săptămâni, publicate vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), săptămâna dinaintea Crăciunului va aduce temperaturi uşor peste mediile climatologice în regiunile intracarpatice. În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă în toate regiunile ţării.

În intervalul 23 - 30 noiembrie, temperaturile vor înregistra valori uşor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară, cu abateri mai pronunţate în regiunile montane şi submontane.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice şi centrale, în timp ce în restul teritoriului cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale.

În săptămâna 30 noiembrie - 7 decembrie, temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele obişnuite în regiunile sud-estice, iar în restul ţării se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a ţării, în special în regiunile vestice şi sudice, precum şi în zonele montane aferente.

În intervalul 7 - 14 decembrie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, meteorologii estimează un regim pluviometric uşor excedentar în regiunile sudice, în timp ce în restul ţării cantităţile vor fi, în general, apropiate de mediile obişnuite.

În ultima săptămână analizată, 14 - 21 decembrie, mediile temperaturilor vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în restul ţării se vor menţine în jurul valorilor normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele obişnuite pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.