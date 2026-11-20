Mesajul transmis de șeful NATO, Mark Rutte, după întâlnirea lui Donald Trump cu Xi Jinping și Vladimir Putin din China

1 minut de citit Publicat la 08:59 20 Noi 2026 Modificat la 09:03 20 Noi 2026

Summitul Coaliției de Voință a avut loc joi la Berlin. Foto: Profimedia Images

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, referitor la întâlnirea dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, că aceasta este „absolut normală” și nu reprezintă niciun motiv de îngrijorare sau de critică la adresa președintelui american. Dimpotrivă, șeful NATO l-a lăudat pe Donald Trump pentru efortul său „herculean” de a obține pacea în Ucraina, relatează Agerpres.

„Este important ca liderii să se întâlnească, la fel ca în cazul acestei reuniuni, al întâlnirii din China... Este normal, nu sunt deloc îngrijorat”, a declarat Rutte la sosirea la summitul așa-numitei Coaliții a Voinței, organizat la Berlin, la care au participat aproximativ 40 de țări aliate ale Ucrainei.

În special Rusia și Statele Unite sunt „mari puteri nucleare”, a mai spus oficialul olandez, făcând referire la întâlnirea care a avut loc joi, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat în orașul chinez Shenzhen.

„Este important ca liderii puterilor nucleare să se întâlnească. Este absolut normal ca acești oameni să aibă întrevederi și să existe reuniuni în cadrul cărora să încerce să găsească cea mai bună cale de urmat”, a insistat Rutte.

Secretarul general al NATO a profitat de ocazie pentru a-l lăuda pe Trump pentru „efortul său herculean de a obține pacea în Ucraina”, afirmând că președintele american lucrează constant în acest sens și că, pentru acest efort, „nu poate fi decât lăudat”.

La summitul de joi de la Berlin au fost abordate subiecte precum necesitatea continuării sprijinului militar și de altă natură acordat Ucrainei pe toată durata războiului, dar și pregătirile pentru negocierile de pace, reluate săptămâna trecută la Abu Dhabi, în format trilateral, cu medierea Statelor Unite.

Președinții Chinei, Xi Jinping, Statelor Unite, Donald Trump, și Rusiei, Vladimir Putin, au avut joi o întâlnire, în urma căreia au consemnat mai multe puncte de consens într-o „declarație de pace”. Printre acestea se numără promovarea reformei Organizației Națiunilor Unite (ONU), creșterea producției de petrol și inițierea unui dialog pentru prevenirea proliferării armelor nucleare.