Prognoza de ninsori pentru iarna 2026-2027, actualizată: Țările din Europa unde El Niño nu va împiedica zăpada de Crăciun

5 minute de citit Publicat la 14:26 19 Noi 2026 Modificat la 14:36 19 Noi 2026

Ninsoare în Londra, în preajma Crăciunului. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Noua prognoză meteorologică pentru iarna 2026-2027 aduce vești mai puțin încurajatoare pentru iubitorii zăpezii din Europa. Cele mai recente date, actualizate în noiembrie, indică un sezon cu precipitații sub media obișnuită în cea mai mare parte a continentului. Există însă câteva regiuni unde ninsorile ar putea fi mai consistente, iar primele estimări pentru săptămâna Crăciunului arată unde sunt cele mai mari șanse să apară zăpada la finalul lunii decembrie.

Potrivit analizei realizate de Severe Weather Europe, pe baza a șase modele meteorologice sezoniere, nord-estul Europei și anumite zone montane ar putea avea parte de mai multe ninsori decât în mod obișnuit. În schimb, vestul, centrul și sudul continentului se confruntă cu perspective mai slabe în ceea ce privește cantitățile de zăpadă din sezonul rece.

Iarna 2026-2027: Mai puține ninsori în cea mai mare parte a Europei

Actualizarea din noiembrie a prognozei ECMWF indică o creștere a cantităților estimate de zăpadă în nordul și nord-estul Europei, precum și o ușoară îmbunătățire în unele regiuni din vest și sud-vest.

În același timp, modelul meteorologic a redus estimările pentru Europa central-estică, partea central-sudică și sud-estul continentului. Scăderi sunt semnalate și în Regatul Unit, în special de-a lungul coastei vestice a Scandinaviei.

Imaginea generală este confirmată de media celor șase modele sezoniere analizate. Aproape întreaga Europă de vest, centrală, nord-vestică și sudică prezintă un semnal de ninsori sub valorile normale pentru perioada decembrie-februarie.

Excepțiile sunt reprezentate de extremitatea nord-estică a continentului și de câteva regiuni montane din nord, unde sunt estimate cantități de zăpadă mai mari decât media climatologică.

Unul dintre factorii principali care influențează această evoluție este fenomenul El Niño, care se anunță deosebit de puternic în sezonul rece 2026-2027.

El Niño ar putea influența cantitățile de zăpadă din Europa

Un episod puternic de El Niño favorizează, în general, o circulație atmosferică mai blândă în mare parte a Europei, prin intensificarea circulației vestice dinspre Atlantic și dezvoltarea unor zone de presiune ridicată în sudul continentului.

Acest tipar poate menține temperaturile la valori prea ridicate pentru apariția unor ninsori extinse, în special în regiunile joase.

Analiza sezoanelor anterioare cu episoade foarte puternice de El Niño arată că deficitul de zăpadă a fost o caracteristică frecventă în cea mai mare parte a Europei. Nordul și nord-estul continentului au reprezentat principalele excepții.

Totuși, acest tipar nu înseamnă că ninsorile vor lipsi complet. Prognozele sezoniere indică abateri față de mediile climatologice, nu condițiile meteo exacte pentru fiecare localitate.

Unde sunt cele mai mari șanse de zăpadă de Crăciun în Europa

Primele estimări pentru săptămâna Crăciunului, în intervalul 20-26 decembrie 2026, oferă o imagine asupra regiunilor europene unde există cele mai mari șanse de apariție a unor noi ninsori.

Potrivit datelor ECMWF, probabilitatea de ninsoare este cea mai ridicată în Scandinavia, în estul Europei și în zona Alpilor.

În Europa Centrală, șansele de apariție a unor ninsori noi sunt estimate la aproximativ 40-60%. Situația este diferită în vestul și sudul continentului, precum și în Regatul Unit, unde probabilitatea scade până la 10% sau chiar mai puțin.

Astfel, regiunile nordice și estice ale Europei par să aibă cele mai bune perspective pentru un Crăciun cu zăpadă, în timp ce zonele vestice și sudice pornesc cu un dezavantaj.

Este important de precizat că aceste procente indică probabilitatea apariției unor noi ninsori, nu garanția existenței unui strat de zăpadă în ziua de Crăciun. Estimările reflectă în mare măsură și distribuția obișnuită a zăpezii în această perioadă a anului.

Prognoza extinsă pentru intervalul 21-25 decembrie indică, de asemenea, cantități de zăpadă sub normal în cea mai mare parte a Europei. Principalul semnal pozitiv apare în sud-estul continentului, unde sunt estimate condiții mai favorabile pentru ninsori decât în mod obișnuit.

Prin urmare, deși primele date oferă indicii despre regiunile cu cele mai mari șanse de ninsoare, este prea devreme pentru o prognoză exactă privind Crăciunul în anumite orașe europene.

Cum va fi sezonul de schi în Europa

Nici perspectivele pentru stațiunile de schi europene nu sunt foarte încurajatoare. Majoritatea regiunilor analizate prezintă un semnal de precipitații sub media obișnuită, pe fondul influenței El Niño și al circulației atmosferice mai blânde.

Alpii reprezintă una dintre cele mai incerte regiuni. Cele șase modele meteorologice analizate prezintă diferențe importante, unele indicând cantități de zăpadă cu aproximativ 30 de centimetri peste normal, iar altele estimând deficite de 30-50 de centimetri.

Media prognozelor indică valori apropiate de normal în anumite zone din Alpii de Est, în timp ce partea vestică ar putea înregistra un deficit de aproximativ 11-15 centimetri.

În nordul Europei, regiunea Laponiei se numără printre zonele cu perspective mai bune, în timp ce multe dintre stațiunile montane de pe continent ar putea avea un sezon sub media obișnuită.

Vortexul polar ar putea schimba evoluția iernii din ianuarie și februarie

Un alt fenomen urmărit de meteorologi este evoluția vortexului polar, care ar putea influența semnificativ vremea în a doua parte a iernii.

Prognoza sezonieră ECMWF indică o posibilă slăbire neobișnuită a vânturilor stratosferice din vest în ianuarie și februarie 2027. Această evoluție ar putea semnala o perturbare a vortexului polar începând de la mijlocul lunii ianuarie.

Un astfel de fenomen poate favoriza coborârea aerului rece din regiunile polare către latitudini mai joase. În anumite condiții, apariția unei încălziri stratosferice bruște poate modifica circulația atmosferică și poate crea premisele unor episoade de frig și ninsoare.

Analizele evenimentelor similare din sezoanele cu El Niño arată că, după perturbări majore ale vortexului polar, probabilitatea unor ninsori mai consistente poate crește în mare parte din Europa, inclusiv în zona centrală și în sudul Regatului Unit.

Cu toate acestea, evoluția vortexului polar este dificil de anticipat cu mult timp înainte, iar aceste rezultate reprezintă o tendință climatică, nu o prognoză certă pentru iarna următoare.

Ce arată cele mai recente estimări pentru iarna 2026-2027 în Europa

Datele actualizate în noiembrie conturează un sezon rece cu perspective mai degrabă slabe pentru ninsori în cea mai mare parte a continentului.

Nordul și nord-estul Europei, Scandinavia și anumite regiuni montane, în special Alpii, au cele mai bune perspective pentru episoade de ninsoare și acumulări de zăpadă.

În ceea ce privește Crăciunul din 2026, primele estimări indică șanse mai mari de ninsoare în Scandinavia, estul Europei și zona Alpilor. În Europa Centrală, probabilitățile sunt moderate, în timp ce vestul, sudul și Regatul Unit se află printre regiunile cu cele mai mici șanse.

Prognozele sezoniere vor fi actualizate în următoarele săptămâni, iar estimările pentru perioada Crăciunului vor deveni mai relevante pe măsură ce ne apropiem de finalul lunii decembrie.