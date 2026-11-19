Ce își doresc, de fapt, românii de la banii lor până la final de an. Cele două lucruri care contează cel mai mult

3 minute de citit Publicat la 13:41 19 Noi 2026 Modificat la 13:41 19 Noi 2026

Descoperă cum economisirea, investițiile în acțiuni și ETF-uri și instrumentele oferite de XTB pot contribui la gestionarea banilor și planificarea obiectivelor financiare. Sursa foto: pixabay.com

Finalul anului îi determină pe mulți români să își regândească prioritățile financiare. Dincolo de dorința de a câștiga mai mult, două obiective devin tot mai importante: liniștea financiară și controlul asupra propriilor bani. Iar economisirea, investițiile și accesul la instrumente financiare pot contribui la construirea unui viitor mai bine organizat.

Cheltuielile pentru sărbători, facturile și planurile pentru anul următor transformă ultimele luni ale anului într-un moment de bilanț financiar. Cât am economisit? Unde s-au dus banii? Și, mai ales, ce putem face diferit anul viitor?

Pentru mulți români, siguranța financiară nu mai înseamnă doar un venit mai mare, ci și capacitatea de a gestiona cheltuielile, de a economisi constant și de a lua decizii informate în privința banilor. În acest context, XTB, companie de investiții pe piețele financiare internaționale, oferă acces la instrumente de economisire și investiții, precum și la resurse educaționale care pot sprijini o mai bună înțelegere a opțiunilor financiare disponibile.

Liniștea financiară începe cu o mai bună organizare a banilor

Un salariu mai mare nu garantează automat stabilitatea financiară. Fără o planificare atentă, cheltuielile pot crește odată cu veniturile, iar situațiile neprevăzute pot pune presiune chiar și pe un buget generos.

În general, educația financiară ajută la monitorizarea cheltuielilor, stabilirea unor obiective realiste și constituirea unui fond de urgență care să poată acoperi câteva luni de cheltuieli esențiale.

Dincolo de economisire, investițiile pot reprezenta o opțiune pentru persoanele care urmăresc obiective financiare pe termen lung. Spre deosebire de banii păstrați pentru cheltuieli imediate, sumele investite au potențialul de a crește în timp, în funcție de evoluția piețelor financiare, care poate aduce atât oportunități, cât și fluctuații de valoare.

Cum pot românii să aibă mai mult control asupra propriilor finanțe

Controlul financiar înseamnă mai mult decât urmărirea soldului din cont. Presupune înțelegerea cheltuielilor, stabilirea priorităților și identificarea instrumentelor potrivite pentru fiecare obiectiv.

Pentru cei aflați la început, o abordare poate fi economisirea unei sume lunare, urmată de explorarea posibilităților de investiții, după constituirea unei rezerve financiare.

În acest context, platformele online de investiții oferă acces la instrumente care, în trecut, puteau părea dificil de utilizat de către publicul larg.

De la economii la investiții. Ce opțiuni oferă XTB

Pentru românii interesați să își diversifice opțiunile financiare, XTB pune la dispoziție o aplicație prin care utilizatorii pot investi în Acțiuni și ETF-uri, pot utiliza Planuri de Investiții și pot accesa instrumente de trading.

Unul dintre produsele utilizate tot mai des este reprezentat de Planurile de Investiții XTB, care permit construirea unor portofolii de ETF-uri și alocarea banilor în funcție de obiectivele personale. Investițiile pot începe de la 75 de lei, ceea ce oferă acces și persoanelor care nu dispun de un capital inițial ridicat.

De asemenea, XTB oferă comision 0% pentru tranzacționarea acțiunilor și ETF-urilor cu deținere, în limita unui rulaj lunar de 100.000 de euro. După acest prag, comisionul este de 0,2%, minimum 10 euro, iar conversia valutară poate implica un cost de 0,5%.

Pentru fondurile neinvestite eligibile din cont, XTB oferă și un beneficiu de tip dobândă*, în condițiile aplicabile. Ratele sunt variabile, iar acest beneficiu nu trebuie confundat cu un depozit bancar.

Investiții pe termen lung sau trading? Alegerea depinde de obiective

Nu toate instrumentele financiare sunt potrivite pentru aceleași nevoi. Investițiile în Acțiuni și ETF-uri pot fi luate în calcul de persoanele care urmăresc construirea unui portofoliu pe termen lung și acceptă fluctuațiile pieței.

În schimb, tradingul presupune o abordare mai activă, monitorizarea evoluțiilor pieței și o înțelegere solidă a riscurilor. În special tranzacționarea CFD-urilor implică un risc ridicat de pierderi rapide și nu reprezintă o alternativă la economisirea pentru situații neprevăzute.

Prin Aplicația XTB, utilizatorii pot avea acces la grafice, instrumente de analiză și materiale educaționale care îi pot ajuta să înțeleagă mai bine piețele financiare înainte de a lua decizii.

Un nou an poate începe cu decizii financiare mai bune

Finalul anului poate fi un moment potrivit pentru reevaluarea bugetului și stabilirea unor obiective financiare clare. Fie că este vorba despre constituirea unui fond de urgență, economisirea pentru o achiziție importantă sau investițiile pe termen lung, disciplina și informarea sunt esențiale.

Liniștea financiară nu înseamnă doar câți bani ai, ci și cât de bine știi să îi gestionezi. Iar controlul începe cu înțelegerea opțiunilor disponibile și alegerea celor potrivite pentru situația personală. Pentru cei care vor să facă următorul pas, XTB reunește într-o singură aplicație accesul la investiții, instrumente de trading și resurse de educație financiară.

*XTB este autorizată ca firmă de investiții și nu ca instituție bancară, motiv pentru care nu poate acorda dobândă clasică, așa cum este aceasta reglementată de BNR. În acest context, clienții vor primi un beneficiu tip dobândă, care funcționează în manieră similară cu dobânda reglementată de BNR. Ratele de dobândă actuale pot fi consultate aici: www.xtb.com/ro/dobanda. Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.