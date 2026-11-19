Cum se impozitează câștigurile de la cazinourile online în România

3 minute de citit Publicat la 13:36 19 Noi 2026 Modificat la 13:36 19 Noi 2026

Află care sunt cotele fiscale, cum se calculează impozitul la retragere și când trebuie să declari veniturile la ANAF. Sursa foto: chatgpt

Câștigurile de la cazinourile online se impozitează în România direct la retragere, așa că în contul bancar primești mai puțin decât suma cerută. Mai jos îți explic cât este impozitul, cine îl reține și dacă mai ai ceva de declarat la ANAF.

Cotele de impozit sunt aceleași la toți operatorii licențiați, deci ce afli aici este valabil la orice retragere. Am inclus și două exemple de calcul în lei, ca să poți verifica singur suma primită.

Cotele de impozit valabile acum

Veniturile din jocuri de noroc se impozitează progresiv, în funcție de suma retrasă.

Baremul de impozitare îl găsești în Codul fiscal, la capitolul despre veniturile din premii și din jocuri de noroc. Are trei tranșe:

• până la 10.000 de lei inclusiv: 4%

• peste 10.000 și până la 66.750 de lei inclusiv: 400 de lei plus 20% din partea care trece de 10.000 de lei

• peste 66.750 de lei: 11.750 de lei plus 40% din partea care trece de 66.750 de lei

Regulile de impozitare s-au schimbat la 1 august 2025, când cota primei tranșe a urcat de la 3% la 4%. Tot atunci, sumele fixe de la celelalte două tranșe au crescut cu câte 100 de lei.

Există și un prag neimpozabil, de 66.750 de lei, dar este valabil doar pentru lozuri și pentru jocurile din locații fizice. Este vorba despre cazinouri, cluburi de poker și săli de jocuri cu aparate de tip slot-machine. Online, impozitul se aplică de la primul leu retras.

Cine reține impozitul și când

Impozitul îl calculează, îl reține și îl virează la bugetul de stat operatorul de casino. Tu primești direct suma netă.

Operatorul oprește impozitul la fiecare transfer din contul de joc în contul bancar sau în portofelul electronic, nu la fiecare rundă câștigată. Cât timp banii rămân în contul de joc, poți câștiga și pierde zeci de runde fără să plătești nimic la stat.

Impozitul se calculează la suma pe care o retragi, nu la câștigul rămas după ce scazi depunerile. Dacă ai depus 500 de lei și retragi 2.000, impozitul se aplică la toți cei 2.000 de lei.

Impozitul reținut la retragere este final. Nu ai nimic de declarat la ANAF pentru acești bani și nu datorezi nici contribuții sociale.

Câți bani îți rămân

Hai să luăm două exemple. La o retragere de 2.000 de lei, impozitul este de 4%, adică 80 de lei, iar în contul bancar îți intră 1.920 de lei.

La o retragere de 15.000 de lei, calculul impozitului are doi pași. Pentru primii 10.000 de lei plătești 400 de lei, iar pentru restul de 5.000 plătești 20%, adică încă 1.000 de lei. Impozitul total este de 1.400 de lei, iar tu primești 13.600 de lei.

Cota de 20% se aplică doar la partea care trece de 10.000 de lei, nu la toată suma retrasă. De aceea, impozitul din al doilea exemplu este sub 10% din cei 15.000 de lei.

Mai ține cont că baremul se aplică fiecărei retrageri în parte, iar retragerile nu se adună între ele, nici la sfârșitul anului.

Ce se schimbă fără licență ONJN

Impozitul se reține la sursă doar la operatorii care au licență de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Lista operatorilor licențiați o găsești pe site-ul instituției, alături de lista neagră a site-urilor neautorizate.

Dacă joci doar la cazinouri online legale, știi și unde sunt ținuți banii din contul tău de joc. Operatorul este obligat să îi depună doar în conturi deschise la bănci din România, iar pentru un câștig blocat poți depune o petiție la ONJN.

Pe un site fără licență în România, nimeni nu reține impozitul în locul tău. Dacă operatorul e din străinătate, câștigurile le declari singur la ANAF, în Declarația unică, și plătești impozitul până la 25 mai a anului următor.

Pentru participarea la jocuri de noroc online neautorizate poți primi și o amendă, de la 5.000 la 10.000 de lei. Riști și să nu îți mai primești banii câștigați.

Nu uita că jocurile de noroc sunt permise doar persoanelor care au împlinit 18 ani. Stabilește-ți un buget înainte să joci și oprește-te când l-ai terminat. Dacă simți că pierzi controlul, poți cere autoexcluderea, la operator sau direct la ONJN.