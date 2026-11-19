Danemarca a ratificat, în unanimitate, acordul cu Trump privind Groenlanda: SUA pot instala acum „Cupola de Aur” pe insula arctică

1 minut de citit Publicat la 13:22 19 Noi 2026 Modificat la 13:23 19 Noi 2026

Donald Trump, cu premierul Danemarcei, Mette Frederiksen și premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, în septembrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Parlamentul unicameral al Danemarcei (Folketinget) a ratificat joi, în unanimitate, un acord de securitate cu preşedintele american Donald Trump referitor la Groenlanda, în speranţa de a pune capăt disputei privind viitorul insulei arctice, dispută ce a tensionat relaţiile transatlantice, relatează Reuters.

Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda au semnat acordul în luna septembrie pentru a aplana tensiunile apărute după ce Trump a ameninţat, în repetate rânduri, că va prelua controlul asupra insulei bogate în resurse minerale, un teritoriu danez autoguvernat, locuit de 57.000 de oameni.

Acordul a fost susţinut de 109 legislatori danezi, niciunul votând împotrivă.

Acordul nu necesită aprobarea Senatului SUA. În urma votului de joi de la Copenhaga, acest acord executiv va intra în vigoare imediat ce Ministerul de Externe danez va notifica partea americană, printr-o notă diplomatică, în legătură cu finalizarea procedurilor.

Armata SUA are acum dreptul de a instala sistemul de apărare antirachetă Golden Dome în Groenlanda

Acordul extinde rolul armatei americane în Groenlanda, inclusiv permisiunea de a instala sistemul de apărare antirachetă Golden Dome (n.r. Cupola de Aur), reafirmând totodată suveranitatea daneză şi dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Refuzul lui Trump de a exclude utilizarea forţei militare sau economice pentru a obţine controlul asupra insulei a declanşat, în ianuarie, o criză diplomatică în cadrul NATO, forţând Danemarca şi Groenlanda să poarte negocieri intense timp de mai multe luni.

Parlamentul Groenlandei a ratificat acordul în cursul acestei luni. Săptămâna trecută, documentul a trecut de prima lectură în parlamentul danez, beneficiind de sprijinul tuturor partidelor, iar parlamentarii şi-au exprimat uşurarea şi speranţa că acordul va normaliza situaţia în Groenlanda.

„SUA vor putea solicita o influenţă mai mare asupra deciziilor”

„Există însă numeroase indicii că acesta nu este un sfârşit, ci mai degrabă un început”, a declarat Mikkel Vedby Rasmussen, profesor de ştiinţe politice la Universitatea din Copenhaga.

„Având acest tratat, SUA vor putea solicita o influenţă mai mare asupra deciziilor care implică politica de securitate, precum şi asupra unei părţi din extracţia resurselor strategice”, a explicat el.

Alţi experţi susţin în schimb că noul acord nu extinde semnificativ accesul militar al SUA în Groenlanda.

Cea mai scurtă rută dinspre Europa către America de Nord traversează Groenlanda - o zonă cu o poziţie strategică, unde se află deja cea mai nordică bază militară americană, aminteşte Reuters.