Trump anunță explorări masive de petrol, gaze și minereuri în "noua şi frumoasa noastră Groenlandă"

Preşedintele american nu a oferit detalii despre planurile de explorare din Groenlanda. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri că urmează să înceapă activităţi "masive" de explorare de petrol, gaze şi minereuri în Groenlanda, relatează Reuters, citată de Agerpres.

"Este pe cale să înceapă o amplă activitate de explorare a resurselor de petrol, gaze şi minerale în noua şi frumoasa noastră Groenlandă!", a postat Trump pe reţeaua sa Truth Social.

Preşedintele american nu a oferit detalii despre planurile de explorare din Groenlanda, dar a declarat că "sunt experţi care afirmă că volumul de petrol uşor accesibil este mult mai mare decât cel existent în aproape orice altă ţară, oriunde în altă parte în lume şi, aspect şi mai important din perspectiva securităţii şi a capacităţilor defensive şi ofensive atât ale Statelor Unite ale Americii, cât şi ale Europei, importanţa strategică a acestei zone este inegalabilă".

Acord semnat între SUA, Danemarca şi Groenlanda

Anunţul său vine după ce luna trecută, Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda au semnat un acord menit să pună capăt tensiunilor apărute în urma repetatelor ameninţări ale lui Trump de a prelua controlul asupra insulei, care deţine o poziţie strategică şi resurse minerale bogate.

"Orice viitor atac asupra Statelor Unite va trebui să treacă prin Groenlanda, unde sistemul nostru de apărare va intercepta şi distruge în mod curent drone, rachete sau orice altă formă de armament care nici măcar nu a fost încă concepută. Această amplasare ne oferă avantajul timpului, al poziţionării şi al vizibilităţii, aşa cum nu există nicăieri altundeva în lume!", a adăugat Trump în postarea pe platforma sa Truth Social.

Acordul semnat în septembrie între SUA, Danemarca şi Groenlanda extinde rolul armatei americane în Groenlanda, deschizând calea pentru două noi baze militare şi pentru sistemul de apărare antirachetă "Golden Dome" propus de Trump, reafirmând totodată suveranitatea daneză şi dreptul locuitorilor Groenlandei la autodeterminare, aminteşte Reuters.

Danemarca și Groenlanda au insistat în repetate rânduri ca Washingtonul să respecte suveranitatea regatului danez și să accepte că Groenlanda nu este de vânzare.