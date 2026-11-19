Donald Tusk, despre apropierea dintre Trump şi Putin: "Doamne, fereşte-ne de astfel de prieteni"

1 minut de citit Publicat la 13:15 19 Noi 2026 Modificat la 13:26 19 Noi 2026

Donald Tusk. sursa foto: Getty

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avut o reacţie ironică pe X cu privire la apropierea dintre Trump şi Putin. El a postat "Doamne, fereşte-ne de astfel de prieteni", referindu-se la relaţia dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus, Vladimir Putin, pe care republicanul l-a numit "prieten", informează EFE, preluată de Agerpres.

"God, protect us from such friends" (Doamne, fereşte-ne de astfel de prieteni - n.r.), a scris şeful guvernului polonez, în limba engleză, pe contul său de pe platforma X.

Reacţia lui Tusk vine după ce Trump s-a întâlnit joi cu Putin pe marginea summitului APEC din China, cu puţin timp înainte de summitul trilateral cu Xi Jinping, şi l-a numit "prieten" la intrarea în sala în care a avut loc reuniunea.

God, protect us from such friends. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026

Nelinişte la Varşovia

La rândul său, ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, a declarat că imaginea celor doi care îşi strâng mâinile "provoacă o oarecare nelinişte", potrivit agenţiei de ştiri PAP, citată de EFE.

"Se pune întrebarea: de cine este mai apropiat? De Putin sau de preşedintele (polonez) Karol Nawrocki?", a adăugat el. "Ne întrebăm de cine este Trump mai apropiat, Putin sau preşedintele nostru şi ce prieten ar alege dacă ar apărea o astfel de situaţie", a subliniat el.

Diplomatul polonez declarase anterior, tot pe platforma X, că, în ciuda interesului comercial sugerat de preşedintele american, Europa rămâne neclintită alături de "victima agresiunii ruseşti", referindu-se la Ucraina.

Acest episod evidenţiază diviziunile interne de la Varşovia, unde preşedintele Karol Nawrocki afişează o relaţie personală strânsă cu Trump pentru a consolida securitatea naţională şi a apăra proiectul unei baze militare americane.

Nawrocki a avut mai multe întâlniri directe cu republicanul la Casa Albă şi la Davos, iar în iunie i-a oferit lui Trump, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a republicanului, un fotoliu exclusivist realizat de un prestigios meşteşugar polonez, decorat cu chihlimbar şi simboluri americane.