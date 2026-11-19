Trei eleve din Popricani au creat o șosea inteligentă pe care animalele să o poată traversa în siguranță și au luat premiul I național

3 minute de citit Publicat la 13:05 19 Noi 2026 Modificat la 13:05 19 Noi 2026

Trei eleve din Popricani au creat o șosea inteligentă pe care animalele să o poată traversa în siguranță și au luat premiul I național. FOTO: Facebook Fundația Progress

Trei eleve de clasa a VII-a din comuna Popricani, județul Iași, au câștigat Marele Premiu la Târgul Național de Știință CODE Kids 2026 cu o machetă de șosea inteligentă pe care animalele sălbatice și domestice să poată traversa în siguranță. Proiectul "SafeLibri", gândit pentru DN 24C, combină senzori, semafoare și un sistem de oprire automată, testat pe o mașinuță.

Echipa a primit și distincția "Excellence in Presentation" la competiția organizată pe 14 noiembrie, la București, scrie Ziarul de Iași.

Ideea a pornit de la o problemă observată în comună. Deși pe drumurile din zonă există indicatoare care avertizează șoferii că pot întâlni animale, elevele au văzut că accidentele continuă să se producă.

FOTO: Facebook Fundația Progress

"Copiii au văzut urme de pisici călcate pe stradă și s-au gândit că ar fi foarte bine să creăm un sistem complet în care să fie protejat atât animalul, cât și șoferul sau pasagerul din mașină. S-au documentat și au descoperit că în zona noastră se află foarte multe animale sălbatice, care tranzitează anumite zone, chiar la ieșirea din comună. Traversează dinspre pădure în căutarea hranei și de aici apar accidente care, de multe ori, nici nu sunt raportate", a explicat Mihaela Tănasă, bibliotecara care coordonează clubul de programare CodeLibri din Popricani.

Cum funcționează prototipul

Pe machetă, un senzor amplasat la marginea drumului detectează apropierea unui animal. Un ecran și un semafor îi avertizează pe șoferi, iar o cameră poate identifica animalul ajuns pe carosabil. Sistemul include și un semnal sonor, conceput să îndepărteze animalele din zona de risc.

O mașinuță autonomă demonstrează cum s-ar putea opri automat un autoturism dacă șoferul nu reacționează la avertismente. Elevele au inclus și un ecoduct, o pasarelă peste șosea la care animalele ar urma să fie ghidate cu ajutorul unor garduri de protecție sau al ultrasunetelor. Proiectul se află în stadiul de prototip.

Macheta a fost construită la biblioteca din comună

Otilia Elena Iipade, Amalia Elena Vizitiu și Sofia Ilinca Enache, eleve la Școala Gimnazială din Popricani, au prezentat proiectul la București. Alte trei membre ale clubului au contribuit la realizarea machetei.

Elevele au lucrat la proiect aproximativ o lună și jumătate, după târgul regional de la Pașcani.

"A fost o muncă serioasă și chiar și weekendurile le-am petrecut pe la bibliotecă împreună și după ore. Când aveam un pic de timp liber, fetele se mobilizau și lucram foarte bine. Proiectul a fost destul de complex și a presupus o muncă asiduă pe mai multe planuri", a povestit bibliotecara pentru "Ziarul de Iași".

Clubul CodeLibri funcționează din 2021 la Biblioteca Comunală Popricani. Copiii se întâlnesc săptămânal, învață să programeze și construiesc proiecte care pornesc de la probleme din comunitate, cu sprijinul mentorilor Fundației Progress.

"Proiectul este foarte interesant și cred că fiecare bibliotecă din județul Iași, și nu numai, ar trebui să-l acceseze, pentru că le oferă copiilor o posibilitate de dezvoltare extraordinară. Și aici nu vorbim doar de programare, vorbim de socializare, dar și de faptul că ajung la final să susțină un discurs în fața unui public numeros, pe o scenă. Mi se pare extraordinar!", a declarat Mihaela Tănasă.

La etapa națională au participat 20 de echipe din România și Republica Moldova, iar târgul a atras peste 1.500 de vizitatori. Locul al doilea a revenit echipei „Robogenius” din Turda, cu proiectul "Scutul de Cristal", iar locul al treilea, echipei "Computer Kids" din Medgidia, cu proiectul „Automatizări ale serei”. Echipa din Popricani a primit și un premiu special din partea Honeywell Technologies, o excursie pentru cele trei eleve și bibliotecara lor.

CODE Kids este un program gratuit al Fundației Progress, destinat copiilor între 10 și 14 ani. Peste 16.000 de copii au participat la activitățile sale de la lansarea programului, în 2017.