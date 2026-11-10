„100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Doi elevi români au câștigat argintul în SUA cu un robot creat pentru victimele bullyingul

2 minute de citit Publicat la 14:00 10 Noi 2026 Modificat la 14:00 10 Noi 2026

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Doi elevi din București au câștigat medalia de argint la o olimpiadă internațională de inteligență artificială din Statele Unite cu un robot conceput pentru copiii care trec prin bullying. Robotul poate purta conversații despre situații dificile, iar autorii lui propun ca dispozitivul să poată fi împrumutat de la biblioteca școlii, asemenea unei cărți.

Mihai-Eduard Ghețu, elev la Colegiul German „Goethe”, și Mihnea-Petru Apostol, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București, au fost premiați la finala International AI Innovation Olympiad, desfășurată în septembrie 2026 în zona Boston. Ceremonia de premiere a avut loc la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Datorită rezultatelor obținute, cei doi au fost incluși în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cum funcționează robotul creat de cei doi elevi

Mental Mint – pentru că acesta este numele robotului –a fost dezvoltat pornind de la o problemă pe care mulți copii o ascund: umilințele repetate, excluderea din grup sau mesajele agresive primite de la colegi.

Robotul este un dispozitiv fizic, dotat cu un sistem de inteligență artificială care analizează mesajele scrise și vocea utilizatorului pentru a identifica indicii despre starea sa emoțională și a formula răspunsuri adaptate conversației.

Potrivit echipei, sistemul a fost dezvoltat folosind peste 1.400 de scenarii de bullying elaborate cu sprijinul psihologilor. Dispozitivul are și un ecran cu „ochi” care exprimă reacții.

Una dintre ideile celor doi inventatori este ca robotul să poată fi împrumutat de la biblioteca școlii. Astfel, elevii ar avea posibilitatea să îl utilizeze fără să fie nevoie să îl cumpere.

Aproape unul din patru adolescenți români se confruntă frecvent cu bullyingul

Problema pentru care a fost creat Mental Mint este una din ce în ce mai prezentă în școlile din România.

Potrivit unui raport UNICEF publicat în 2025, 24,6% dintre elevii români de 15 ani declaraseră în 2022 că se confruntă frecvent cu bullyingul.

Un sondaj realizat de Salvați Copiii România în octombrie 2025, la care au participat aproape 2.500 de profesori, directori și consilieri școlari, a arătat că 90% dintre respondenți considerau că lucrează cu elevi afectați de acest fenomen.

În același timp, accesul la ajutor specializat rămâne limitat. Datele Ministerului Educației pentru anul școlar 2025–2026 indică, în medie, un post de consilier școlar din cabinetele de asistență psihopedagogică la aproximativ 825 de elevi.

În acest context, un dispozitiv care încurajează copiii să vorbească despre experiențele dificile ar putea deveni un instrument suplimentar de sprijin. Eficiența sa trebuie însă evaluată în condiții reale, iar robotul nu poate înlocui intervenția unui psiholog sau responsabilitatea școlii de a opri agresiunile.

Robotul urmează să fie testat într-o școală din București

Proiectul celor doi elevi are deja un acord de pilotare cu o instituție de învățământ din București, parteneriate cu două biblioteci publice și o colaborare cu Universitatea din Tübingen, Germania.

Testarea va trebui să clarifice inclusiv modul în care sunt protejate informațiile personale ale copiilor. Regulamentul european privind inteligența artificială impune restricții speciale sistemelor care deduc emoții în instituțiile de învățământ, cu excepții limitate pentru scopuri medicale și de siguranță. Aplicarea acestor reguli depinde de modul concret în care este utilizată tehnologia.

Pentru Mihai și Mihnea, medalia de argint obținută în SUA este o recunoaștere a proiectului dezvoltat până acum. Următoarea etapă va arăta cum poate fi folosit Mental Mint într-o școală și ce sprijin poate oferi copiilor care au nevoie să vorbească despre bullying.