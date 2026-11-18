De la Salzburg la Constanța. Cum devine muzica clasică un motiv de călătorie

6 minute de citit Publicat la 19:10 18 Noi 2026 Modificat la 19:10 18 Noi 2026

Cazino Music Festival aduce artiști internaționali la Constanța și își propune să transforme Cazinoul într-un reper cultural, contribuind la dezvoltarea turismului în extrasezon. Sursa foto: OMD Constanta

Salzburg, Lucerna și Aix-en-Provence au transformat festivalurile de muzică în repere ale identității lor culturale și în argumente pentru atragerea turiștilor. La Constanța, prima ediție Cazino Music Festival deschide o direcție similară și aduce artiști de pe marile scene internaționale în emblematicul Cazino de la malul mării, într-o perioadă în care destinația își diversifică oferta culturală și turistică, dincolo de sezonul estival.

În fiecare vară, Salzburg devine unul dintre centrele muzicale ale Europei. Spectatori din zeci de țări ajung în orașul austriac pentru a participa la spectacole de operă, concerte și producții teatrale reunite într-un festival cu o istorie de peste un secol. Pentru mulți dintre ei, alegerea destinației începe cu programul artistic, iar rezervarea hotelului și organizarea călătoriei vin ulterior.

La Lucerna, în Elveția, muzica clasică a devenit, de asemenea, parte din identitatea internațională a orașului. Festivalul fondat în 1938 atrage un public care călătorește special pentru concerte, petrece mai multe zile în destinație și contribuie la economia locală. În sudul Franței, Aix-en-Provence a construit în jurul operei un eveniment de referință, care aduce anual în oraș artiști, profesioniști ai industriei muzicale și spectatori din întreaga lume.

Sunt trei exemple ale modului în care cultura poate influența alegerea unei destinații turistice. Un festival consacrat ajunge să funcționeze ca un reper în calendarul publicului său, iar orașul care îl găzduiește beneficiază de această relație, prin vizitatori, notorietate și activitate economică.

La Constanța, prima ediție Cazino Music Festival, organizată între 12 septembrie și 22 noiembrie 2026, propune un model care merită privit din această perspectivă. Sub direcția artistică a lui Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena, festivalul a adus în Sala de Bal a Cazinoului restaurat, timp de 11 weekenduri consecutive, artiști și ansambluri cu renume internațional.

„Când construiești programul unui festival, cel mai important lucru este să ai o direcție artistică limpede, iar pentru prima ediție Cazino Music Festival, mi-am dorit și am reușit să aduc la Constanța muzicieni pe care publicul îi poate întâlni pe marile scene europene, dar și formule artistice diferite, de la muzică de cameră și operă până la interpretări contemporane ale repertoriului clasic. Am urmărit ca fiecare weekend să aibă propria personalitate, iar întregul program să formeze un festival coerent, care să merite atenția publicului și dincolo de granițele României. Un festival își construiește reputația prin artiștii pe care îi invită și prin experiența pe care o oferă spectatorilor, iar Cazinoul din Constanța este un loc cu totul special pentru o asemenea întâlnire”, afirmă Ioan Holender, directorul artistic al Cazino Music Festival.

Ce aduce un festival în economia unei destinații

Festivalul de la Salzburg, fondat în 1920, este unul dintre cele mai cunoscute exemple de asociere între un eveniment cultural și identitatea unei destinații. Ediția din 2025 a atras 256.600 de spectatori din 88 de țări, cu un grad de ocupare a locurilor de 98,4%. Dincolo de amploarea programului artistic, aceste cifre reflectă capacitatea festivalului de a mobiliza un public internațional și de a genera un flux consistent de vizitatori.

La Lucerna, impactul este documentat inclusiv economic. Potrivit unui studiu realizat de McKinsey în 2024, contribuția anuală a Lucerne Festival la economia regională este estimată la 45-50 de milioane de franci elvețieni. Studiul evidențiază și particularitățile publicului atras de eveniment. Spectatorii festivalului petrec în medie patru nopți în Lucerna, comparativ cu două nopți în cazul turiștilor obișnuiți, iar cheltuielile lor sunt de aproximativ 2,3 ori mai mari. Beneficiile se extind astfel către hoteluri, restaurante, magazine și furnizori de servicii locale.

În Franța, Festival d’Aix-en-Provence a atras în 2025 peste 64.000 de spectatori la spectacolele și evenimentele sale.

Dincolo de cifre, cele trei festivaluri ilustrează un principiu important pentru dezvoltarea unei destinații. Reputația culturală se construiește prin continuitate, calitatea programului și capacitatea de a oferi publicului o experiență pe care o asociază cu un anumit loc.

Constanța, î ntre tradi ț ia vacan ței de vară ș i poten țialul turismului cultural

Pentru litoralul românesc, dezvoltarea turismului cultural are o miză aparte. Activitatea turistică rămâne concentrată în lunile de vară, deși Constanța dispune de resurse care pot susține vizitarea orașului pe tot parcursul anului, de la patrimoniu istoric și arhitectural, la muzee, gastronomie și infrastructură hotelieră.

În plus, prin restaurarea și redeschiderea Cazinoului a fost readus în circuitul public unul dintre cele mai importante simboluri arhitecturale ale României, iar odată cu Cazino Music Festival, clădirea capătă și o funcție culturală care îi permite să atragă publicul prin experiențe artistice, dincolo de interesul pentru monumentul în sine.

Alegerea perioadei este, și ea, relevantă. Festivalul începe după încheierea sezonului estival și continuă până aproape de sfârșitul lunii noiembrie, cu un program distribuit pe 11 weekenduri. Această formulă oferă publicului mai multe ocazii de a planifica o călătorie la Constanța în funcție de artiștii și concertele preferate.

„Dacă privim marile festivaluri europene, vedem cât de importantă poate deveni cultura pentru identitatea și economia unei destinații. Salzburg sau Lucerna sunt exemple construite în zeci de ani, prin consecvență și investiții în calitatea programului artistic. Constanța are propriile atuuri: un patrimoniu extraordinar, Cazinoul restaurat, apropierea de mare și o infrastructură turistică dezvoltată. Prin Cazino Music Festival, începem să valorificăm aceste resurse împreună. Ne interesează să construim motive pentru care turiștii să aleagă Constanța și în septembrie, octombrie sau noiembrie, iar în timp, asemenea evenimente să devină repere în calendarul cultural al destinației”, declară George Măndilă, președintele OMD Mamaia-Constanța.

De pe marile scene europene, în Sala de Bal a Cazinoului Constanța

Programul primei ediții Cazino Music Festival susține această ambiție prin numele artiștilor invitați și prin diversitatea repertoriului.

Festivalul a fost deschis în septembrie de Janoska Ensemble, formație cunoscută pentru stilul său care combină muzica clasică, jazzul și improvizația și pentru concertele susținute pe scene precum Carnegie Hall din New York sau Musikverein din Viena. Au urmat I Solisti Veneti, ansamblul italian cu o carieră internațională de peste șase decenii, și recitalul susținut de baritonul Liviu Holender și soprana Adriana González, laureată a concursului Operalia.

Programul lunii octombrie a inclus proiectele CrossNova, Romana Amerling & The Henry Love Group, Hugo Wolf Quartett și Eddie Luis 5, alături de alte formule artistice care au adus în fața publicului repertorii și stiluri muzicale diferite.

Ultima parte a festivalului continuă cu nume importante ale muzicii de cameră și ale operei. În noiembrie, programul îi include pe membrii Arcadia Quartet, pe soprana Adela Zaharia, câștigătoare a concursului Operalia în 2017 și invitată a Metropolitan Opera din New York, și pe baritonul Ionuț Pascu.

Direcția artistică este semnată de Ioan Holender, care a condus Opera de Stat din Viena între 1992 și 2010. Experiența sa în lumea muzicală internațională și selecția unor artiști cu parcursuri consacrate au avut o contribuție definitorie la conturarea identității primei ediții a festivalului.

Când concertul devine punctul de plecare al unei călătorii

În destinațiile europene cu tradiție în turismul cultural, experiența unui festival se extinde adesea dincolo de sala de spectacol. Vizitatorii își organizează sejurul în jurul concertelor, dar timpul petrecut în oraș include restaurante, muzee, plimbări, cumpărături și descoperirea patrimoniului local.

Pentru Constanța, un asemenea model ar putea contribui la diversificarea profilului turiștilor și la valorificarea infrastructurii existente în perioadele cu cerere redusă. Un weekend construit în jurul unui concert la Cazino poate include vizitarea centrului istoric, a muzeelor și a altor obiective culturale, precum și experiențe gastronomice sau de relaxare la malul mării.

Continuitatea programului este importantă și pentru operatorii din turism. Un calendar artistic anunțat din timp poate susține dezvoltarea unor oferte de cazare și servicii adaptate publicului interesat de evenimente culturale. În același timp, prezența unor artiști internaționali poate contribui la creșterea vizibilității orașului în rândul unui public care nu asociază în mod obișnuit litoralul românesc cu muzica clasică.

Este însă o direcție care trebuie construită și evaluată în timp. Impactul turistic al unui festival depinde de proveniența spectatorilor, durata șederii, cheltuielile generate și capacitatea evenimentului de a atrage public nou de la o ediție la alta.

La Salzburg, Lucerna sau Aix-en-Provence, călătoria începe adesea cu alegerea unui spectacol. Cazino Music Festival oferă Constanței oportunitatea de a construi, în timp, o relație asemănătoare între muzică, oraș și publicul său.

Cazino Music Festival continuă până pe 22 noiembrie 2026, la Cazinoul din Constanța. Programul complet și biletele sunt disponibile pe www.cazinoul.com.