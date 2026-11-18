Alertă pe aeroportul din Antalya. Ameninţare cu bombă la bordul unui avion de linie rusesc

1 minut de citit Publicat la 17:37 18 Noi 2026 Modificat la 17:58 18 Noi 2026

Alertă pe aeroportul din Antalya. Ameninţare cu bombă la bordul unui avion de linie rusesc. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un avion de linie rusesc a fost evacuat în siguranţă pe aeroportul din Antalya, în sudul Turciei, în urma unei false ameninţări cu bombă, au informat miercuri doua agenţii de ştiri private turceşti, relatează AFP, conform Agerpres. La bordul aeronavei companiei Azimuth Airlines se aflau 65 de pasageri și patru membri ai echipajului.

Avionul Sukhoi Superjet 100, operat de compania rusă Azimuth Airlines, decolase din oraşul Mineralnîe Vodî, sudul Rusiei, şi se îndrepta spre Antalya, unde are loc summitul ONU privind clima COP31.

După alerta cu bombă, avionul a aterizat pe aeroportul din Antalya şi a fost direcţionat către o zonă securizată. Toţi cei 65 de pasageri şi patru membri ai echipajului au fost evacuaţi, au anunţat agenţiile de ştiri DHA şi IHA.

Nu au fost găsite obiecte suspecte în timpul căutărilor, iar alerta s-a dovedit a fi falsă, au relatat agenţiile.

Alerta de pe aeroportul din Antalya are loc la nici 24 de ore de la cea care s-a înregistrat la Otopeni, unde marţi seara a fost o amenințare cu bombă pentru zborul Wizz Air de la Chișinău. Aeronava cu 102 pasageri la bord, a aterizat la ora 21:43.

La începutul lunii noiembrie, zeci de zboruri comerciale din Europa au fost ţinta unor false ameninţări cu bombă, conducând la devieri al curselor, avioane de vânătoare ridicate de la sol pentru a escorta aeronavele, evacuări şi verificări, fără a se descoperi explozibili.