8 minute de citit Publicat la 09:24 18 Noi 2026 Modificat la 09:24 18 Noi 2026

Află cum influențează alimentația, mișcarea, somnul, stresul și hidratarea sănătatea metabolică și ce obiceiuri simple poți integra în rutina zilnică. Sursa foto: catena

Felul în care ne organizăm ziua are un impact direct asupra sănătății. Mesele luate în grabă, orele lungi petrecute la birou, lipsa mișcării și somnul insuficient sunt obiceiuri care se instalează treptat, fără să le acordăm prea multă atenție. În timp însă, ele își pot pune amprenta asupra nivelului de energie, apetitului și modului în care organismul folosește nutrienții.

Metabolismul participă la toate aceste procese. Prin intermediul lui, corpul transformă alimentele în energie și utilizează substanțele nutritive pentru a susține funcționarea organelor, activitatea musculară și procesele celulare.

De aceea, atunci când vorbim despre un metabolism sănătos, nu ne referim la diete restrictive sau la soluții rapide. Alimentația, activitatea fizică și odihna trebuie privite împreună. Iar câteva schimbări integrate treptat în programul zilnic pot contribui la menținerea sănătății metabolice.

Ce înseamnă un metabolism echilibrat?

Metabolismul cuprinde toate reacțiile chimice prin care organismul produce și utilizează energia. Chiar și atunci când dormim sau ne relaxăm, corpul consumă energie pentru a menține respirația, circulația sângelui, temperatura corporală și funcționarea organelor.

Alimentele pe care le consumăm furnizează nutrienții necesari acestor procese. Carbohidrații sunt transformați în glucoză, proteinele oferă aminoacizi pentru întreținerea țesuturilor, iar grăsimile contribuie la furnizarea energiei și la structura celulelor.

Vitaminele și mineralele au și ele un rol important, deoarece participă la numeroase reacții metabolice.

Așadar, un metabolism echilibrat presupune funcționarea normală a acestor mecanisme. Numai că, ritmul metabolic diferă de la o persoană la alta și este influențat de factori precum vârsta, masa musculară, genetica, activitatea fizică și starea generală de sănătate.

Alimentația, punctul de plecare pentru sănătatea metabolică

Ceea ce punem zilnic în farfurie influențează direct modul în care organismul nostru primește, procesează și utilizează energia. Tocmai de aceea, o alimentație variată, care include toate categoriile importante de nutrienți, ajută la acoperirea necesarului necesarul zilnic.

Pentru a înțelege mai clar cum funcționează acest sistem, să luăm ca exemplu carbohidrații. Aceștia reprezintă una dintre cele mai importante surse de energie pentru organism. După ce consumăm alimente care conțin carbohidrați (cum ar fi cerealele integrale, fructele sau legumele), corpul îi descompune în elemente mai simple, transformându-i în glucoză. Aceasta ajunge apoi în fluxul sanguin. Odată ce glucoza intră în sânge, pancreasul eliberează insulină. Acest hormon are rolul esențial de „cheie” care deschide celulele, facilitând preluarea glucozei pentru a fi folosită drept energie.

Din acest motiv, merită să acordăm atenție calității alimentelor. Iar pentru meniul zilnic, poți lua în considerare următoarele alegeri potrivite:

● cerealele integrale, precum ovăzul, secara, orzul și orezul brun, care furnizează fibre și carbohidrați complecși.

● legumele și fructele, surse de vitamine, minerale și fibre.

● proteinele din pește, ouă, lactate, carne slabă și leguminoase.

● grăsimile nesaturate din ulei de măsline, nuci, semințe și avocado.

● leguminoasele, precum lintea, năutul și fasolea, care oferă proteine vegetale și fibre.

În același timp, este bine să limitezi consumul frecvent de băuturi îndulcite și produse cu cantități mari de zahăr adăugat.

Iar pentru persoanele care se confruntă cu un nivel mai ridicat al glicemiei și care doresc să completeze rutina alimentară cu produse pe bază de plante, există și variante precum GlucoSuport sub formă de capsule și de ceai de la Naturalis, pe care le găsești în farmaciile Catena. Cele două forme se pot integra diferit în programul zilnic, în funcție de preferințe și de recomandările de utilizare. Înainte de a le include în rutină, este important să verifici compoziția și indicațiile producătorului, mai ales dacă ai probleme cu glicemia sau urmezi un tratament medicamentos.

Cum norganizăm mesele pe parcursul zilei?

Un program alimentar regulat ne ajută să ne planificăm mai bine mesele și să evităm situațiile în care ajungem să mâncăm în grabă sau să compensăm foamea prin porții foarte mari.

Însă, e bine de știut că nu există un număr universal de mese potrivit tuturor. Unele persoane preferă trei mese principale, în timp ce altele au nevoie și de una sau două gustări. Important este ca programul să se potrivească activității zilnice și senzației de foame.

Astfel, micul dejun poate include, de exemplu, fulgi de ovăz cu iaurt, fructe și nuci sau pâine integrală cu ou și legume. La prânz, o combinație de pește sau carne slabă, legume și o garnitură de orez ori cartofi oferă nutrienți pentru restul zilei.

Seara, poți opta pentru o masă potrivită nivelului de activitate, cum ar fi o supă de legume cu linte, o salată cu ou sau pește cu legume la cuptor.

Dacă între mese apare senzația de foame, poți încerca un fruct, un iaurt simplu sau o porție mică de nuci. Nu este nevoie să mânânci după un program rigid. Este important să ții cont de propriul ritm și de nevoile organismului.

Mișcarea și efectele sale asupra metabolismului

Activitatea fizică are un rol important în felul în care corpul folosește energia. În timpul efortului, mușchii utilizează glucoza, iar exercițiile practicate regulat contribuie la îmbunătățirea sensibilității la insulină. Un alt beneficiu este menținerea masei musculare. Mușchii consumă energie inclusiv în repaus, iar păstrarea unei mase musculare sănătoase susține metabolismul bazal.

Nu trebuie să petreci ore întregi la sală pentru a include mișcarea în program. Mersul pe jos, înotul, mersul cu bicicleta, dansul sau exercițiile efectuate acasă sunt variante potrivite pentru absolut oricine.

Pentru adulți, recomandările generale ale specialiștilor includ:

● cel puțin 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână

● exerciții de întărire a musculaturii în minimum două zile pe săptămână

● reducerea timpului petrecut fără mișcare

● pauze active în timpul programului de lucru

De exemplu, o plimbare de 30 de minute, cinci zile pe săptămână, acoperă recomandarea minimă de activitate moderată. Dacă lucrezi la birou, ridică-te periodic, mergi câteva minute sau folosește scările în locul liftului. Cel mai important este să alegi o activitate pe care o poți face constant. Regularitatea contează mai mult decât efortul intens făcut ocazional.

Somnul și stresul, doi factori pe care nu ar trebui să îi ignorăm

De multe ori, acordăm atenție alimentației și sportului, dar uităm că organismul are nevoie și de odihnă. Iar, după cum probabil știi, somnul influențează reglarea hormonală, apetitul și felul în care corpul gestionează glucoza.

Tocmai acesta poate fi și motivul pentru care un program de somn neregulat poate afecta senzația de foame și sațietate. Spre exemplu, după nopți în care dormi prea puțin, poți observa o poftă crescută pentru alimente bogate în zahăr sau grăsimi.

Pentru majoritatea adulților, recomandarea este de 7 până la 9 ore de somn pe noapte. De asemenea, un program relativ constant de culcare și trezire, reducerea timpului petrecut în fața ecranelor seara și un mediu potrivit pentru odihnă pot ajuta la îmbunătățirea calității somnului.

Pe lângă alimentație, stresul prelungit este un factor major care dă peste cap echilibrul metabolic, determinându-ne adesea să sărim peste mese, să mâncăm pe fond emoțional sau să renunțăm la mișcare. În aceste perioade tensionate, corpul eliberează cortizol, hormonul stresului, care nu doar că ne ajută să facem față situației, ci modifică și modul în care organismul stochează și utilizează energia.

Pentru a reduce acest impact, soluția stă în gesturi simple de deconectare care scad tensiunea acumulată, precum o scurtă plimbare în aer liber, câteva exerciții de respirație sau momente de relaxare. Aceste pauze ajută sistemul nervos să se regleze, sprijinind implicit o funcționare metabolică armonioasă.

Hidratarea, un obicei simplu cu rol important

Apa este mult mai mult decât o metodă de a ne potoli setea: ea este mediul prin care organismul transportă nutrienții esențiali către celule, își reglează temperatura și elimină eficient produșii rezultați din arderea energetică.

De altfel, chiar și o formă ușoară de deshidratare poate încetini aceste procese, afectând direct concentrarea, starea de spirit și nivelul general de energie. Tocmai de aceea, cel mai bine este să bem apă constant pe parcursul întregii zile, fără să așteptăm apariția acelei senzații de sete intensă care semnalează că organismul este deja în deficit.

Sigur că necesarul de lichide variază de la o zi la alta, fiind influențat de temperatură, de efortul fizic depus, de ce anume mâncăm sau de particularitățile fiecăruia dintre noi. Din fericire, hidratarea nu vine doar din paharul cu apă, ci și din micile alegeri zilnice, cum ar fi supele calde, fructele zemoase sau legumele proaspete, care contribuie și ele la echilibrul hidric al corpului.

Cum integrezi aceste obiceiuri într-o zi obișnuită?

Schimbările devin mai ușor de menținut atunci când nu încercăm să ne reorganizăm întreaga viață peste noapte. Și putem începe cu câteva lucruri concrete:

● la micul dejun, alege o combinație de proteine, fibre și fructe.

● la prânz și cină, include legume și o sursă de proteine.

● păstrează la îndemână gustări precum fructele, iaurtul sau nucile.

● mergi pe jos cel puțin 20 sau 30 de minute în zilele în care programul îți permite.

● ridică-te de la birou la intervale regulate.

● bea apă pe parcursul zilei.

● stabilește o oră de culcare pe care să o respecți în majoritatea serilor.

Planificarea meselor pentru câteva zile te poate ajuta să eviți alegerile făcute în grabă. De exemplu, poți pregăti din timp o porție de leguminoase, câteva legume coapte sau cereale integrale pe care să le combini diferit la mesele următoare.

Nu trebuie să urmezi toate recomandările din prima zi. Alege două sau trei schimbări pe care le poți păstra și construiește treptat o rutină potrivită programului tău.

Rolul îndrumării de specialitate

Alegerea unui supliment alimentar este un pas individual, iar nevoile nutriționale variază de la o persoană la alta. De aceea, sfatul unui profesionist rămâne cel mai bun punct de plecare. În farmaciile Catena, poți discuta cu un farmacist pentru a evalua dacă un produs este adecvat stilului tău de viață, cum se completează cu alimentația ta obișnuită și care este modul optim de administrare pentru nevoile tale.

Farmacia modernă – un partener pentru sănătate

Astăzi, rolul farmaciei a evoluat mult dincolo de simpla eliberare a rețetelor medicale. Aceasta a devenit un veritabil spațiu de consiliere, informare și sprijin pentru comunitate. Rețelele mari, orientate către nevoile pacienților, reușesc să ofere această siguranță prin servicii constante de calitate. Cu o prezență extinsă la nivel național, Catena este considerată o farmacie de încredere în România datorită accesibilității sale și a echipelor pregătite să ofere îndrumare.

Un metabolism sănătos se susține zi de zi

Metabolismul nu depinde de un singur aliment, de o anumită dietă sau de numărul de ore petrecute la sală. Funcționarea lui este influențată de alimentație, activitate fizică, somn, hidratare și starea generală de sănătate. O farfurie variată, plimbările regulate, exercițiile pentru musculatură și un program de odihnă echilibrat sunt alegeri care contribuie la sănătatea metabolică pe termen lung.

Surse:

https://newimage.world/thehub/blog/top-nutritional-habits-to-keep-your-metabolism-fast-and-active

https://www.healthline.com/health/how-to-reset-metabolism

https://www.eatingdisorderhope.com/information/body-image/positive-habits-of-healthy-diet-and-exercise

https://www.webmd.com/obesity/ss/slideshow-morning-habits-to-lose-weight