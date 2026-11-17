3 minute de citit Publicat la 11:00 17 Noi 2026 Modificat la 11:00 17 Noi 2026

Află ce prevede legislația jocurilor de noroc din România, care este rolul ONJN și ce măsuri trebuie să ofere operatorii pentru protecția jucătorilor și prevenirea dependenței. Sursa foto: magnific.com

Gamblingul este practicat într-o formă sau alta de sute de ani. Totuși, abia de câteva decenii a început să existe o preocupare serioasă pentru problemele care vin la pachet cu acest tip de divertisment.

Fie că vorbim de fraude, de protecția minorilor, de dependența pe care aceste jocuri o cauzează unor persoane, toate sunt aspecte care au fost luate în vizor la nivel global. Reglementările au devenit de la an la an tot mai precise. Descoperă care este legislația gamblingului în România și cum sunt protejați concret jucătorii atunci când se bucură de păcănele online.

Legile jocurilor de noroc

Legislația care vizează jocurile de noroc în România este destul de complexă și vizează mai multe aspecte. Principalele legi sunt:

● Ordonanța de urgență nr. 77 din 24 iunie 2009: reglementează organizarea și exploatarea jocurilor de noroc;

● Ordonanța de urgență nr. 20 din 27 martie 2013: reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și aduce modificări la OUG nr. 77 din 24 iunie 2009;

● Hotărârea de Guvern nr. 298 din 29 mai 2013: organizarea și funcționarea ONJN;

● Ordonanța de urgență nr. 92 din 29 decembrie 2014: reglementează măsuri fiscal-bugetare și aduce modificări unor acte normative;

● Hotărârea nr. 111 din 24 februarie 2016: aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77 din 24 iunie 2009 + alte modificări aduse legislației existente;

● Ordonanța de urgență nr. 82 din 05 octombrie 2023: modificarea și completarea OUG nr. 77/2009 + alte modificări aduse legislației existente.

Pe lângă aceste legi, există și Ordine ale Președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc plus alte acte normative.

Principalele aspecte reglementate de legislația jocurilor de noroc sunt: protejarea minorilor, transparența, măsurile de joc responsabil, prevenirea spălării de bani și a fraudelor, restricțiile publicitare și de promovare și impozitarea jucătorilor.

Autoritatea care veghează: ONJN

ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) este o organizație cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului României. ONJN gestionează funcționarea operatorilor de jocuri de noroc, atât locații fizice, cât și platforme online.

Pentru a putea funcționa, orice casino are nevoie de o licență și o autorizație de exploatare de la ONJN. Operatorii trebuie să îndeplinească foarte multe criterii pentru a le primi, iar asta e o garanție pentru utilizatori că joacă pe platforme online sigure. În plus, pe site-ul ONJN există și o listă neagră, a operatorilor neautorizați. Pentru respectarea legii și pentru securitatea datelor aceștia sunt de evitat.

Măsuri concrete pentru joc responsabil

Toți operatorii de jocuri de noroc licențiați de ONJN sunt obligați să ia măsuri și să furnizeze instrumente de joc responsabil. În primul rând, protecția minorilor este esențială. De exemplu, nimeni nu poate să joace pe site-ul unui casino fără să-și valideze contul cu un act de identitate. Așa operatorii au certitudinea că jucătorul este major.

Uneori, jucătorii pot fi atât de distrași, încât pierd noțiunea timpului și contactul cu realitatea. Pentru asta există „reality checks”: mesaje afișate într-un anumit interval de timp, care te anunță de când joci, cât ai cheltuit, cât ai câștigat și cât ai pierdut. Acestea se afișează indiferent dacă joci păcănele, live casino sau altceva.

Un alt instrument important este și cel de limitare a depunerilor. Așa controlezi mai strict bugetul și eviți tentația de a cheltui mai mult decât îți permiți. Operatorii afișează numere de contact ale unor organizații de sprijin și pun la dispoziție chestionare de autoevaluare. Dar poate cea mai importantă pentru jocul responsabil este funcția de autoexcludere. Aceasta permite jucătorilor care încep să aibă o problemă cu dependența să ia o pauză mai lungă de la joc.

Protecția jucătorilor este în centrul legislației românești a jocurilor de noroc și este o prioritate și pentru ONJN. De la protecția datelor, la măsuri de joc responsabil și până la protecția minorilor, niciun aspect important nu este pierdut din vedere.