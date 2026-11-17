JD Vance spune că va decide „anul viitor” dacă va candida la președinția SUA în 2028

3 minute de citit Publicat la 11:30 17 Noi 2026 Modificat la 11:30 17 Noi 2026

Foto: Profimedia Images

Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că va decide „la un moment dat, anul viitor” dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2028. Într-un interviu acordat Fox News, Vance nu a dat un calendar precis pentru luarea deciziei, dar a lăsat să se înțeleagă că nu se grăbește să se hotărască. „Nu am luat încă o decizie. Vom lămuri lucrurile cândva, anul viitor”, a declarat Vance, citat de BBC.

„Când voi lua o decizie, mă voi dedica pe deplin acesteia, oricare ar fi ea”.

Declarațiile vin în urma interesului tot mai mare pentru planurile politice ale lui Vance, la câteva săptămâni după ce alegătorii le-au administrat președintelui Donald Trump și republicanilor o înfrângere categorică la alegerile intermediare.

Persoane din anturajul lui Vance care au discutat cu BBC au declarat că rezultatele alegerilor din noiembrie nu au modificat calendarul în care vicepreședintele intenționează să ia o decizie privind scrutinul din 2028.

Se așteaptă ca Vance să candideze, dar aliații săi consideră că ar putea aștepta încă câteva luni înainte de a lua o hotărâre definitivă. Speculațiile privind ambițiile prezidențiale ale lui Vance au început chiar din momentul în care Trump l-a ales candidat la vicepreședinție, în 2024.

Această alegere l-a transformat pe Vance, care a ajuns la Casa Albă ca unul dintre cei mai tineri vicepreședinți din istoria SUA, în cel mai probabil succesor politic al lui Trump la conducerea mișcării MAGA.

Cu toate acestea, de când a preluat funcția, Vance a evitat cu grijă să discute despre propriile ambiții politice.

A procedat la fel și în timpul campaniei pentru alegerile intermediare, când susținătorii îi întrerupeau frecvent discursurile pentru a-l îndemna să candideze în 2028. Răspunsul său obișnuit era că republicanii trebuie să se concentreze asupra alegerilor din noiembrie.

Însă, odată încheiate alegerile intermediare, iar republicanii dornici să depășească înfrângerea severă din 2026, următoarea mare competiție electorală este cea prezidențială din 2028.

Dacă va decide să candideze, Vance ar ajunge probabil imediat printre principalii favoriți ai alegerilor preliminare republicane.

Competiție strânsă, cu mulți candidați

Mai mulți republicani cunoscuți sunt considerați potențiali candidați sau au declarat public că analizează posibilitatea de a intra în cursa pentru Casa Albă.

Printre aceștia se numără secretarul de stat Marco Rubio, senatorul Ted Cruz, guvernatorul Floridei aflat la final de mandat, Ron DeSantis, care a candidat și în 2024, precum și fostul guvernator al statului New Jersey, Chris Christie.

Trump i-a lăudat în mai multe rânduri pe Vance și Rubio, dar a insistat că nu știe pe cine va susține în 2028 sau dacă va interveni în vreun fel în competiție.

Susținerea președintelui ar avea o influență importantă asupra electoratului MAGA.

Alegerile intermediare au scos însă la iveală nemulțumiri larg răspândite față de numeroase politici din al doilea mandat al lui Trump, complicând perspectivele unor potențiali candidați precum Vance, care sunt asociați cu agenda actualului președinte.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale după alegeri, Vance a pus rezultatele scrutinului pe seama războiului cu Iranul. În același mesaj, el a prezentat și un plan pentru recâștigarea sprijinului alegătorilor republicani, care include încheierea războiului și concentrarea asupra economiei.

Mesajul a fost interpretat pe scară largă drept un prim pas al lui Vance pentru a se distanța de Trump înaintea unei eventuale candidaturi în 2028. În interviul acordat Fox News, Vance și-a reiterat opinia că războiul a avut un „cost politic”, dar a susținut că acesta nu i-a afectat relația cu Trump.

Vance a declarat că nu există „nicio diferență de opinie” în privința războiului cu Iranul între Trump și oficialii de rang înalt ai administrației, inclusiv el însuși.

El a adăugat că Trump nu va permite transformarea conflictului într-un „război fără sfârșit” și că administrația nu va lăsa războiul, declanșat de Statele Unite și Israel în februarie 2026, să devină nici măcar „un angajament de doi ani”.

Vance a discutat și despre pana sistemului de control al traficului aerian care a afectat întregul teritoriu al Statelor Unite săptămâna trecută, provocând paralizarea transportului aerian timp de mai multe ore.

Vicepreședintele le-a cerut parlamentarilor să rezolve problema în ultimele săptămâni ale actualei sesiuni a Congresului.

El a abordat și scandalul în care este implicată compania Nvidia, fostul său director general Jensen Huang, precum și implicațiile acestuia asupra relațiilor dintre Statele Unite și China.

Vance a declarat că încă nu există „claritate” în privința veridicității informațiilor potrivit cărora o femeie cu care Huang ar fi avut o relație extraconjugală ar fi fost, de fapt, o spioană chineză.

„Există o lipsă de claritate în această privință. Nu știu și nici Trump nu știe dacă această femeie era sau nu spioană”, a declarat Vance.