Sondaj Reuters: JD Vance, Marco Rubio, Jon Ossoff și Pete Buttigieg sunt favoriți pentru Casa Albă în 2028. Rubio, în fața lui Vance

5 minute de citit Publicat la 15:17 12 Noi 2026 Modificat la 15:17 12 Noi 2026

JD Vance (stânga, sus), Marco Rubio (dreapta, jos), Jon Ossoff (dreapta, sus) și Pete Buttigieg (stânga, jos) sunt politicienii republicani, respectiv democrați, cei mai apreciați de alegătorii celor două partide. Foto: Hepta

Patru potențiali competitori în cursa pentru Casa Albă din 2028 au atras atenția alegătorilor americani prin mișcările lor politice timpurii: este vorba despre republicanii JD Vance și Marco Rubio și democrații Jon Ossoff și Pete Buttigieg, arată cel mai recent sondaj Reuters/Ipsos.

Niciunul dintre cei patru nu și-a anunțat oficial candidatura. În plus, alegerile primare prin care cele două partide își vor desemna candidații pentru 2028 sunt la mai bine de un an distanță. Prin urmare, există suficient timp pentru apariția unor noi pretendenți și pentru schimbarea opțiunilor alegătorilor, notează Reuters.

45% dintre alegătorii republicani intervievați au declarat că îl consideră pe secretarul de stat Marco Rubio un candidat prezidențial „excelent”, în timp ce 43% au spus același lucru despre vicepreședintele JD Vance. Fostul secretar al Transporturilor în administrația lui Joe Biden, Pete Buttigieg, și senatorul de Georgia, Jon Ossoff, au primit, fiecare, această apreciere din partea a 29% dintre alegătorii democrați.

Mai mult de jumătate dintre participanții la sondaj sunt alegători înregistrați ai republicanilor și democraților

Sondajul a inclus 1.705 adulți americani din întreaga țară, între care aproximativ 500 de alegători înregistrați din fiecare partid, și a fost finalizat luni. Datele au o marjă de eroare de 5 puncte procentuale în rândurile alegătorilor republicani și democrați.

Președintele Donald Trump, care se confruntă cu o rată de aprobare situată aproape de cel mai scăzut nivel din întreaga sa carieră politică, domină dezbaterea din ambele tabere.

Republicanii sunt divizați dacă să opteze pentru un candidat care să se delimiteze de Trump sau pentru unul care să-i urmeze exemplul. Nici democrații, aflați într-o perioadă bună după ce i-au învins categoric pe republicani în alegerile legislative din 3 noiembrie, nu au o poziție comună în privința intensității și metodelor cu care ar trebui să-l atace pe președintele republican. Aici intră și inițierea unei proceduri de destituire.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS, Trump a declarat că nu va face, neapărat, o recomandare între JD Vance și Marco Rubio în alegerile primare republicane.

Alegătoare, despre secretarul de stat american: „A reușit să-și facă treaba”

Barbara Rezner, o avocată din Florida care a votat pentru Trump la ultimele trei alegeri prezidențiale, a declarat că îl preferă pe Rubio în detrimentul lui Vance, pe care îl consideră prea de dreapta și prea apropiat de președinte.

„Rubio a reușit să-și facă treaba. A stat departe de atenția majorității oamenilor, pentru că nu a făcut nimic prea de stânga, prea de dreapta sau prea nebunesc”, a comentat această alegătoare.

Nemulțumirea moderată, dar în creștere, față de Trump în rândul republicanilor are la bază decizia președintelui de a declanșa, împreună cu Israelul, războiul împotriva Iranului, care a dus la creșterea prețurilor carburanților. Rubio a lipsit de la numeroasele discuții de pace cu Iranul, care până acum nu au dat rezultate, deși este principalul diplomat al Statelor Unite.

Și vicepreședintele Vance a dat semne că dorește să se distanțeze de această politică pro război, afirmând public că înfrângerea usturătoare suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului are drept cauză conflictul cu Iranul.

Aproximativ o duzină de alți republicani sunt, de asemenea, vehiculați în dezbaterea națională privind posibilii candidați pentru 2028. Printre cei mai bine cotati se numără guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, pe care 32% dintre republicani îl consideră o opțiune excelentă. Alții, precum fiul lui Trump, Donald Trump Jr., și senatorul republican de Texas Ted Cruz, au atât susținători, cât și numeroși contestatari.

Un senator învingător la alegerile midterm și un fost membru în guvernul lui Joe Biden, cei mai proeminenți pretendenți democrați

În tabăra democraților, Jon Ossoff se află în fruntea preferințelor multor alegători, 29% dintre votanții înregistrați ai partidului considerându-l un candidat excelent.

Ossoff a atras atenția presei în ultimele luni prin declarațiile sale neobișnuit de directe, în care l-a acuzat pe Trump de corupție și l-a descris drept incapabil să ocupe funcția prezidențială. Săptămâna trecută, senatorul a câștigat alegerile pentru un nou mandat în Georgia cu o diferență de 18 puncte procentuale, într-un stat pe care Trump îl câștigase cu o diferență de 2 puncte în 2024.

Pete Buttigieg este, de asemenea, considerat o variantă excelentă de 29% dintre democrați. Acesta a candidat și la alegerile prezidențiale din 2020 și este mai cunoscut la nivel național decât Ossoff. Este, de asemenea, primul politician cu opțiuni deschis homosexuale care a devenit membru al unui guvern federal american.

Aproximativ unul din cinci democrați afirmă că nu a auzit niciodată de Buttigieg, în comparație cu aproximativ unul din trei care spun același lucru despre Ossoff. Foarte puțini republicani nu au auzit de Vance, însă aproximativ unul din șase a declarat că nu știe cine este Marco Rubio.

Un candidat cu notorietate mai mare înseamnă economii la banii de campanie

Pentru candidații ambelor partide, startul în campania electorală cu un grad mai ridicat de notorietate poate însemna economii importante, întrucât sunt necesari mai puțini bani pentru a le face cunoscut numele. Există însă numeroase exemple de candidați puțin cunoscuți care au devenit populari chiar în timpul campaniei, așa cum s-a întâmplat în cazul fostului președinte Bill Clinton.

Buttigieg și Ossoff sunt considerați moderați în interiorul Partidului Democrat, iar această orientare este apreciată de alegători precum Ed Blair, un pensionar, fost crescător de porci, din sudul statului Illinois. Acest bărbat îi acordă lui Buttigieg calificative mai bune, în parte pentru că îl cunoaște mai puțin pe Ossoff.

„Prefer candidații mai moderați în detrimentul celor mai progresiști”, a explicat Blair, care privește cu rezerve propunerile privind schimbări majore, precum extinderea sistemului federal de asigurări medicale, Medicare, de la toți cetățenii în vârstă la întreaga populație a țării. Blair ar prefera schimbări treptate, cum ar fi extinderea sistemului Medicare pentru a-i include pe toți copiii.

„În ceea ce privește adoptarea unora dintre politicile progresiste, trebuie făcuți pași mici, nu schimbări majore, pentru a le oferi oamenilor timp să se adapteze”, adaugă el.

23% dintre participanții la sondaj spun că Gavin Newsom și Kamala Harris sunt „candidați excelenți”

Sondajul Reuters/Ipsos mai arată că alți politicieni moderați și cu notorietate, precum fosta vicepreședintă Kamala Harris, învinsă de Trump în alegerile prezidențiale din 2024, și guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, au întrunit, fiecare, un procentaj de 23% la categoria „candidat excelent”.

Rezultatul este mai mare decât procentajul democraților care o consideră astfel pe Alexandria Ocasio-Cortez, o reprezentantă a aripii progresiste a partidului și membră a Camerei Reprezentanților, scorul acesteia fiind de doar 15%.

După alegerile de la jumătatea mandatului, Ocasio-Cortez a declarat pentru CNN că destituirea lui Trump ar trebui să rămână o opțiune posibilă. În schimb, Buttigieg a declarat revistei The New Yorker că nu este „prea interesat” de o astfel de procedură.

Elaine Kamarck, strateg al Partidului Democrat, a avertizat că opiniile actuale ale publicului nu trebuie supraevaluate, având în vedere că mai este mult timp până la alegerile din 2028.

„Este o perspectivă foarte îndepărtată. Sunt numeroși oameni din ambele partide care încă se hotărăsc dacă vor candida. Poți încerca să anticipezi cine va intra în cursă, dar, cu siguranță, nu poți ști nimic despre cine se va afla în frunte”, a subliniat ea.