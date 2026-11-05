Analiză CNN: Vance îl sacrifică pe Trump în încercarea de a-și păstra șansele la alegerile prezidențiale din 2028

7 minute de citit Publicat la 23:11 05 Noi 2026 Modificat la 23:11 05 Noi 2026

Vicepreședintele american, JD Vance, la Casa Albă, 8 ianuarie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a evaluat, miercuri, dezastrul suferit de coaliția MAGA și și-a prezentat concluziile într-o postare neobișnuit de directă pe rețelele sociale, marcând practic începutul campaniei prezidențiale din 2028. Între timp, Donald Trump se bucura de ceea ce secretarul de interne, Doug Burgum, a numit „o zi de sărbătoare”. În sala de bal a Casei Albe, încă în construcție, Trump a urmărit ridicarea ultimei grinzi până la nivelul acoperișului, asemenea unui banner de campion arborat de o echipă sportivă. Acest contrast bizar a marcat un punct de cotitură în epoca Trump, scrie CNN.

Președintele părea să nu conștientizeze sau să nu fie preocupat de faptul că obsesia sa pentru un proiect menit să-i satisfacă propria vanitate simboliza tocmai aparenta indiferență față de dificultățile americanilor de a face față costului vieții, care i-a condamnat pe republicani la înfrângere în alegerile intermediare.

În mod ciudat, în timp ce discuta cu jurnaliștii, Trump nu părea deloc abătut de înfrângerea răsunătoare a partidului său. Dimpotrivă, părea eliberat, având acum posibilitatea să se dedice pe deplin construirii unei moșteniri materiale.

„Imaginați-vă candelabre peste tot aici, în curând. Imaginați-vă podele de marmură. Va fi superb. Aceasta va fi cea mai frumoasă clădire”, a declarat președintele.

În timp ce Trump se gândea la și mai multe decorațiuni aurite, Vance era preocupat de o misiune mult mai dificilă: cum să scoată Partidul Republican din dezastrul pierderii controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

Vicepreședintele are acum propriul proiect de construcție: formarea unei noi coaliții electorale care i-ar putea salva și propriile ambiții prezidențiale.

Postarea sinceră a lui Vance, care conținea mai multe critici deloc subtile la adresa președinției șefului său și a strategiei adoptate în al doilea mandat, a reprezentat un gest remarcabil pentru un vicepreședinte, la doar câteva ore după o înfrângere electorală devastatoare pentru Casa Albă.

Vance încearcă să își asume un rol de lider

Postarea lui Vance a părut o primă încercare de a se impune drept principalul lider republican dintre cei care încearcă să traseze o nouă direcție pentru partid.

Din această perspectivă, a fost un gest de calcul politic. Dar a fost oare unul inspirat?

Au trecut doar două săptămâni de când judecata politică șovăielnică a lui Vance a fost expusă prin susținerea unei reclame electorale mizerabile, care pare să fi avut efectul opus celui dorit asupra candidatului republican la funcția de guvernator al statului Ohio, Vivek Ramaswamy.

Vance a scris, cu o evidentă doză de reținere, că împărtășește opinia unui specialist republican în sondaje potrivit căruia „mesajul nostru economic nu a fost suficient de clar și de incisiv în ultima parte a campaniei”.

Era o perioadă în care Trump vorbea despre o „epocă de aur”, în timp ce prețurile benzinei și motorinei creșteau vertiginos.

Vance a încercat, de asemenea, să se distanțeze de președinte în privința a două aspecte definitorii ale mandatului său: războiul din Iran și campania agresivă de expulzare a imigranților ilegali.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a scris el, adăugând: „Sunt dispus să iau în calcul ideea că ar trebui să schimbăm modul în care aplicăm legislația, concentrându-ne mai mult, de exemplu, asupra companiilor care angajează ilegal muncitori”.

În privința imigrației, Vance a încercat să își asigure o anumită protecție politică, construind un adversar imaginar și sugerând că singura alternativă ar fi o „amnistie” promovată de politicienii din establishment, care încearcă să manipuleze percepția publicului asupra realității.

Vicepreședintele a dezvăluit că a întrebat un specialist în sondaje, al cărui nume nu l-a precizat și pe care l-a descris drept „unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care îi cunosc în politică”, ce i-ar putea convinge pe alegătorii dezamăgiți de Trump și Vance să revină în tabăra republicană.

Răspunsul a constat într-o listă de patru puncte:

„Să punem capăt războiului. Să ne concentrăm pe costul vieții și inflație. Să punem America pe primul loc. Să schimbăm relația noastră cu Israelul”

De asemenea, Vance a apărat în mod explicit apelurile lui Rachel Campos-Duffy, prezentatoare Fox, pentru încheierea războiului din Iran pe cale diplomatică.

Cum presa a relatat în repetate rânduri că Trump ia în calcul noi atacuri, această poziție a sugerat și posibilitatea unei rupturi între vicepreședinte și președinte.

Vance a avut grijă să precizeze că, atunci când a indicat războiul drept cauza înfrângerii republicanilor, „președintele a spus același lucru aseară”.

Vicepreședintele nu s-a distanțat public de Trump în privința conflictului și a condus echipa de negociatori care a ajuns în vară la un memorandum de înțelegere cu Iranul pentru încheierea războiului, acord care însă nu a rezistat confruntării cu realitatea.

Există totuși o diferență importantă de nuanță, care sugerează că pozițiile lui Vance și Trump nu sunt compatibile.

Președintele vorbește acum despre impactul războiului asupra alegerilor intermediare aproape cu nostalgie, prezentându-se drept un lider care a acceptat în mod conștient un sacrificiu politic și a plătit prețul, prin scumpirea carburanților, pentru a face ceea ce considera necesar.

„Nu aș fi făcut nimic diferit”, a declarat Trump, miercuri.

Comentariile lui Vance lasă loc interpretării că războiul a fost o greșeală încă de la început și că a avut un cost politic uriaș.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat, că a meritat să pierdem Senatul pentru următorii șase ani, atunci spuneți asta”, a scris el.

„Susțineți că a fost un preț care merita plătit. Indiferent dacă sunteți de acord sau nu, măcar aceasta este o poziție sinceră. Dar toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice discuție sinceră despre direcția în care mergem de acum înainte trebuie să înceapă de aici”.

Trump a evitat să lase impresia unui dezacord cu vicepreședintele său, spunându-le jurnaliștilor în timpul vizitei la sala de bal că Vance „probabil are dreptate” în privința impactului războiului, deoarece acesta „a provocat o mică scumpire a benzinei pe termen scurt”.

Vicepreședintele a încercat apoi să înlăture orice impresie de conflict, publicând o înregistrare video din timpul vizitei în care Trump declara că apreciază postarea lui Vance, considerând-o „bună”.

Și DeSantis încearcă să explice cauzele înfrângerii

Poziția lui Vance față de război a stârnit de multă vreme interes, deoarece complică imaginea sa de politician sceptic față de intervențiile militare în străinătate, o atitudine formată în urma experienței sale în războiul din Irak.

Însă, prin includerea principiului „America pe primul loc” și a necesității schimbării relației dintre SUA și Israel printre cele patru priorități, Vance a părut să încerce să atragă și aripa izolaționistă asociată lui Tucker Carlson din ceea ce a mai rămas din coaliția MAGA, care ar putea juca un rol important în alegerile preliminare democrate din 2028.

Indiferent de intențiile lui Vance, după înfrângerea categorică suferită de republicani, este discutabil dacă vreun politician asociat războiului nepopular din Iran, inclusiv Marco Rubio, va reuși să justifice conflictul în timpul campaniei electorale din 2028.

Vance trebuie deja să dea explicații pentru mai multe schimbări succesive ale propriilor poziții politice.

Iar capacitatea sa de a naviga situații politice dificile era pusă la îndoială chiar înaintea controversei legate de Ramaswamy, izbucnite luna trecută.

La urma urmei, Vance a participat în nume propriu la o singură campanie electorală importantă: cea pentru Senatul SUA din Ohio, în 2022.

În acea cursă, el a beneficiat considerabil de susținerea lui Trump, care l-a iertat pe autorul cărții Hillbilly Elegy pentru criticile vehemente pe care i le adresase în timpul campaniei prezidențiale din 2016.

Vance nu este singurul care începe să își pregătească poziția pentru 2028.

Ron DeSantis, care a pierdut în fața lui Trump alegerile preliminare republicane din 2024, a început și el să vorbească fără menajamente.

La fel ca în cazul lui Vance și Rubio, tot ceea ce spune acum guvernatorul Floridei, aflat la final de mandat, este interpretat prin prisma alegerilor din 2028.

„Este foarte puțin probabil ca republicanii să recâștige controlul asupra Congresului în 2028. S-ar putea să nu avem nicio șansă de a prelua controlul asupra Senatului până în 2032”, a scris DeSantis pe Twitter.

Guvernatorul le-a spus jurnaliștilor că înfrângerile de marți au reprezentat „aproape un eveniment de proporțiile unei extincții pentru republicani în multe regiuni ale țării, probabil fără precedent în ultimii 100 de ani”.

El a adăugat că efectele înfrângerii ar putea fi resimțite în următorul deceniu sau chiar mai mult.

„Dacă Partidul Republican nu mai poate conta pe Texas ca pilon central al susținerii sale, atunci nu vom mai putea rămâne o forță viabilă la nivel național”, a declarat DeSantis.

Comentariile guvernatorului Floridei par să urmărească același scop ca declarațiile lui Vance: revendicarea unui viitor rol de conducere în Partidul Republican.

DeSantis a făcut aceste declarații dintr-un stat republican care a rezistat în mare parte valului electoral democrat de marți seară și pe care guvernatorul l-a folosit de multă vreme drept teren de experimentare pentru un Partid Republican al epocii post-Trump.

Comentatorii politici glumeau marți că viitoarea campanie prezidențială, cea din 2028, va începe miercuri dimineață. JD Vance tocmai a transformat gluma în realitate.