Donald Trump a spus, la "60 minutes", că nu își va ierta niciodată dușmanii. Ce a declarat despre Rubio, Vance și OZN-uri

11 minute de citit Publicat la 08:53 09 Noi 2026 Modificat la 08:57 09 Noi 2026

Republicanii au pierdut peste 40 de mandate în Camera Reprezentanților. Foto: Getty Images

Donald Trump a recunoscut, duminică, în emisiunea „60 Minutes”, de la CBS, că ofensiva administrației sale împotriva imigrației a fost „prea dură” și a contribuit la pierderile electorale ale republicanilor, dar a respins orice responsabilitate personală pentru înfrângerea partidului. Președintele american a vorbit și despre posibilitatea unei colaborări cu democrații, succesorul său politic, relația cu JD Vance și acuzațiile de corupție legate de afacerile familiei sale.

De ce au pierdut republicanii?

Republicanii au pierdut peste 40 de mandate în Camera Reprezentanților și cel puțin șapte mandate în Senat marți, în condițiile în care rezultatele unor curse electorale nu au fost încă stabilite. Printre acestea se numără și competiții din zone în care Donald Trump câștigase cu o diferență de două cifre în urmă cu doi ani.

Întrebat despre pierderile suferite la alegerile de la jumătatea mandatului, Trump a declarat că alegătorilor „nu le-a plăcut războiul” cu Iranul sau creșterea puternică a prețurilor la carburanți, provocată de acesta.

Președintele a spus însă că principalul motiv pentru care republicanii au pierdut este, în opinia sa, faptul că „eu nu am fost pe buletinul de vot”, o explicație pe care a oferit-o de mai multe ori în ultimele zile. El a sugerat că susținerea candidaților și mitingurile organizate înaintea alegerilor „au adus mulți oameni... mult mai aproape de victorie”.

Înainte de ziua alegerilor, președintele și-a îndemnat frecvent susținătorii să „se prefacă că eu sunt pe buletinul de vot”. Așadar, ce s-a întâmplat?

„Cred că nu au votat, de fapt. Cred că nu au votat. Cred că, în unele cazuri, nu le-au plăcut candidații. Și asta este, știți, prerogativa lor”, a spus el.

Unii dintre candidați au fost aleși chiar de președinte. El l-a susținut pe procurorul general al statului Texas, Ken Paxton, în detrimentul senatorului în funcție John Cornyn, în disputata cursă internă a republicanilor pentru nominalizarea la Senat din acest stat. De asemenea, a susținut-o pe senatoarea Darline Graham, numită în funcție pentru a ocupa locul rămas vacant în Senatul SUA după moartea fratelui său, încurajând-o să candideze pentru un mandat complet.

Trump a susținut că „și Cornyn ar fi pierdut”.

Performanțele economice au fost „fenomenale”, dar „nu am reușit să transmitem mesajul”

Președintele și-a apărat modul în care a gestionat economia în interviul acordat emisiunii „60 Minutes”, care a avut loc la câteva ore după publicarea unui raport privind locurile de muncă, cu rezultate peste așteptări. El a spus că „indicatorii sunt fenomenali”.

„Obținem rezultate care nu au mai fost înregistrate niciodată. Planurile 401(k) se află cu mult peste orice nivel atins vreodată. Sub alți președinți, au fost un dezastru. Planurile 401(k) i-au îmbogățit pe oameni”, a declarat președintele.

Întrebat insistent despre faptul că nu toți americanii au conturi de pensii consistente, Trump a răspuns: „Dar mulți au”.

Sondajele realizate la ieșirea de la urne arată însă că trei sferturi dintre alegătorii care au participat la alegerile de la jumătatea mandatului considerau că situația economiei este fie proastă, fie nu foarte bună, iar 70% dintre aceștia au votat pentru candidații democrați la Camera Reprezentanților. Alegătorii erau îngrijorați în special de prețurile benzinei, alimentelor, utilităților și serviciilor medicale, iar două treimi dintre ei considerau că politicile tarifare ale lui Trump afectează economia țării.

Trump a spus că problema este că „nu am reușit să transmitem mesajul”.

„Cred că a fost o comunicare proastă, poate din partea mea, dar eu vorbeam tot timpul despre asta. Așa că nu știu, cât de mult pot să vorbesc despre acest lucru?”, a declarat președintele.

El a prezis că americanii „vor observa acest lucru în următoarele două, trei, patru luni”, susținând că politicile sale vor duce la o revenire a locurilor de muncă din industria prelucrătoare.

„Nu urmăresc” să escaladez războiul cu Iranul

În dimineața de după alegeri, vicepreședintele JD Vance a susținut pe rețelele sociale că „adevăratul motiv pentru care am pierdut este evident pentru aproape toată lumea”, războiul cu Iranul, care este profund nepopular.

Trump a spus că Vance l-a informat despre intenția de a publica acel mesaj, iar el i-a răspuns: „Scrie ce vrei”. Președintele a declarat că „nu sunt în dezacord” cu explicația vicepreședintelui privind motivele pentru care republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului, „cu excepția unui singur lucru”.

„Singurul lucru pe care l-a omis este, și asta aș spune eu, iar poate el nu ar spune-o, nu știu. Nu l-am întrebat niciodată, de fapt. Dar, dacă ar trebui să o iei de la capăt, ai face-o din nou? Și aici vorbim despre Iran. Ai merge să ataci Iranul?”, a spus el.

Președintele a declarat că răspunsul său la această întrebare este un „da categoric”, susținând că armata convențională a Iranului a fost slăbită, iar programul său nuclear a fost întârziat.

„Cred că, din punct de vedere istoric, aceasta va fi considerată o decizie foarte bună. Este o decizie bună pentru astăzi și pentru mâine? Poate că nu. Dar... trebuie să fac ceea ce este corect pentru țara noastră”, a spus el. „Dacă ar fi avut o armă nucleară în timpul mandatului meu, aș fi fost criticat mult mai dur decât sunt acum”.

Într-o vizită la Biroul Oval, mai târziu în cursul zilei, Trump și-a reiterat convingerea că istoricii vor evalua războiul cu Iranul mai favorabil decât alegătorii. El a arătat spre portretul lui Ulysses S. Grant, fost președinte a cărui reputație s-a îmbunătățit odată cu trecerea timpului.

„Vreau să spun că se afla foarte jos pe listă, iar acum este mult mai sus pe listă”, a spus Trump. „Cred că, de exemplu, faptul că am îndepărtat arma nucleară din mâinile Iranului nu va fi considerat un lucru bun pe termen scurt. Dar, pe termen lung, cred că va fi foarte important”.

Din septembrie, Iranul și SUA au evitat în mare parte atacurile majore, deși Statele Unite au lansat o serie de lovituri defensive limitate asupra unor ținte iraniene la începutul acestei săptămâni.

În ultimele luni, Trump a sugerat că războiul ar putea reizbucni cu o intensitate mai mare după alegeri, dar a afirmat în repetate rânduri și că Iranul este interesat să ajungă la un acord. Qatarul mediază în prezent eforturile diplomatice dintre cele două părți. În interviul acordat emisiunii „60 Minutes”, Trump a declarat că este de părere că Iranul este aproape de încheierea unui acord, dar că rezultatul alegerilor „le oferă un mic certificat de speranță”.

Întrebat dacă intenționează să intensifice războiul acum, după încheierea alegerilor de la jumătatea mandatului, președintele a răspuns: „Ei bine, nu urmăresc acest lucru. Nu cred că există vreun motiv”.

În privința deportărilor, Trump spune: „Cred că am fost prea duri”

Victoria lui Trump din 2024 a fost alimentată, în parte, de nemulțumirea alegătorilor față de politicile de imigrație ale administrației Biden. Însă, în acest an, sondajele realizate la ieșirea de la urne arată că 58% dintre alegători consideră că acțiunile administrației Trump în domeniul imigrației au mers prea departe. În statele-cheie, precum Texas, mulți alegători latino-americani care trecuseră de partea lui Trump în urmă cu doi ani s-au întors la democrați, din cauza îngrijorărilor legate de politica în domeniul imigrației.

Președintele a spus că imigrația „m-a ajutat și m-a dezavantajat în același timp”.

„Cred că am primit nota A+ pentru închiderea graniței”, a spus el.

Așadar, care dintre politicile în domeniul imigrației l-au dezavantajat?

„În ceea ce privește scoaterea oamenilor din țară, primesc note foarte bune pentru îndepărtarea celor răi”, a declarat Trump. „Dar sunt dezavantajat pentru că am îndepărtat și oameni care aveau locuri de muncă bune, care au comis o singură abatere sau au încălcat legea, iar acea încălcare a constat în faptul că au intrat ilegal în țară”.

El a continuat: „Acum, există o mare parte a țării care consideră că acești oameni ar trebui expulzați. Și există o mare parte a țării care consideră că ar trebui să li se permită să rămână dacă sunt oameni cumsecade, care lucrează la o companie de amenajări peisagistice, într-un hotel sau fac altceva, nu-i așa? Și, în unele cazuri, plătesc taxe”.

„Cred că am fost prea duri”, a spus președintele despre politicile sale de deportare.

Planurile lui Trump pentru a doua jumătate a mandatului său nu sunt clare. Vineri, el a înlocuit-o pe șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, cu Stephen Miller, un adept al liniei dure, considerat pe scară largă unul dintre arhitecții strategiei administrației Trump privind aplicarea legislației în domeniul imigrației. Anul trecut, Miller a insistat ca Serviciul pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) să efectueze cel puțin 3.000 de arestări pe zi.

Președintele a declarat că „i-ar plăcea să facă ceva în domeniul imigrației” împreună cu democrații din Congres.

„Aproape că nu acord deloc timp averii mele”

Trump este cea mai bogată persoană care a ocupat vreodată funcția de președinte al Statelor Unite, iar averea sa a crescut cu miliarde de dolari în ultimii ani, alimentată parțial de afacerile familiei sale cu criptomonede. Sondajele arată că mulți alegători consideră că președintele acordă prioritate propriilor interese de afaceri în timp ce se află în funcție.

Întrebat despre informațiile publicate de Forbes, potrivit cărora averea sa netă a crescut considerabil de când s-a întors la Casa Albă, Trump a răspuns: „La fel și averea tuturor”.

„Aproape că nu acord deloc timp averii mele nete. Nu-mi pasă”, a spus el. „Am mulți bani, mult mai mulți decât m-am gândit vreodată că voi avea. Și presupun că averea mea a crescut. Nici măcar nu știu”.

El a negat că acordă prioritate propriilor interese financiare, afirmând că deținerile sale de acțiuni sunt investite în indici bursieri diversificați și că fiii săi sunt cei care conduc compania.

„Am o companie. Fiii mei conduc compania. Este greu să le spui: «Nu mai faceți nimic timp de patru ani pentru că sunt președinte»”, a spus el.

De asemenea, a afirmat că „fiecare președinte s-a confruntat cu această problemă”, referindu-se la situațiile în care persoane părăsesc administrația pentru a lucra în sectorul privat și în care, „indiferent ce fac, există un conflict de interese”.

Vor fi demiși membri ai administrației? Trump spune că va face „poate câteva schimbări”

Trump a vorbit în emisiunea „60 Minutes” cu puțin timp înainte de a anunța plecarea lui Susie Wiles. În timpul interviului, el a dat de înțeles că urmează schimbări în rândul personalului administrației.

Întrebat dacă se așteaptă să demită pe cineva după pierderile suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, el a răspuns: „Da, puțin”.

A adăugat că „îmi iubesc Cabinetul”, dar că „voi face poate câteva schimbări”.

Președintele a declarat pentru „60 Minutes” că are încredere în Hegseth, șeful Pentagonului, și a respins apelurile democraților de a-l pune sub acuzare.

„Vor să îl pună sub acuzare. Este foarte nedrept. Am avut două războaie și le-am câștigat pe amândouă. Am câștigat Venezuela, am câștigat Iranul”, a spus Trump.

Trump îl va susține „probabil” pe un succesor, dar „nu neapărat”

În condițiile în care alegerile prezidențiale din 2028 sunt acum la doi ani distanță, atât Vance, cât și secretarul de Stat Marco Rubio sunt considerați pe scară largă posibili moștenitori ai mișcării politice a lui Trump. Președintele a glumit adesea pe seama speculațiilor privind succesorul său.

Întrebat dacă intenționează să susțină un candidat la alegerile primare republicane din 2028, Trump a răspuns „probabil”, dar a adăugat „nu neapărat”.

El a spus că republicanii „au o rezervă extraordinară de candidați” și că „am atât de mulți oameni cu care am relații foarte bune”.

Pe lângă Rubio și Vance, președintele a spus că „există câțiva senatori excelenți”.

„S-ar putea să mă implic sau s-ar putea să nu mă implic. Nu știu”, a spus el. „Poate că ar fi mai bine să nu mă implic. Cred că aș avea un rol important dacă aș face-o, pentru că susținerea mea a avut o influență foarte puternică”.

Trump pregătește „un număr extraordinar de grațieri”

Trump a declarat că intenționează să continue să-și folosească în mod agresiv prerogativa de a acorda grațieri înainte de a părăsi funcția.

„Nu vreau ca oameni buni, care servesc această țară și își fac treaba foarte bine, să-și petreacă tot restul vieții, așa cum a trebuit să fac eu timp de patru ani, apărându-se de lunaticii radicali de stânga, de oameni foarte răi și răutăcioși. Intenționez să acord un număr extraordinar de grațieri”, a spus el, glumind că ar putea primi o grațiere „oricine s-a apropiat la mai puțin de 1.000 de mile de Biroul Oval”.

Președintele a spus că nu se așteaptă să încerce manevra, netestată din punct de vedere juridic, de a se grația singur, dar că „nu este deloc nerezonabilă”.

El a mai spus: „I-am grațiat pe cei implicați în evenimentele din 6 ianuarie. Nu cred că vreun alt grup a fost tratat mai nedrept decât ei și, până în ziua de azi, când mă văd, plâng”.

Întrebat despre revoltații din 6 ianuarie care au atacat ofițeri de poliție, el a susținut că „unii au fost violenți, dar, știți, și ei au fost violenți cu aceștia”.

Trump despre OZN-uri: Piloții militari „mi-au povestit lucruri foarte ciudate”

Președintele a spus că una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primește se referă la ceea ce armata numește fenomene anomale neidentificate, cunoscute mai ales sub denumirea de obiecte zburătoare neidentificate sau OZN-uri.

La începutul acestui an, Trump a semnat un ordin executiv prin care a dispus publicarea unor documente clasificate privind observarea fenomenelor anomale neidentificate (UAP). În urma acestuia, Pentagonul a făcut publice fotografii, înregistrări video și rapoarte de investigație despre ceea ce par a fi obiecte neexplicate, adesea ciudate, observate pe cer.

„Nu sunt chiar atât de convins, dar am stat în Biroul Oval, în primul mandat și puțin și în al doilea mandat, la întâlniri cu piloți ai Forțelor Aeriene care sunt oameni cu adevărat buni și serioși. Nu sunt genul de oameni despre care ai spune că sunt adepți ai teoriilor conspirației. Nici măcar nu știu ce înseamnă asta. Dar sunt piloți extraordinari, extraordinari. Tineri, chipeși. Au niște tunsori impecabile, frumoase. Mi-ar plăcea să mă tund exact ca ei. Arată perfect, ca Tom Cruise. ... Sunt slabi, știți, foarte slabi și foarte... în toate privințele. Și...sunt oameni autentici. Și mi-au povestit lucruri foarte ciudate”.

Ar putea Trump să-și ierte dușmanii?

Spre finalul interviului, Trump a fost întrebat ce crede că se va întâmpla după moartea sa.

„Ei bine, sunt o persoană religioasă, așa că, în teorie, merg în Rai”, a spus președintele. „Sper că da. Nu vreau să ajung în Iad”.

Trump a fost întrebat dacă și-ar putea ierta adversarii politici pentru a ajunge în Rai.

„Răspunsul este nu. Vreau să fiu sincer, nu”.

Întrebat în continuare, el a spus că răspunsul „ușor” ar fi să spună da, dar a recunoscut: „Probabil că nu pot face asta, nu, pentru că îi urăsc pe unii dintre dușmanii mei și îi voi urî întotdeauna”.