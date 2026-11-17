"Luați tratatele și citiți-le". Cum a ajuns tocmai șefa diplomației europene să fie exclusă din echipa care va negocia cu Putin

Kaja Kallas încearcă să obțină un rol în negocierile de pace pentru Ucraina, după ce a fost lăsată în afara echipei care va negocia în numele Europei.. sursa foto: Getty Images

Kaja Kallas încearcă să obțină un rol în negocierile de pace pentru Ucraina, după ce a fost lăsată în afara echipei care va negocia în numele Europei. Șefa diplomației europene a subliniat în repetate rânduri că, potrivit tratatelor UE, ea este principalul responsabil al blocului comunitar în materie de politică externă. În paralel, Kallas coordonează din culise eforturile de stabilire a mandatului negociatorilor, de la obiectivele pe care Europa ar trebui să le susțină până la limitele pe care nu este dispusă să le depășească, scrie Politico.

"Luați tratatele și citiți-le", le-a spus Kallas jurnaliștilor la Bruxelles, când a fost întrebată de ce lipsește din echipa care va negocia în cea mai gravă criză de securitate cu care s-a confruntat Europa în ultimele decenii. "Cine se ocupă de chestiunile de securitate și de politică externă? Așa cum le spunem mereu partenerilor noștri, statul de drept în Europa se bazează pe tratate. Îmi mențin poziția și sunt pregătită să negociez."

După săptămâni de discuții dificile despre cine ar trebui să reprezinte Europa la negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat săptămâna trecută, la Dublin, componența echipei. Din ea vor face parte consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania, Polonia, Italia și Regatul Unit, alături de reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului European. Kallas nu figurează pe listă.

Miniștrii de externe ai Spaniei și Lituaniei au criticat această formulă luni, la sosirea la reuniunea de la Bruxelles.

"Europa are nevoie de o singură voce. Nu putem vorbi la 27 de microfoane", a spus ministrul lituanian de externe, Kęstutis Budrys. "Avem nevoie de o singură voce, iar pentru asta ne trebuie un mandat clar și proceduri clare prin care să stabilim poziția comună."

Negocierile trec tot mai des în mâinile liderilor și ale consilierilor lor

Unii diplomați europeni consideră că absența lui Kallas din echipă se explică, în parte, prin criticile sale la adresa administrației președintelui american Donald Trump. Alții spun că echipa a fost alcătuită în mod deliberat din responsabili pentru securitate națională, care le raportează direct liderilor lor. Ei amintesc că nici secretarul de stat american Marco Rubio nu a participat la rundele recente de discuții.

Un oficial național implicat în discuțiile cu Rusia a susținut că pozițiile lui Kallas stârnesc prea multe divergențe pentru ca ea să fie inclusă în echipă. Doi diplomați europeni văd însă în această alegere o tendință mai largă de reducere a rolului miniștrilor de externe și al altor responsabili de politică externă în negocierile internaționale. La fel ca alți interlocutori citați în articol, aceștia au vorbit sub protecția anonimatului pentru a putea discuta deschis despre strategia de negociere.

"Este o tendință de amploare, greu de contracarat", a spus unul dintre diplomați. "Tot mai multe chestiuni internaționale de care se ocupau cândva miniștrii de externe sunt gestionate acum de premieri sau de președinți."

În opinia diplomatului, Kallas și miniștrii de externe din UE își pot păstra influența dacă oferă o perspectivă strategică asupra dosarelor geopolitice, inclusiv atunci când nu sunt consultați direct.

După reuniunea de luni de la Bruxelles, Kallas a spus că reprezentanții celor 27 de state membre și-au exprimat dorința de a avea un rol mai direct în negocierile privind Ucraina. "Mulți miniștri au spus că vor să participe la discuții. Nu vor doar să fie informați după aceea despre ce s-a discutat." "Am pregătit deja, împreună cu miniștrii de externe, o listă cu cererile noastre maximale", a adăugat Kallas. Ea se referea la un document care arată ce concesii ar trebui să facă Rusia înainte ca discuțiile să poată continua.

Potrivit unui oficial european, miniștrii de externe vor lucra în următoarele săptămâni la definitivarea acestor cereri și la redactarea mandatului echipei europene înaintea următoarei runde de negocieri, programată la Abu Dhabi.

Alți oficiali spun că redactarea mandatului le-ar putea reveni ambasadorilor statelor membre la UE. Această posibilitate a alimentat relatările despre o dispută între instituțiile europene privind cine stabilește politica externă a Uniunii.

Pe lângă rolul central pe care și l-a asumat în dosarul ucrainean, Comisia Europeană condusă de Ursula von der Leyen a preluat în mare parte și gestionarea relațiilor dintre UE și Israel. Comisia a preluat astfel atribuții care reveneau unei structuri din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), condus de Kallas, care se ocupa de relațiile cu Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Tensiunile sunt alimentate și de o inițiativă franco-germană de reorganizare a serviciului diplomatic al UE, care ar putea fi integrat mai strâns în Comisia Europeană. Unii oficiali văd în această inițiativă o încercare de a aduce funcția de șef al diplomației europene sub controlul executivului comunitar.

Oficialii implicați în negocieri explică absența lui Kallas prin formatul reuniunilor. Discuțiile se poartă la nivelul consilierilor pentru securitate națională. Ei amintesc că de la rundele recente au lipsit și secretarul de stat american Marco Rubio, și ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

Reprezentanții americani au declarat săptămâna trecută că Rusia ar fi deschisă participării europenilor la negocierile de pace. Luni, Kremlinul a transmis că nu s-a ajuns la un asemenea acord.