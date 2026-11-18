Benzina şi motorina se vând mai ieftin la Cluj-Napoca şi Timişoara, faţă de Bucureşti. Unde sunt cele mai mici preţuri la carburanţi

<1 minut de citit Publicat la 08:50 18 Noi 2026 Modificat la 08:50 18 Noi 2026

Benzina şi motorina se vând mai ieftin la Cluj-Napoca şi Timişoara, faţă de Bucureşti. foto: pexels.com

Preţurile la benzină şi motorină sunt sensibil mai mici la Cluj-Napoca şi Timişoara, miercuri, 18 noiembrie, faţă de Bucureşti. Dacă în Capitală benzina standard costă, în general, 9,33 lei/litru, iar motorina standard - 10,67 lei/litru, la Cluj-Napoca benzina se vinde cu 9,29 lei/litru, în timp ce carburantul diesel este comercializat acolo cu 10,65 lei/litru, în medie, notează Peco Online.

La Timişoara, benzina standard are un preţ mediu de 9,31 lei/litru, iar motorina standard de 10,64 lei/litru. În alte două oraşe mari din România, Iaşi şi Constanţa, benzina şi motorina au, în general, preţurile din Bucureşti.

Benzina şi motorina se vând cel mai ieftin la Eforie Nord

Carburanţii se vând cel mai ieftin din ţară la o staţie din Eforie Nord, unde benzina standard costă 9,28 lei/litru, iar motorina - 10,59 lei/litru.

Şoferii care alimentează cu GPL plătesc pentru un litru de carburant, în medie, 4,76 lei.

Reamintim că, potrivit INS, motorina și benzina au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cu 43,45% și, respectiv, 32,91%.