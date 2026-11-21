Cine a fost, de fapt, primul autor din lume. Enheduanna și-a semnat scrierile în urmă cu peste 4.000 de ani

3 minute de citit Publicat la 08:08 21 Noi 2026 Modificat la 08:08 21 Noi 2026

Enheduanna a trăit în jurul anului 2300 î.Hr., în orașul Ur. Foto: Profimedia Images

Cu mult înainte de Homer, o femeie din Mesopotamia își semna deja textele cu propriul nume. Enheduanna, marea preoteasă din orașul Ur, a trăit în secolul al XXIII-lea î.Hr. și este considerată prima autoare cunoscută din istorie. Scrierile sale, păstrate pe tăblițe de lut, arată că femeile participau la viața intelectuală, religioasă și politică a primelor civilizații, potrivit Futura.

Numele ei a rămas însă mult timp în afara istoriei literaturii, dominată de figuri masculine. Deși a trăit cu peste 4.000 de ani în urmă, Enheduanna a lăsat în urmă o operă în care poezia, credința și puterea politică se împletesc.

Cine a fost Enheduanna

Enheduanna a trăit în jurul anului 2300 î.Hr., în orașul Ur, aflat pe teritoriul actualului Irak. Era marea preoteasă a zeului Lunii, Nanna, o funcție care îi oferea o influență importantă atât în viața religioasă, cât și în cea politică.

Era fiica regelui Sargon din Akkad, întemeietorul primului mare imperiu mesopotamian. Poziția sa la templu nu era doar una spirituală. Prin autoritatea religioasă pe care o exercita, Enheduanna avea un rol important în consolidarea puterii dinastiei akkadiene.

„Enheduanna” nu era numele său personal, ci un titlu religios care poate fi tradus prin „marea preoteasă, podoaba cerului”. Numele pe care l-a primit la naștere nu este cunoscut.

Importanța sa istorică este legată în primul rând de faptul că și-a semnat textele și și-a asumat în mod explicit calitatea de autor. Este considerată astfel prima persoană cunoscută care a lăsat în urmă opere literare semnate cu propriul nume.

Cum a folosit scrisul pentru a transmite credință și putere

Scrierea cuneiformă apăruse încă de la mijlocul mileniului al IV-lea î.Hr. La început, era folosită în principal pentru evidențe administrative: înregistrarea bunurilor, calcularea taxelor și ținerea socotelilor pentru animale și produse agricole.

În perioada în care a trăit Enheduanna, scrierea devenise însă și un mijloc de exprimare a ideilor religioase, filosofice și artistice. Era considerată o artă sacră, asociată cu zeița Nisaba, protectoarea scribilor, a cerealelor și a cunoașterii.

Textele Enheduannei reflectă această schimbare. Imnurile sale exprimă devotamentul religios, dar transmit și un mesaj politic. Scrierile au contribuit la strategia de consolidare a Imperiului Akkadian, prin promovarea unei identități religioase comune și a unei legături între conducerea imperială și orașele sumeriene.

Prin intermediul poeziei, Enheduanna a devenit o punte între zei și oameni, dar și între puterea tatălui său și comunitățile aflate sub autoritatea imperiului.

Ce scrieri au rămas de la prima autoare cunoscută din istorie

Mai multe compoziții îi sunt atribuite Enheduannei. Una dintre cele mai importante este Înălțarea Inannei, un imn amplu dedicat zeiței Inanna, asociată cu iubirea și războiul.

În acest text, autoarea îi cere ajutorul zeiței într-o perioadă în care fusese alungată din funcție și exilată. Imnul este considerat una dintre cele mai personale și mai puternice creații atribuite Enheduannei, deoarece îmbină rugăciunea cu exprimarea suferinței și a dorinței de a-și recăpăta locul.

Totodată, Imnurile templelor, o colecție de 42 de imnuri dedicate unor temple și divinități din Sumer, sunt considerate extrem de importante. Prin aceste compoziții, Enheduanna descrie un univers religios în care fiecare sanctuar are un rol propriu, iar credința este strâns legată de organizarea politică a regiunii.

Au supraviețuit și alte imnuri, unele doar în fragmente, inclusiv unul dedicat zeului Nanna, divinitatea al cărei cult îl slujea în calitate de mare preoteasă.

Textele nu sunt simple rugăciuni. Ele conțin simboluri, exprimă emoții și reflectă o viziune asupra relației dintre religie și putere. Enheduanna apare în ele atât ca slujitoare a zeilor, cât și ca o personalitate cu autoritate, implicată în viața politică a vremii.

De ce este atât de puțin cunoscută Enheduanna

Deși este considerată prima autoare cunoscută din istorie, Enheduanna lipsește din multe manuale școlare și din numeroase programe universitare dedicate literaturii. Numele său este cunoscut mai ales în domeniile istoriei antice și studiilor despre rolul femeilor în societate.

Viața și opera sa arată că femeile nu au fost absente din primele civilizații. Ele au participat la activități religioase și intelectuale și au putut ocupa poziții importante de autoritate.

Faptul că Enheduanna și-a semnat scrierile cu propriul nume reprezintă un moment important în istoria literaturii. Tăblițele de lut pe care au fost păstrate textele sale au făcut posibilă transmiterea unei voci de acum peste patru milenii.

Opera ei nu marchează doar un început în istoria literaturii, ci oferă și o perspectivă asupra unei perioade în care scrisul devenea un instrument de exprimare artistică, religioasă și politică.