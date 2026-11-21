Misteriosul Mercur e gata să primească un vizitator, după o călătorie de 8 ani. Sonda BepiColombo a parcurs 10 miliarde de kilometri

5 minute de citit Publicat la 14:04 21 Noi 2026 Modificat la 14:04 21 Noi 2026

Mercur ar putea avea un strat gros, format din diamante, la câteva sute de kilometri adâncime / sursă foto: Getty Images

După o călătorie de 8 ani, pe parcursul căreia a parcurs aproape 10 miliarde de km, o sondă spațială numită BepiColombo este pe cale să ajungă la destinația finală și să intre pe orbită în jurul planetei Mercur, informează BBC. Aceasta va pătrunde într-un mediu extrem de ostil: Mercur este planeta cea mai apropiată de Soare, iar temperaturile pot atinge valori extreme de 430 °C, pentru ca apoi să scadă brusc până la -180 °C. În plus, planeta este bombardată constant de radiații solare intense.

Până acum, planeta a fost puțin explorată, însă există speranța că această misiune va elucida unele dintre marile mistere ale planetei Mercur. Printre acestea se numără descoperirea motivului pentru care există gheață în craterele sale, în ciuda apropierii de Soare, precum și înțelegerea naturii misterioaselor cavități care îi împânzesc întreaga suprafață.

"Cred că este o planetă oarecum neglijată în sistemul solar interior, dar tocmai acest lucru o face atât de fascinantă”, a declarat prof. Emma Bunce de la Universitatea din Leicester, unul dintre cercetătorii principali ai misiunii.

"Există numeroase motive, din punct de vedere științific, pentru care ne dorim cu adevărat să înțelegem planeta Mercur, cum s-a format, cum a evoluat, cum arată astăzi, dar și modul în care interacționează cu Soarele și cu condițiile meteorologice spațiale extreme la care este expusă".

Provocările prin care a trecut BepiColombo

Misiunea BepiColombo, o colaborare între Agenția Spațială Europeană (ESA) și Agenția Spațială Japoneză (JAXA), a decolat în 2018 din Guyana Franceză. Pe măsură ce sonda spațială a înaintat adânc în interiorul Sistemului Solar, a fost nevoită să înfrunte forța gravitațională imensă a Soarelui.

Astfel, pe tot parcursul călătoriei, sonda a fost „frânată” constant, urmând totodată o traiectorie extrem de sinuoasă, efectuând o buclă în jurul Pământului, două în jurul planetei Venus și șase în jurul planetei Mercur, pentru a încetini suficient în vederea intrării pe orbită.

Această călătorie ar fi trebuit să dureze șapte ani, însă o problemă apărută la sistemul de propulsie al sondei BepiColombo a prelungit cu un an această expediție, deja spectaculoasă.

Ultima manevră pentru intrarea pe orbită este una riscantă: sonda trebuie să execute o manevră complexă de frânare, cu o durată de 37 de minute, pentru a fi captată de gravitația planetei.

Dacă ceva nu merge conform planului, sonda ar putea trece pe lângă Mercur, continuându-și drumul în spațiu.

Doar două nave NASA au mai explorat Mercur

Până în prezent, doar două nave spațiale au vizitat Mercur, ambele fiind misiuni ale NASA. Sonda Mariner-10 a trecut pe lângă planetă de trei ori în anii '70, iar ulterior, în 2011, nava spațială Messenger a ajuns la Mercur, rămânând pe orbita acesteia timp de patru ani.

Cu toate acestea, mai sunt încă multe de descoperit despre această lume minusculă. Mercur este doar puțin mai mare decât Luna noastră și este acoperită de vulcani străvechi, stânci impunătoare și cratere colosale.

Iar timpul, pe Mercur, se scurge într-un mod uluitor. Planeta se deplasează în jurul Soarelui atât de rapid, încât un an pe Mercur durează doar 88 de zile terestre. În schimb, ea se rotește extrem de încet în jurul propriei axe, astfel că o singură zi acolo durează 59 de zile terestre.

Ce obiective are misiunea

Pe lângă investigarea motivului pentru care Mercur are gheață în craterele din regiunile polare, misiunea va aloca timp și studierii unor formațiuni neobișnuite, asemănătoare unor „dinți”, de pe suprafața planetei.

Pe întreaga suprafață a planetei există mii de astfel de cavități. Acestea sunt puțin adânci, dar au pereți abrupți și sunt adesea grupate. La scară planetară, sunt formațiuni tinere: au o vechime de aproximativ 100.000 de ani.

Oamenii de știință știu că nu este vorba despre cratere de impact, acele depresiuni mai mari de pe suprafață, cauzate de coliziunile cu roci spațiale –, însă nu sunt pe deplin siguri ce reprezintă aceste cavități sau cum s-au format.

Misiunea BepiColombo va contribui, de asemenea, la studierea unui alt aspect al planetei Mercur care îi nedumerește pe cercetători: în ciuda dimensiunilor sale extrem de reduse, planeta posedă un nucleu metalic uriaș.

Profesoara Emma Bunce a afirmat că, la un moment dat în trecut, planeta ar fi putut fi mult mai mare, dar a căzut, probabil, victimă unui eveniment de tip „ciocnire și îndepărtare” (o coliziune violentă urmată de pierderea unor părți din ea) la începutul istoriei sale.

„Una dintre explicații este că mantaua i-a fost smulsă în urma unei coliziuni de proporții”, a explicat ea.

„O altă posibilitate este o succesiune de coliziuni, petrecute pe o perioadă mai lungă de timp, care au dus la îndepărtarea straturilor exterioare, mantaua și scoarța, rezultând astfel planeta pe care o vedem astăzi.”

Alternativ, a mai spus ea, este posibil ca planeta să se fi format chiar așa, într-o zonă bogată în metale a Sistemului Solar primordial.

În mod neobișnuit, aceasta este un fel de misiune de tip „două la preț de una” – la bord se află două vehicule spațiale.

La câteva săptămâni după sosirea la Mercur, acestea se vor separa. Un vehicul al ESA va studia suprafața de aproape, în timp ce celălalt, aparținând JAXA, va observa planeta de la distanță. Un model la scară reală al sondei BepiColombo este expus la Muzeul Științei din Londra. Acesta a fost utilizat pentru testarea vehiculului în timpul etapei de asamblare.

Jessica Marshall, inginer de sisteme la Airbus – compania care a construit vehiculele spațiale –, ne-a prezentat caracteristicile principale ale sondei Bepi și a menționat că momentul separării va fi unul extrem de tensionat pentru echipă.

Cele două vehicule spațiale au trebuit să fie fixate extrem de solid unul de celălalt pentru lansare și pentru lunga călătorie; acum însă, opt ani mai târziu, ele trebuie să se deconecteze cu mare delicatețe.

„Am conceput un mecanism special, gândit cu foarte mare atenție”, a explicat Marshall.

„A fost expus radiațiilor intense din spațiu și unor variații termice extreme, iar acum, după opt ani, acest mecanism cu arc trebuie să se elibereze foarte ușor... În momentul eliberării, acesta imprimă și o mișcare de rotație, punând astfel în mișcare vehiculul spațial respectiv.”

Având două sonde pe orbita planetei Mercur, ambele echipate cu numeroase instrumente, echipa BepiColombo speră să găsească răspunsuri la misterele acestei planete.

Desigur, este posibil să descopere multe altele odată ce vor ajunge la destinație.