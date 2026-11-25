Nadia Comăneci, Gică Hagi și Ilie Năstase s-au întâlnit cu Papa Leon la Vatican. Ce cadouri i-au oferit

3 minute de citit Publicat la 17:17 25 Noi 2026 Modificat la 17:18 25 Noi 2026

Nadia Comăneci, Gică Hagi și Ilie Năstase s-au întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Foto: Vatican Media

Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase s-au întâlnit miercuri cu Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Cele trei legende ale sportului românesc au fost însoțite de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și de George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun. Sportivii au avut ocazia să îl salute personal pe Suveranul Pontif și i-au oferit mai multe cadouri cu o semnificație aparte, scrie Vatican News.

Întâlnirea a avut loc în cadrul audienței de miercuri a Papei Leon al XIV-lea și a fost organizată la inițiativa ambasadorului George Bologan, în colaborare cu Mihai Covaliu.

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După întrevedere, Nadia Comăneci a vorbit despre emoția de a se afla la Vatican alături de alte nume importante ale sportului românesc, într-un an special pentru ea, în care se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice.

„A fost o zi specială”, a mărturisit fosta mare gimnastă. „Să fim împreună, legendele sportului românesc, Ilie Năstase, Gică Hagi, domnul ambasador Bologan și domnul președinte al Comitetului Olimpic Român, Mihai Covaliu, să simțim această emoție de a fi binecuvântați la Vatican în acest an care a fost extrem de special și pentru mine, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10... Mulțumim mult pentru această onoare și multă, multă sănătate tuturor!”.

Ulterior, într-o declarație acordată jurnalistului Fabrizio Peloni, de la cotidianul L’Osservatore Romano, Nadia Comăneci a dezvăluit că i-a cerut Papei să se roage pentru soțul ei, fostul gimnast american Bart Conner, care nu a putut participa la întâlnire din motive de sănătate.

„Acesta este un pelerinaj în care i-am cerut papei o rugăciune pentru soțul meu, fostul gimnast american Bart Conner - campion olimpic la Los Angeles în 1984, din Chicago, la fel ca Prevost - care nu poate să fie aici din motive de sănătate”, a declarat Nadia Comăneci.

Gheorghe Hagi, mesaj emoționant după întâlnirea cu Papa

După vizita la Vatican, Gheorghe Hagi a publicat pe Facebook două fotografii de la întâlnire, însoțite de un mesaj în care a vorbit despre onoarea de a reprezenta România alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Mihai Covaliu.

„O mare onoare și un moment de profundă emoție să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Mihai Covaliu, la o întâlnire cu o asemenea însemnătate.

Credință, respect și recunoștință!”, a scris fostul mare fotbalist pe Facebook.

Ce cadouri i-au oferit sportivii români Papei Leon al XIV-lea

Cei trei mari sportivi români au pregătit pentru Suveranul Pontif cadouri legate de momente importante din carierele lor.

Ilie Năstase i-a dăruit Papei Leon al XIV-lea, cunoscut pentru pasiunea sa pentru tenis, o rachetă pe care a folosit-o în 1976, an în care a câștigat mai multe titluri internaționale.

Gheorghe Hagi i-a oferit un tricou al echipei naționale a României de la Campionatul Mondial de fotbal din 1994, organizat în Statele Unite, țara natală a Papei. Pe tricou erau scrise cuvintele „Credință, respect și recunoștință”.

La rândul ei, Nadia Comăneci i-a oferit o bluză de trening cu însemnele României, alături de o șapcă LA 2028, semnată de ea și de soțul ei, Bart Conner. Los Angeles va găzdui următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de vară.