Primele imagini cu asteroidul lovit intenționat de NASA. Se vede un „haos total” la suprafața lui

4 minute de citit Publicat la 20:28 25 Noi 2026 Modificat la 20:43 25 Noi 2026

Fotografiile surprinse de misiunea europeană Hera arată că impactul a transformat puternic suprafața asteroidului, iar sute de fragmente de rocă plutesc acum în apropierea acestuia. Foto: ESA

Agenția Spațială Europeană (ESA) a publicat primele imagini detaliate cu asteroidul pe care NASA l-a lovit intenționat cu o sondă spațială, în 2022, pentru a testa o metodă de apărare a Pământului. Fotografiile surprinse de misiunea europeană Hera arată că impactul a transformat puternic suprafața asteroidului, iar sute de fragmente de rocă plutesc acum în apropierea acestuia. Cercetătorii spun că imaginile sunt surprinzătoare și încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat după coliziune, relatează Euronews.

Asteroidul, numit Dimorphos, are un diametru de 151 de metri și se rotește în jurul unui corp ceresc mai mare, numit Didymos. Acesta din urmă poate fi văzut în prim-planul fotografiilor realizate de misiunea Hera.

Cei doi asteroizi au fost aleși pentru experiment deoarece nu reprezintă un pericol pentru Pământ.

Noile imagini, care au o rezoluție de 2,7 metri per pixel, dezvăluie o zonă uriașă afectată de impact, diferită de tot ceea ce oamenii de știință au avut până acum ocazia să observe de aproape.

Imagine comparativă, înainte și după impactul sondei DART asupra asteroidului Dimorphos. Suprafața asteroidului a fost vizibil modificată în urma coliziunii. Foto: ESA

„Este un crater uriaș și, cu toate acestea, impactul nu a distrus asteroidul. În mijlocul craterului există lucruri pe care încă nu le înțelegem”, a declarat pentru Euronews Patrick Michel, cercetătorul principal al misiunii Hera, desfășurată de Agenția Spațială Europeană.

O altă surpriză pentru specialiști este faptul că sute de fragmente de rocă, unele cu dimensiuni de până la un metru, plutesc acum în apropierea asteroidului.

„Este un haos total”, a spus Ian Carnelli, managerul proiectului Hera. „Este complet diferit de ceea ce ne-am aștepta, în mod rațional, să vedem în privința aspectului și comportamentului acestor roci”.

Experimentul NASA din 2022 a reprezentat prima încercare din istorie de a modifica intenționat traiectoria unui corp ceresc prin lovirea acestuia cu o sondă construită de oameni.

Dimorphos, așa cum a fost văzută de sonda spațială NASA DART cu doar 11 secunde înainte de impact. Foto: NASA

Acum, Dimorphos pare să se clatine necontrolat, asemenea unui boxer care tocmai a primit o lovitură puternică.

„Rotația sa în jurul propriei axe este foarte haotică și instabilă. Nu se rotește în jurul unei singure axe. Uneori, craterul este vizibil pe partea orientată în direcția de rotație, iar alteori se deplasează spre partea opusă. Așadar, impactul i-a destabilizat semnificativ și rotația”, a explicat Patrick Michel.

Ce vor să afle cercetătorii despre asteroidul lovit de NASA

Următoarea etapă a misiunii Hera presupune lansarea a doi sateliți de mici dimensiuni, de tip CubeSat, care vor studia mai îndeaproape asteroidul.

În același timp, sonda Hera se va apropia de Dimorphos, aflându-se în prezent la aproximativ 30 de kilometri de acesta.

Obiectivul cercetătorilor este să analizeze suprafața asteroidului, densitatea și structura sa internă, pentru a înțelege mai bine efectele coliziunii.

Una dintre cele mai importante întrebări este de ce Dimorphos nu s-a dezintegrat în urma impactului. Oamenii de știință evită, deocamdată, să tragă concluzii pripite, deoarece acești asteroizi pot avea caracteristici și comportamente foarte diferite de cele întâlnite pe Pământ.

Imagine compozită realizată cu expunere lungă, din care au fost eliminați asteroizii, surprinzând sub forma unor șiruri de puncte traiectoriile a sute de fragmente de rocă de diferite dimensiuni, care plutesc în jurul sistemului format din cei doi asteroizi. Foto: ESA

„Avem în față șase luni de cercetări, cu operațiuni riscante aproape în fiecare lună. Este puțin ca o aventură cu Indiana Jones, plină de suspans”, a declarat Patrick Michel.

Provocările sunt la fel de mari și pentru echipa care coordonează satelitul Milani CubeSat.

„Este un coșmar, un amestec de entuziasm și panică”, a spus, râzând, Margherita Cardi, responsabilă de acest satelit.

Milani va trebui să navigheze printre fragmentele de rocă care plutesc în jurul asteroidului, pentru a fotografia și cartografia suprafața acestuia, dar și pentru a analiza praful din apropiere.

De ce a lovit NASA intenționat un asteroid

Imaginile obținute de Hera reprezintă o nouă etapă a unui proiect de cercetare desfășurat de mai mulți ani de agențiile spațiale europene, americane și japoneze. Scopul este dezvoltarea unor metode prin care asteroizii periculoși să poată fi deviați de la traiectoria lor.

Oamenii de știință încearcă astfel să pregătească omenirea pentru situația în care un asteroid ar putea fi descoperit pe o traiectorie de coliziune cu Pământul.

Un asemenea impact a contribuit la dispariția dinozaurilor în urmă cu aproximativ 65 de milioane de ani, iar cercetătorii vor să se asigure că, în viitor, oamenii vor avea mijloacele necesare pentru a evita o catastrofă similară.

Primele rezultate ale experimentului sunt încurajatoare.

În 2022, când sonda DART a NASA a lovit asteroidul Dimorphos, impactul a reușit să scurteze cu aproximativ 33 de minute perioada în care acesta înconjoară asteroidul mai mare, Didymos.

Ian Carnelli, care a încercat timp de peste un deceniu să obțină finanțarea necesară pentru misiunea Hera, spune că rezultatele reprezintă un progres important.

„Sunt foarte mândru să spun că, pentru o dată, agențiile spațiale, dar și politicienii și contribuabilii, tratează foarte serios un pericol natural. Și facem ceva în această privință, pentru binele omenirii”, a declarat el pentru Euronews.

Ce urmează pentru misiunea Hera

Hera face parte din programul de siguranță spațială al Agenției Spațiale Europene și va fi urmată de o altă misiune, numită Ramses.

Aceasta va studia asteroidul Apophis, care urmează să treacă pe lângă Pământ în 2029.

Între timp, Ian Carnelli se pregătește să solicite fonduri pentru prelungirea misiunii Hera, deoarece sonda europeană dispune încă de o cantitate considerabilă de combustibil.

Planul ar presupune ca Hera să plece în septembrie într-o călătorie de doi ani prin Sistemul Solar, timp în care să survoleze alți doi asteroizi, înainte de a reveni în apropierea lui Didymos.

Misiunea spațială Hera în timpul testelor la sol. Foto: ESA

„Ideea este să plecăm în septembrie și să pornim într-o călătorie de doi ani prin Sistemul Solar. Vom vizita alți doi asteroizi, prin survolarea lor, iar apoi ne vom întoarce la Didymos”, a explicat Carnelli.

Revenirea în apropierea asteroidului lovit de NASA ar avea o valoare științifică importantă. Cercetătorii ar putea verifica dacă orbita și rotația lui Dimorphos s-au modificat în timp și dacă structurile de la suprafață s-au deplasat sau au fost erodate în anii care au trecut de la impact.