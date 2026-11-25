3 minute de citit Publicat la 22:09 25 Noi 2026 Modificat la 22:09 25 Noi 2026

Energia întunecată ar putea ţine de fizica nucleară cunoscută. O nouă ipoteză ar putea explica expansiunea accelerată a Universului. Sursa foto: Getty Images

Misterioasa energie întunecată, responsabilă pentru accelerarea expansiunii cosmice, ar putea proveni din cromodinamica cuantică (QCD), teoria consacrată care guvernează forţa nucleară tare, conform unui studiu realizat de oameni de ştiinţă de la Universitatea din Sheffield şi Universitatea din British Columbia şi publicat în ultimul număr al revistei The Astrophysical Journal, transmite Yahoo! News, conform Agerpres.

Conform teoriei dominante din fizică, Modelul Lambda-CDM, energia întunecată este identificată cu constanta cosmologică, interpretată ca fiind energia vidului.

Cromodinamica cuantică (QCD) descrie interacţiunea quarcurilor prin intermediul forţei nucleare tari – mecanismul care le menţine legate în interiorul protonilor şi neutronilor. Cercetătorii susţin că vidul cuantic, în cadrul acestui model bine verificat, posedă o structură topologică nonperturbativă. Acest termen se referă la proprietăţi care decurg din geometria globală a câmpurilor cuantice, nu din interacţiunile dintre particule individuale.

Pe măsură ce Universul se extinde, această structură reacţionează. Echipa de cercetători propune ipoteza că această reacţie generează o contribuţie energetică suficient de mare pentru a susţine expansiunea accelerată. Acest aspect diferenţiază modelul de abordarea bazată pe "constanta cosmologică" – element central al modelului Lambda-CDM – care tratează energia întunecată drept o densitate energetică aproximativ constantă, asociată spaţiului gol. În schimb, modelul bazat pe QCD permite energiei întunecate să evolueze pe măsură ce Universul se dezvoltă, o caracteristică ce a atras un interes reînnoit în urma unor observaţii recente, care sugerează că intensitatea energiei întunecate se modifică în timp.

Cercetătorii şi-au testat modelul folosind o colecţie vastă de observaţii cosmologice. Datele privind radiaţia cosmică de fond (CMB) au fost furnizate de trei instrumente: satelitul Planck, telescopul Atacama Cosmology Telescope şi telescopul South Pole Telescope. CMB reprezintă radiaţia termică slabă rămasă din Universul timpuriu.

Datele referitoare la oscilaţiile acustice barionice – care utilizează scara caracteristică a undelor sonore primordiale din materie drept "riglă" cosmică – au provenit din cadrul proiectului DESI (*Dark Energy Spectroscopic Instrument*). Măsurătorile supernovelor de tip Ia, care urmăresc expansiunea cosmică prin monitorizarea luminozităţii exploziilor stelare, au fost preluate din cataloagele Pantheon+ şi DES-Supernova. În cadrul acestor seturi de date, modelul bazat pe QCD (cromodinamica cuantică) a oferit rezultate comparabile cu cele ale principalelor alternative care implică o energie întunecată dinamică.

Atunci când au fost combinate seturile de date provenite din Universul timpuriu şi cel târziu, modelul a fost preferat în mod constant modelului Lambda-CDM, conform mai multor criterii de selecţie a modelelor. Aceste criterii penalizează modelele pentru complexitatea lor, recompensând în acelaşi timp calitatea ajustării la date. Studiul a evaluat aceste preferinţe şi prin metode bayesiene, care iau în considerare întreaga gamă a valorilor posibile ale parametrilor, spre deosebire de utilizarea unui singur punct optim de ajustare.

Avantajul aparent al modelului faţă de Lambda-CDM depinde de seturile de date, ipotezele şi metodele de selecţie utilizate. Alegeri diferite ar putea modifica rezultatele, iar lucrarea nu demonstrează că QCD este cauza energiei întunecate. Ea arată, în schimb, că implementarea propusă poate reproduce comportamentul cosmic observat suficient de bine pentru a justifica cercetări suplimentare.

O limitare mai fundamentală ţine de nivelul teoretic. Calcularea modului în care vidul QCD reacţionează într-un spaţiu-timp care se extinde în mod realist nu este, în prezent, posibilă cu instrumentele existente. Echipa a extins rezultate obţinute în scenarii mai simple şi mai uşor de gestionat, folosind o parametrizare fenomenologică, în loc să deriveze efectul complet pornind de la principii fundamentale. Această discrepanţă dintre ajustarea la datele observaţionale şi o derivare riguroasă reprezintă principala provocare nerezolvată cu care se confruntă modelul.

Deşi accelerarea cosmică ar putea avea o nouă explicaţie posibilă, mai multe probleme deschise din cosmologie rămân nerezolvate. Propunerea nu soluţionează "tensiunea Hubble" – divergenţa persistentă între diferite metode de măsurare a ratei actuale de expansiune a Universului. Acest model vizează o posibilă origine fizică pentru o energie întunecată variabilă. El nu este prezentat ca o soluţie completă pentru tensiunile existente în cosmologia observaţională. Acestea rămân probleme distincte şi încă nerezolvate.

Dacă dovezile viitoare vor susţine acest mecanism, importanţa sa ar fi considerabilă. Accelerarea cosmică ar putea fi explicată prin fizica inclusă deja în Modelul Standard, eliminând, eventual, necesitatea unei noi particule sau a unui nou câmp asociat energiei întunecate.

Un astfel de rezultat ar putea reprezenta o schimbare conceptuală semnificativă – cu condiţia să fie confirmat independent –– oferind o soluţie pentru unul dintre cele mai mari mistere ale cosmologiei, fără a fi nevoie de descoperirea unor elemente complet necunoscute ci prin recunoaşterea implicaţiilor depline ale unui aspect deja stabilit.